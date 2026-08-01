Noul război fără tancuri al Europei

Rabat, Washington, Bruxelles și memoria scurtă a Europei

La sfârșitul lunii iulie, Ceuta a trăit din nou unul dintre acele momente care schimbă, măcar pentru câteva zile, agenda întregii Europe. În numai două zile, aproape 60.000 de oameni au trecut înot, cu bărci improvizate sau pur și simplu pe jos peste digul de la Tarajal, venind dinspre Maroc spre enclava spaniolă. Pentru un oraș cu aproximativ 85.000 de locuitori, impactul a fost uriaș: practic, peste noapte, populația a crescut cu aproape 70%.

Prețul uman a fost dramatic. Cel puțin 57 de persoane și-au pierdut viața, cele mai multe înecate sau zdrobite de stâncile digului. Guvernul spaniol a trimis armata, Guardia Civil a încercat să țină situația sub control cu tunuri de apă, iar președintele orașului, Juan Jesús Vivas, a cerut instituirea stării de urgență națională. Solicitarea nu a fost acceptată.

Între timp, mai bine de jumătate dintre migranți s-au întors deja în Maroc, fie voluntar, fie în urma operațiunilor autorităților. Criza imediată pare să se fi domolit. Imaginile însă au rămas și au început aproape instantaneu să circule pe toate canalele posibile, de la Fox News până la rețelele sociale ale formațiunilor de extremă dreapta din Europa și Statele Unite.

Europa a mai trecut prin astfel de momente. Diferența este că, de această dată, liderii politici au transformat imaginile în muniție politică aproape înainte ca ultimii migranți să părăsească plaja.

Instrumentul preferat al Rabatului

Pentru Maroc, episodul nu reprezintă o noutate.

În mai 2021, aproape 9.000 de persoane au trecut aceeași frontieră în numai două zile, după ce autoritățile marocane au relaxat, practic, controlul asupra punctelor de trecere. La Madrid, gestul a fost interpretat drept represalii directe pentru faptul că Spania îl internase într-un spital din Logroño pe Brahim Ghali, liderul Frontului Polisario.

Ministrul spaniol al Apărării de atunci, Margarita Robles, a vorbit fără ezitare despre „șantaj”. Nu a explicat niciodată explicit ce urmărea Rabatul. Nici nu era nevoie. Mesajul era limpede: Marocul încerca să obțină recunoașterea suveranității sale asupra Saharei Occidentale, obiectiv pe care avea să îl atingă în 2022. Sahara Occidentală este un teritoriu disputat din nord-vestul Africii, fostă colonie spaniolă, revendicat de Maroc ca parte integrantă a regatului, dar și de Frontul Polisario (susținut de Algeria), care cere independența și autodeterminarea populației sahrawi, conform rezoluțiilor ONU privind decolonizarea. E unul dintre cele mai vechi conflicte teritoriale nerezolvate din Africa — de la retragerea Spaniei în 1975.„Planul de autonomie" propus de Rabat la ONU în 2007 — care oferă Saharei Occidentale un grad larg de autoguvernare, dar sub suveranitate marocană deplină (politica externă și apărarea rămân la Rabat) — a fost recunoscut de Spania drept cea mai serioasă și credibilă bază pentru rezolvarea disputei (într-o scrisoare, pe 18 martie 2022, către regele Mohammed al VI-lea, premierul spaniol Pedro Sánchez anunță oficial schimbarea poziției Madridului). Practic, o recunoaștere indirectă a suveranității marocane, fără a folosi explicit acel cuvânt.

Criza din 2026 urmează aceeași logică, dar apare într-un context diferit.

La începutul lunii iulie, Curtea Supremă a Spaniei a decis că migranții interceptați pe mare nu mai pot fi returnați imediat în Maroc. În același timp, premierul Pedro Sánchez a efectuat o vizită oficială la Alger, gest interpretat la Rabat drept o apropiere de principalul susținător regional al Frontului Polisario.

Guvernul spaniol vorbește despre o criză umanitară alimentată de rețelele de trafic de persoane, care profită de noul cadru juridic creat de decizia instanței supreme.

Opoziția și o parte a presei văd lucrurile diferit. Ele susțin că autoritățile marocane au redus deliberat presiunea la frontieră pentru a transmite un mesaj politic Madridului.

Rabatul nu a confirmat nimic și nici nu a respins aceste acuzații. În diplomația marocană, tăcerea valorează uneori mai mult decât un comunicat oficial și lasă suficient spațiu pentru toate interpretările.

