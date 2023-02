PSD ameninţă că îi cere demisia ministrului Ligia Deca şi preia mesajul Scretarului de Stat Florian Lixandru

Deşi miercuri seara scandalul legat de retragerea atribuţiilor Secretarului de Stat de la PSD, Florian Lixandru, a fost discutat în Coaliţie, azi a reizbucnit cu şi mai mare amploare.

În primul rând este vorba de un Comunicat al PSD, în care se reiau tezele lui Lixandru legate de legile Educaţiei. Nu mai este vorba de „un delict de opinie” exprimat de Lixandru, este vorba de poziţia PSD în chestiunea legilor Educaţiei. De votul PSD depinde trecerea legilor prin Parlament, sau menţinerea guvernului Ciucă, în cazul în care îşi asumă răspunderea pe aceste legi.

Este de înţeles pasiunea cu care Iohannis, prin delegatul său, Ligia Deca, doreşte să-şi promoveze „copilul de suflet”, România Educată, ca fiind principala realizare a celor două mandate ale sale. Dar nu se poate ignora faptul că legile Educaţiei, fără consens social şi cu multe prevederi contestabile, vor afecta soarta a milioane de tineri în viitorii ani.

Comunicatul PSD legat de legile Educaţiei

Postat pe reţelele de socializare, Comunicatul PSD reia multe dintre ideile enunţate de Florian Lixandru.

„Timp este suficient, jalonul PNRR privind Legile Educației are termen trimestrul 3 al acestui an; în plus, inclusiv Comisia Europeană recomandă ca proiectele care cuprind reforme sistemice, deci și cele privind Legea Educației, să nu fie grăbite pentru încadrarea în termen, ci să fie calitativ pregătite/finalizate până la data depunerii cererii de plată, respectiv până în martie 2024. PSD insistă că de această dată să fie o dezbatere temeinică! România poate aloca anul 2023 pentru a analiza cu întreaga societate (factorii interesați din educație, sindicate, dar și cu părinții și asociațiile de elevi) pachetul legilor Educației și apoi pentru a le dezbate și adoptă în Parlament până la trimiterea cererii de plată 5, adică până cel târziu martie 2024”.

„Au fost mult prea multe modificări ale Legii Educației, fără efectul scontat. Doar în ultimii 11 ani, Legea Educației a suferit 112 modificări” se spune în Comunicatul PSD.

Comunicatul înşiră nemulţumirile PSD legate de legile Educaţiei:

- În ceea ce privește admiterea în liceu, PSD nu va accepta o formulă „care restrânge drastic accesul copiilor la educație de calitate.

-In ceea ce priveşte Bacalaureatul PSD nu este de acord cu „înmulțirea probelor de examen, așa cum e propusă în proiect”.

- PSD nu este de acord nici cu eliminarea specializării învățător/învățătoare din cadru liceelor pedagogice.

-„Legea Educației trebuie să cuprindă și prevederi în ceea ce-i privește pe copiii din Diaspora.”

Prima concluzie este că în şedinţa Coaliţiei de aseară nu s-a convenit nimic. Poate doar că ministrul Educaţiei, Ligia Deca, să-i redea lui Florian Lixandru atribuţiile pe care le avea până marţi, când i le-a retras. Deși până la ora publicării articolului nu s-a întâmplar acest lucru.

Vasile Dîncu revine şi o atacă dur pe Ligia Deca

Într-o postare pe facebook, Vasile Dîncu revine mai dur cu ideile exprimate săptămâna trecută.

-Nu pot înțelege secretomania legată de legile educației și nici disprețul pentru dialog și colaborare.

-Acțiunea de retragere a atribuțiilor Domnului secretar de stat Florin Lixandru pentru delict de opinie este un act de autoritarist și totalitar care aduce aminte de vremuri pe care le credeam demult apuse.

-Cred că Doamna Ministru va avea înțelepciunea să revină asupra acestei decizii, altfel suntem obligați să cerem demisia ministrului și să renunțăm la colaborarea cu echipa sa, adică să-i retragem și noi – PSD – atribuțiile delegate prin votul pentru această echipă de guvernare.

-Alături de colegii mei din PSD, am constatat că aprobarea urgentă, fără dezbatere, a acestor două legi este cea mai mare preocupare manifestă a ministrului, legând-o în mod fals de posibilitatea pierderii finanțărilor prevăzute de PNRR.

-Ministerul Educației ar trebui să se concentreze, așa cum propun specialiști în educație, pe constituirea rapidă (ar trebui să existe deja!) a unei echipe interministeriale care să se ocupe de implementarea proiectelor prevăzute de PNRR, să producă rapoarte de progres lunare sau trimestriale, să adopte un HG cu termene și responsabilități, dar și un pachet legislativ țintit pe aceste elemente.

Avem o asemenea echipă? Avem un plan de măsuri şi un calendar precis? Stadiul implementării măsurilor din educație este un punct permanent pe fiecare ședință de guvern? Știm cine sunt responsabili pentru fiecare proiect pentru că opinia publică să poată urmări modul în care se îndeplinesc aceste obiective?

Reacţia PSD sector 1

"Reacţia violentă a doamnei Deca, care trădează lipsa oricăror reflexe democratice, a fost generată de observaţii pertinente şi de bună credinţă făcute de domnul Lixandru tocmai pentru a îmbunătăţi proiectele legilor Educaţiei. Dacă în mijlocul unei dezbateri publice reacţia la opinii diferite este politica pumnului în gură, atunci doamna ministru nu şi-a înţeles rolul, nici importanţa temelor dezbătute. Opiniile PSD, formulate fie de domnul Lixandru, fie de alţi colegi profesori sau profesionişti ai domeniului său opiniile exprimate de specialişti apolitici, de societatea civilă au rolul de a asigura accesul la Educaţie pentru copiii dezavantajaţi, pentru cei din diaspora sau examene de admitere sau Bacalaureat fără încurajarea meditaţiilor costisitoare".

Ce urmează legat de legile Educaţiei

În şedinţa Coaliţiei de miercuri seara nu s-a lămurit nimic în legătură cu aceste legi, soarta lor rămâne neclară. S-a convenit că prezentarea în guvern, după preluarea amendamentelor partidelor din Coaliţie să fie amânată până la 15 februarie. Chiar aşa fiind, înserarea în lege a unor prevederi fundamentale presupune rescrierea legii la multe capitole, pentru a-i păstra coerenţa şi logica. Lucru ce înseamnă săptămâni multe de lucru.

Prezentarea în guvern este o etapă mai puţin importantă. Important este Parlamentul, unde se dezbat legile şi se aprobă, sau nu. Cum PNL şi UDMR nu au majoritatea parlamentară, fără votul PSD aceste legi nu pot trece. Ca să nu mai vorbim că dezbaterile în Comisiile parlamentare şi în plen ar putea dura luni bune de aici înainte.

Din ultimele poziţii ale PSD, şi ale unor lideri din PSD rezultă că partidul, care controlează acum Coaliţia, nu va accepta trecerea legilor fără să includă o dezbatere de un an de zile în societate, şi fără să cuprindă amendamentele sale.

În aceste condiţii, „copilul de suflet” al preşedintelui Iohannis are puţine şanse să se nască şi să influenţeze societatea românească.