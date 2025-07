PSD pe un drum fără întoarcere, spre loc cu verdeaţă…

13%. Atât a ajuns PSD în sondaje. A luat drumul PNȚCD-ului şi a altor partide despre care nu se mai ştie mare lucru. Premierii PSD, Adrian Năstase, Victor Ponta, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu au avut o contribuţie esenţială la halul în care se află acum România: 9,3% din PIB deficit bugetar, 60% din PIB datorie externă, infrastructura insuficientă, educaţia pe ultimul loc din Europa, sănătatea duce lipsă de medici şi multe altele. În schimb, clientela politică, baronii locali şi-au înfipt oamenii în cele mai bănoase funcţii din stat, având puterea de a-şi dubla sau tripla salariile când vor muşchii lor. Cu „contribuţia” de rigoare la partid, evident.

Clientela Politică a PSD

Abia acum aflăm de şefi din companii și din instituţii importante ale statului, care au salarii, prime şi sporuri ce se ridică la zeci de mii de euro lunar, în timp ce pensionarii şi salariaţii de rând au venituri care abia se ridică la câteva mii de lei. Raportul între veniturile mari ale protipendadei şi ale oamenilor de rând ajunge şi la 50:1, ne mai întâlnit în vreun stat civilizat. Vorbim de veniturile bugetare, nu de cele din privat.

Pensiile speciale, salariile bugetare nesimţite, funcţiile ocupate în stat, au arătat adevărata faţă a PSD: pentru ai lor „mumă, pentru ai nostri „ciumă roşie”.

S-au întâmplat şi multe lucruri bune, în primul rând datorită apartenenţei României la UE şi NATO, a obligaţiei de a respecta prevederile tratatelor semnate, a banilor mulţi veniţi din fonduri europene.

Au mai fost derapaje şi în perioada Băsescu-Boc, 2009-2010, dar România şi-a revenit în primul rând datorită măsurilor dure adoptate de guvernul Boc, precum tăierea cu 25% a salariilor bugetarilor şi reducerea aparatului bugetar.

În perioadele de guvernare USL, tot PSD şi premierii săi au decis totul, având cei mai mulţi parlamentari şi premierul care decidea totul în govern. Ciolacu a cheltuit cum a vrut fondul de rezerva al guvernului, ajungând la fabuloasa sumă de 65 de miliarde de euro, cheltuiţi fără o directive precisă în avantajul populației. Ar fi necesară o anchetă parlamentară, pentru a se stabili pe ce s-au dus aceşti bani.

Şi, în sfârşit, populaţia s-a prins. PSD a avut grijă de propria clientele politică, nu de oamenii care şi-au pus speranţele în acest partid, că le va adduce o viaţă mai bună. Ciolacu nu a ajuns in turul al doilea la alegerile prezidentiale, la alegerile parlamentare a avut 22%, pentru ca acum să apară în sondaje cu 13%!

Dilema PSD

PSD se află la guvernare dar nu prea este băgat în seamă, cum singur se plânge. Propunerile sale de de impozitare progresivă, de taxare a companiilor multinaţionale, în general pe principiul „luaţi de la bogaţi şi daţi la săraci” nu mai sunt credibile. E posibil să se ia de la bogaţi, dar tot la clientela politică ajunge grosul banilor.

Este adevărat că s-au mărit pensile, salariul minim din sistemul bugetar, dar inflaţia şi costurile vieţii îi afectează tot pe cei sărmani, care constituiau grosul votanţilor PSD. Şi acum nu mai cred în promisiunile PSD.

Mulţi din susţinătorii PSD s-au mutat la AUR, căzând în promisiunile aiuristice ale lui Georgescu-Simion. Vor „schimbarea”, dar schimbarea poate fi şi în rău, nu numai în bine. Am văzut la ultimele alegeri prezidenţiale că majoritatea românilor înţelege unde ne este locul în lumea tulbure de azi. Până la viitoarele alegeri parlamentare este posibil să înţeleagă tot mai mulţi alegători ce drum ne propun şefii de partide aflaţi azi în funcţie.

PSD ar putea ieşi de la guvernare, dar în opoziţie fiind riscă să fie acuzat de bruma de simpatizanţi pe care îi mai are că lasă ţara în haos. Şi tot de pierderi de încredere ar avea parte. În plus, PSD nu are o conducere formal aleasă, sunt tabere care se iau la bătaie, şi nu se mai vorbeşte de viitorul Congres. Nici personalităţile actuale nu au şansa să redreseze partidul. Sorin Grindeanu-Lebesgue, autorul OUG 13 care a scos sute de mii de români în stradă, şi a fost obligat s-o retragă, Paul Stănescu, tractorist, căruia i s-a propus şefia Curţii de Conţuri, Olguta Vasilescu rămasă în istorie pentru „MARCHE DU TRAMVAI”. De aici vine şi remarca lui Titus Corlățean, că este necesară o nouă garnitură de lideri dacă PSD vrea să revină la ce a fost odată. Dar de unde să ia alţi lideri, când i-a gonit pe cei capabili, iar alţii nu mai vin într-un partid de 13%!

Foarte probabil, PSD are acum sarcina să-şi redacteze memoriile, să trăiască din amintiri, în drum spre cimitirul partidelor, unde va găsi un loc alături de PNŢCD. Istoria nu uita şi nu iartă. Şi alte partide s-au crezul mari şi eterne, dar şi-au ocupat locul în cimitirul partidelor.