Când teoriile conspirației intră în joc

Criza de la Ceuta a căpătat însă o dimensiune nouă.

În interiorul guvernului spaniol au apărut acuzații potrivit cărora evenimentele ar fi fost încurajate sau speculate de serviciile americane și israeliene, în cooperare tacită cu Marocul.

Totul a pornit de la o declarație a ambasadorului Israelului la Națiunile Unite, Danny Danon, care a ironizat poziția Madridului spunând că, înainte de a da lecții altora, Spania ar trebui să explice de ce păstrează încă enclave coloniale în Africa.

Mesajul a fost redistribuit aproape imediat, pe platforma X, de ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, însoțit de comentariul: „Ei bine, lucrurile încep să devină destul de clare.”

Faptul că o asemenea insinuare a venit din partea unui ministru aflat în funcție, și nu de pe un cont anonim de pe rețelele sociale, a schimbat complet natura discuției. Dintr-o simplă speculație online, teoria conspirației a ajuns să capete o aparență de legitimitate politică.

Contextul explică de ce asemenea suspiciuni au găsit teren fertil. Guvernul Sánchez se află într-o relație tensionată atât cu administrația Trump, pe tema cheltuielilor NATO, cât și cu Israelul, din cauza criticilor constante formulate la adresa operațiunilor militare din Gaza.

În această cheie, unii oficiali spanioli au sugerat că Washingtonul și Ierusalimul ar avea interesul de a slăbi un executiv socialist folosindu-se de influența Marocului.

Israelul a reacționat rapid. Ambasada de la Madrid s-a delimitat de afirmațiile lui Danny Danon, încercând să evite deteriorarea relațiilor bilaterale.

Nici de partea cealaltă a Mediteranei lucrurile nu au stat diferit.

Presa apropiată autorităților marocane și numeroase conturi de pe rețelele sociale au lansat propria versiune a conspirației: Spania ar fi orchestrat întreaga criză tocmai pentru a umili monarhia marocană în ziua sărbătorii Aïd al-Arch, aniversarea urcării pe tron a regelui Mohammed al VI-lea.

Majoritatea analiștilor, pe care i-am citit, resping însă această ipoteză ca fiind lipsită de logică. Ea ar presupune implicarea propriilor servicii marocane de securitate într-o operațiune îndreptată împotriva propriului stat.

Există, totuși, un element real care hrănește toate aceste speculații.

Cooperarea dintre serviciile spaniole și cele marocane este una foarte strânsă și perfect documentată. În martie 2026, șeful Direcției de Informații a Guardiei Civile s-a deplasat la Rabat pentru consultări oficiale cu Direcția Generală a Securității Naționale și Supravegherii Teritoriale (DGST), parteneriat descris chiar de autoritățile marocane drept unul aflat la „un nivel avansat”.

Această colaborare a fost construită pentru combaterea terorismului și a traficului de persoane.

În imaginarul conspiraționist, însă, ea este prezentată drept dovada unei regii comune a evenimentelor.

Până în acest moment nu există dovezi credibile care să susțină implicarea serviciilor americane sau israeliene în organizarea crizei de la Ceuta. Haosul din primele ore și lipsa unei reacții coordonate din partea Rabatului indică mai degrabă contrariul.

Faptul că asemenea teorii circulă cu atâta viteză spune însă ceva important despre lumea de astăzi: orice criză de securitate majoră este absorbită aproape instantaneu într-un univers al narațiunilor conspiraționiste, indiferent cât de puține dovezi există în sprijinul lor.

Lecția Mariel: când oamenii devin arme politice

Comparația cu exodul din portul cubanez Mariel, din 1980, nu este doar o analogie spectaculoasă pentru televiziuni. Ea descrie un mecanism care se repetă cu o regularitate remarcabilă.

În aprilie 1980, Fidel Castro se confrunta cu o economie aflată în colaps și cu un val tot mai mare de nemulțumire internă. După ce mii de cubanezi s-au refugiat în ambasada statului Peru din Havana, liderul cubanez a luat o decizie care avea să intre în manualele de strategie politică: a deschis portul Mariel și le-a permis tuturor celor care doreau să plece să părăsească insula.

