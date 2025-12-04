Columbia avertizează că este „în prag de război” cu SUA, după declarațiile incendiare ale lui Donald Trump

Columbia a transmis un avertisment neobișnuit de dur către Washington, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că ar putea ordona lovituri militare împotriva țărilor sud-americane despre care susține că produc narcotice destinate pieței din SUA.

În centrul furtunii diplomatice se află președintele columbian Gustavo Petro, care i-a răspuns tranșant liderului de la Casa Albă, avertizându-l că riscă să „trezească jaguarul” cu declarațiile sale.

Tensiunea a pornit de la o ședință a cabinetului american, marți, în care Trump a afirmat că operațiunile militare împotriva Venezuelei – acuzată de producerea ilegală a cocainei – ar putea începe „foarte curând”, iar Columbia ar fi, de asemenea, pe lista posibililor ținte în ceea ce el numește „războiul său împotriva drogurilor”.

„A amenința suveranitatea noastră înseamnă a declara război”

Reacția lui Petro nu a întârziat. Liderul columbian a scris pe rețelele sociale că afirmațiile lui Trump reprezintă o încălcare gravă a relațiilor bilaterale.

„A amenința suveranitatea noastră înseamnă a declara război; nu distrugeți două secole de relații diplomatice”, a transmis Petro.

Mai mult, președintele Columbiei l-a invitat pe Trump să vadă cu ochii lui operațiunile antidrog desfășurate zilnic în țară.

„Veniți în Columbia, domnule Trump, vă invit să participați la distrugerea celor nouă laboratoare pe care le neutralizăm în fiecare zi pentru a împiedica drogurile să ajungă în SUA”, a spus Petro.

Ministerul columbian de Externe a emis la rândul său un comunicat dur, catalogând declarațiile lui Trump drept „amenințare de agresiune externă care încalcă demnitatea și integritatea poporului columbian”.

Trump insistă: „Oricine produce și ne vinde cocaină poate fi atacat”

Întrebat dacă atacurile ar viza doar Venezuela, Trump a răspuns tăios: „Am auzit că în Columbia se produce cocaină. Au fabrici de cocaină, da? Și ne vând cocaina lor. Apreciem foarte mult acest lucru. Dar oricine face asta și vinde în țara noastră este un potențial target.”

Nu este prima dată când liderul american îl atacă public pe Petro. În trecut, Trump l-a numit „traficant ilegal de droguri” și a amenințat cu suspendarea ajutorului financiar american, ba chiar și cu taxe punitive impuse familiei acestuia.

Escaladare în Caraibe

Tensiunile cu Venezuela se amplificaseră deja în ultimele săptămâni. Luna trecută, SUA au declarat închis spațiul aerian venezuelean, în contextul unei campanii de lovituri împotriva bărcilor suspectate de transport de droguri în Marea Caraibilor și Pacificul de Est.

De asemenea, administrația Trump a desfășurat aproape 15.000 de militari navali în largul coastelor venezuelene încă din august, într-o operațiune soldată, potrivit estimărilor, cu peste 80 de morți.

În acest climat deja încărcat, amenințările directe la adresa Columbiei riscă să deschidă un nou front diplomatic între Washington și unul dintre cei mai importanți parteneri ai săi din America de Sud.