În numai câteva luni, aproximativ 125.000 de cubanezi au traversat Strâmtoarea Floridei spre Statele Unite. Printre ei s-au aflat însă și deținuți de drept comun sau persoane internate în spitale psihiatrice, trimise intenționat de regimul cubanez pentru a transforma un exod umanitar într-o problemă politică pentru administrația Jimmy Carter, aflată deja sub presiunea crizei ostaticilor din Iran și în pragul unui an electoral.

Logica este surprinzător de apropiată de ceea ce se întâmplă astăzi la Ceuta.

În ambele cazuri, statul care controlează fluxul migrator transformă propria populație vulnerabilă într-un instrument de presiune. În Cuba erau disidenți și persoane incomode pentru regim. În nordul Marocului sunt tineri fără perspective economice, oameni dispuși să riște totul pentru șansa unei vieți mai bune în Europa.

Ținta nu este însă populația care pleacă, ci statul care trebuie să o primească.

În 1980, Garda de Coastă americană nu putea opri cu forța ambarcațiunile civile fără să provoace o tragedie umanitară. În 2026, Guardia Civil nu poate returna imediat migranții interceptați pe mare din cauza unei decizii recente a Curții Supreme spaniole.

În ambele situații, tocmai regulile statului de drept devin vulnerabilitatea pe care adversarul o exploatează.

Există însă și o diferență importantă.

Fidel Castro urmărea în primul rând să exporte o problemă internă și să compromită politic administrația Carter.

Marocul urmărește un obiectiv mult mai precis și constant: menținerea presiunii asupra Spaniei și a Uniunii Europene în dosarul Saharei Occidentale, folosind migrația ca instrument de negociere ori de câte ori relația bilaterală intră într-o zonă de tensiune.

Cum a ajuns Ceuta în campania electorală americană

Criza de la Ceuta nu a rămas mult timp o problemă europeană.

La Washington, imaginile au fost preluate aproape instantaneu și transformate într-un argument de politică internă.

În timpul unei reuniuni desfășurate la Camp David, Donald Trump a descris scenele de la frontieră drept o „catastrofă” și le-a folosit pentru a avertiza electoratul american asupra riscurilor imigrației ilegale.

„Țineți minte imaginea aceasta”, a spus președintele american. „Așa vom arăta și noi peste trei ani dacă ajunge la putere partea greșită.”

Cu puțin timp înainte, într-un interviu acordat postului Fox News, repetase aproape identic aceeași idee.

Mesajul era clar: ceea ce se întâmplă într-o enclavă spaniolă din nordul Africii poate deveni un argument electoral în Statele Unite.

Casa Albă a ridicat imediat miza

Prin vocea purtătoarei de cuvânt adjuncte Anna Kelly, administrația americană a acuzat direct „politicile globaliste de extremă stânga” ale guvernului condus de Pedro Sánchez.

Formula nu este întâmplătoare. Ea seamănă izbitor cu retorica Alternativei pentru Germania (AfD), al cărei lider, Alice Weidel, a scris pe platforma X că „Ceuta a fost distrusă peste noapte”.

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Nu mai este vorba doar despre o coincidență de discurs.

S-a format un ecosistem politic și mediatic în care aceleași imagini circulă aproape simultan între Fox News, rețelele sociale și partidele europene de extremă dreapta.

Astfel, o criză locală din sudul Europei este transformată, în doar câteva ore, într-un argument electoral pentru campaniile din Statele Unite și din alte state occidentale.

Umbra lungă a Angelei Merkel

Este imposibil să privești imaginile din Ceuta fără să te gândești la vara anului 2015.

Atunci, Angela Merkel a rostit celebra frază „Wir schaffen das” – „Vom reuși” – și a deschis porțile Germaniei pentru peste un milion de refugiați, majoritatea proveniți din Siria.

La acel moment, decizia a fost prezentată drept un gest moral și inevitabil.

În anii care au urmat, ea a schimbat însă profund politica europeană.

Ascensiunea rapidă a Alternativei pentru Germania, transformarea migrației într-o temă dominantă a dezbaterii publice și schimbarea echilibrului politic din numeroase state europene sunt, într-o anumită măsură, consecințe ale acelui moment.

De aceea, reacția Bruxellesului din 2026 este atât de diferită.

Dacă în urmă cu un deceniu vocabularul oficial era dominat de solidaritate, integrare și responsabilitate umanitară, astăzi accentul cade pe controlul frontierelor, combaterea traficului de persoane și returnarea rapidă a migranților.

Absența unui nou „Wir schaffen das” spune, poate, mai multe decât orice declarație oficială.

Europa s-a schimbat.

Nu doar politic, ci și cultural.

Migrația nu mai este privită în primul rând ca o provocare umanitară, ci ca o problemă de securitate și de control al frontierelor.

Limbajul noii Comisii Europene

Declarația Ursulei von der Leyen după izbucnirea crizei de la Ceuta ilustrează perfect această schimbare (Von der Leyen a făcut declarația pe X (fostul Twitter), într-o postare pe contul ei oficial, publicată vineri, 31 iulie 2026).

„Imaginile sunt inacceptabile”, a transmis președinta Comisiei Europene. „Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea Europeană fără respectarea regulilor noastre. Traversările periculoase trebuie oprite imediat. Rețelele de trafic trebuie destructurate. Iar returnările trebuie să fie rapide.”

Este un discurs construit aproape exclusiv în jurul ideii de control.

Von der Leyen a anunțat imediat mobilizarea comisarului european pentru afaceri interne, Magnus Brunner, aflat deja în contact cu autoritățile spaniole și pregătit să coordoneze sprijinul oferit prin Frontex.

În paralel, Dubravka Šuica, comisarul pentru Mediterana, a început consultări directe cu autoritățile marocane.

Ceea ce lipsește aproape complet din acest discurs este vocabularul care domina dezbaterea europeană în urmă cu zece ani: solidaritate, primire, integrare sau responsabilitate comună.

Astăzi, accentul cade aproape exclusiv pe protecția frontierelor și pe cooperarea cu statele de origine și de tranzit.

Chiar și declarația premierului italian Giorgia Meloni, care a sugerat suspendarea temporară a participării Spaniei la spațiul Schengen dacă situația scapă de sub control, a produs mult mai puține controverse decât ar fi făcut-o cu doar câțiva ani în urmă.

Aceasta spune poate cel mai bine cât de profund s-a modificat consensul politic european asupra migrației.

Crizele succesive – din 2015, episodul Ceuta din 2021, presiunea migratorie orchestrată de Belarus la granița cu Polonia și noul val din 2026 – au schimbat nu doar politicile Uniunii, ci și limbajul prin care acestea sunt explicate public.

Când migrația devine armă strategică

Pentru România, imaginile de la Ceuta nu reprezintă doar încă un episod spectaculos al crizei migrației din Mediterana. Ele ilustrează o transformare mai profundă a mediului de securitate european, una care depășește cu mult problema frontierelor.

În ultimii ani, Europa a învățat că un stat nu mai are nevoie de tancuri pentru a exercita presiune asupra vecinilor săi. Belarus a demonstrat acest lucru în 2021, când a împins mii de migranți spre granițele Poloniei, Lituaniei și Letoniei. Marocul folosise aceeași metodă încă din 2021 la Ceuta, iar evenimentele din vara lui 2026 arată că instrumentul nu și-a pierdut eficiența.

Este, de fapt, una dintre cele mai ieftine și mai greu de contracarat forme de război hibrid.

Nu implică folosirea armelor, nu poate fi încadrată ușor ca agresiune militară și exploatează exact ceea ce diferențiază statele democratice de regimurile autoritare: obligația de a respecta legea, drepturile omului și normele internaționale.

Aceasta este vulnerabilitatea pe care o exploatează statele care transformă migrația într-un instrument de presiune. Ele nu atacă frontiera în sens militar. Atacă mecanismele politice și juridice ale adversarului.

Din acest punct de vedere, Ceuta nu este doar o problemă a Spaniei.

Este un avertisment pentru întreaga Uniune Europeană.

O lecție și pentru flancul estic

Pentru România, aflată la intersecția mai multor coridoare strategice, lecția este cu atât mai importantă.

Marea Neagră, Balcanii și Republica Moldova reprezintă spații în care presiunile hibride pot lua forme foarte diferite: campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, manipularea prețurilor la energie, folosirea minorităților etnice sau a fluxurilor de migrație.

Toate au însă același obiectiv: obligarea statului vizat să consume resurse politice și administrative fără ca agresorul să-și asume costurile unui conflict deschis.

Experiența ultimilor ani arată că Rusia utilizează frecvent astfel de instrumente. Belarus le-a aplicat împotriva Poloniei. Marocul le folosește periodic în relația cu Spania.

Diferențele de context sunt evidente, însă mecanismul rămâne același.

Se creează o criză suficient de mare încât să provoace tensiuni politice interne, dar suficient de ambiguă încât răspunsul militar să nu fie posibil.

Aceasta este logica războiului hibrid modern.

Europa trebuie să schimbe paradigma

Criza de la Ceuta mai transmite un mesaj.

Uniunea Europeană și-a construit mecanismele de gestionare a migrației pornind de la premisa că presiunile sunt generate aproape exclusiv de războaie, sărăcie sau dezastre naturale.

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Realitatea ultimilor ani arată însă că migrația poate fi produsă și administrată deliberat de state care urmăresc obiective politice foarte clare.

În astfel de situații, răspunsul nu mai poate fi exclusiv unul umanitar.

El trebuie să includă instrumente diplomatice, economice, de intelligence și de securitate, capabile să descurajeze utilizarea oamenilor ca instrument de negociere geopolitică.

Asta înseamnă o cooperare mai strânsă între Frontex, serviciile de informații, autoritățile judiciare și structurile de combatere a criminalității organizate, dar și o relație diferită cu statele de origine și de tranzit.

Nu este suficient să gestionezi efectele.

Trebuie să înțelegi și mecanismele care produc criza.

Întrebarea pe care Europa nu o mai poate evita

Există o diferență fundamentală între criza migrației din 2015 și cea de astăzi?

Atunci, Europa încerca să răspundă unui val uriaș de oameni care fugeau din calea războiului.

Astăzi, ea trebuie să facă față unor situații în care migrația este folosită, tot mai des, ca instrument de influență politică.

Această schimbare obligă Uniunea Europeană să-și regândească propria strategie.

Nu mai este suficient să consolidezi frontierele sau să suplimentezi personalul Frontex.

Devine esențial să identifici din timp actorii care folosesc deliberat presiunea migratorie și să construiești mecanisme capabile să descurajeze această practică înainte ca ea să genereze noi crize.

Ceuta nu este doar povestea unui oraș de la marginea Africii și a Europei.

Este imaginea unei lumi în care oamenii pot deveni muniție geopolitică, iar frontierele nu mai sunt apărate doar cu garduri, patrule și camere de supraveghere, ci și cu diplomație, reziliență instituțională și capacitatea statelor de a răspunde inteligent unor amenințări care nu mai seamănă aproape deloc cu cele pentru care au fost construite sistemele lor de securitate.

În fond, adevărata lecție a verii lui 2026 nu este că zeci de mii de oameni au ajuns în Ceuta în doar câteva zile. Astfel de episoade se pot repeta. Lecția este alta: migrația a devenit o armă strategică, iar statele care nu înțeleg acest lucru riscă să descopere prea târziu că frontiera cea mai vulnerabilă nu este cea trasată pe hartă, ci cea dintre solidaritate și capacitatea de a rezista presiunii politice.

Post Scriptum: Ceuta este o enclavă spaniolă de aproximativ 19 kilometri pătrați, situată pe coasta nord-africană, la capătul african al Strâmtorii Gibraltar, mărginită terestru exclusiv de Maroc. Administrată de Spania încă din 1580, când a trecut sub coroana spaniolă odată cu unirea dinastică cu Portugalia (care o cucerise de la musulmani în 1415), Ceuta și-a păstrat statutul spaniol chiar și după separarea celor două coroane în 1668, printr-un tratat care a recunoscut explicit apartenența sa la Spania. Din punct de vedere administrativ, este astăzi un oraș autonom (ciudad autónoma), cu un regim juridic special în cadrul statului spaniol, similar celui al orașului-soră Melilla, aflat mai la est pe aceeași coastă. Poziția sa la gura de vărsare a Mediteranei în Atlantic îi conferă o valoare strategică disproporționată față de mărimea teritoriului: găzduiește o bază militară spaniolă, funcționează ca punct de control pentru fluxurile migratorii dinspre Africa spre Europa și rămâne, alături de Melilla și de insulele Canare, una dintre puținele frontiere terestre directe dintre Uniunea Europeană și continentul african. Marocul contestă în mod constant suveranitatea spaniolă asupra Ceutei, considerând-o un vestigiu colonial similar Gibraltarului britanic, ceea ce transformă periodic enclava într-un punct de fricțiune diplomatică între Rabat și Madrid — cel mai vizibil episod fiind criza migratorie din mai 2021, când Marocul a relaxat deliberat controalele de frontieră, permițând intrarea a mii de migranți într-un singur weekend, ca gest de presiune politică.