Protestul cadrelor militare în rezervă din 25 octombrie 2024

25 octombrie reprezintă Ziua Armatei Române. Se sărbătorește ca atare din 1959, ca ziua în care a fost eliberat Careiul (25 octombrie 1944), considerat „ultima brazdă de pământ românesc”.

Peste exact opt decenii de la momentul eliberării orașului Carei, 25 octombrie 1944, la 25 octombrie 2024 a început campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

Evident, toate mass-media românești au fost orientate spre aceste aspecte, cel al celebrării eliberării teritoriului românesc și cel al acțiunilor celor 14 candidați la alegerile prezidențiale în prima zi de campanie electorală.

Momentul protestului cadrelor militare în rezervă și retragere a fost, cumva în planul al doilea. Protestul a avut loc pe 25 octombrie 2024, în Piața Victoriei, la sediul Guvernului României. Au fost peste 20 000 participanți, protestul fiind anunțat de asociațiile militarilor în rezervă încă din septembrie 2024.

Principala nemulțumire a rezerviștilor militari a fost aceea a persistenței în legislația românească (PLx 540/2024) a inechităților între militarii în rezervă și cei activi la calcularea soldei de grad militar și a indemnizației de funcție.

Am ales ca în această zi de 25 octombrie 2024 să merg în Piața Victoriei. Am în familie cadre militare în rezervă, am avut cadre militare în rezervă care nu mai sunt printre noi.

Am mers acolo și dintr-o altă perspectivă. Instituțiile militare românești au avut și au în componența lor și femei. Femeile rezervist militar au avut o pondere importantă ca și femeile militar-activ din prezent. Femeile militar-rezervist au fost cele care pe lângă îndatoririle militare și-au făcut datoria de soții și de mame. Astăzi, multe dintre ele sunt bunici.

Am întâlnit în Piața Victoriei un grup de 5 doamne, cadre militare în rezervă. Le voi da prenumele: doamnele Luminița, Rodica, Zoe, Maria, Mariana Georgeta. Fac parte din LADPM Argeș - Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari, una din cele mai puternice asociații de militari în rezervă la nivel național.

Alături de LADPM, au participat și alte asociații ale rezerviștilor militari precum ANCMRR. Militarilor le-au fost alături și protestatari din sindicatele naționale ale polițiștilor români. Chiar și foști lucrători CFR „A Doua Armată a Țării” s-au alăturat protestului.

Mi-au povestit despre viața lor plină de restricții, sacrificii și eforturi deosebite, despre modul cum Armata Română pe care au slujit-o cu devotament și credință, respectând jurământul militar le-a schimbat viața. Au povestit despre mândria de a fi purtat uniformă dar și despre cum le-a fost afectată sănătatea, după anii serviciului militar din cadrul Armatei Române.

Protestul a fost inițiat pentru că există diferențe mari între militarii de ieri și cei de astăzi. Se știe că militarii care au servit sub drapel înainte de 1989 au muncit efectiv în economia națională.

După 1989, Armata Română a fost supusă unor restructurări masive pentru a fi „compatibilizată” cu NATO. Militarii români au trebuit să plece din sistem și să încerce să se reintegreze în viața civilă pentru a rezista puținii ani de care mai aveau nevoie pentru a se pensiona. Au rămas totuși, militari în rezervă, respectând jurământul și regulamentele militare.

Delegați ai protestatarilor au discutat cu Șeful Cancelariei Primului Ministru, Alexandru-Mihai Ghigiu, Secretarul de Stat în Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu și Secretarul de Stat în Ministerul Justiției, Mihai Pașca.

Am ascultat discursurile domnului colonel Mircea Dogaru (lider SCMD), domnului general maior dr. (r) Ion Pâlșoiu (Președinte ANCMRR, Filiala Județeană Dolj „Mihai Viteazul”), ca reprezentanți ai unor asociații ale cadrelor militare în rezervă, discursurile domnului Comisar-șef (r) Avocat Petrică Dima, liderul LADPM, domnului Cosmin Dorobanțu (lider FSANP).

Au fost discursuri obiective, bine orientate, documentate și foarte bine primite de către participanții care le-au aplaudat îndelung.

S-a stabilit ca politicienii să aibă la dispoziție două săptămâni pentru a examina solicitările de eliminare a inechităților din PLx 540/2024.

Doamnele alături de care am stat la protest și am discutat, mi-au spus că au simțit o emoție aparte. Au spus că protestul din 25 octombrie 2024 a avut mult mai multă forță ca număr de participanți și ca amploare a revendicărilor față de celelate.

Liderii organizațiilor de rezerviști au spus că vor să sprijine acei politicieni care vor promite rezolvarea revendicărilor dar se vor și ține de cuvânt după ce vor ajunge acolo unde vor avea putere de decizie.

Doamna Luminița mi-a trimis o imagine cu membrii asociației de la Pitești, aflați în autocar pe A1, de la București spre Piteși, pe drumul de revenire spre casă.

În imagine, un cadrul militar în rezervă, domnul Cătălin face gestul simbolic al pumnului strâns! El simbolizează forța și dorința de a nu se da bătuți. Este un simbol internațional al luptei de rezistență contra inamicului!

Satisfacția doamnelor care mi-au vorbit este că exemplul militarilor rezerviști va fi urmat de Sindicatele din Educație și Sănătate. Adică militarii români din rezervă au dat un exemplu. Și, ca de fiecare dată, femeile cadre militare au fost în fruntea protestelor!

S-a stabilit ca un nou protest să fie organizat în data de 29 noiembrie 2024 dacă doleanțele prezentate la protestul din 25 octombrie 2024 nu vor fi soluționate.

Când doamnele de la LADPM Argeș au plecat, am văzut în ochii lor speranța dar și hotărârea de a merge mai departe. Aceasta a fost atitudinea care a făcut celebră Armata Română de-a lungul istorie sale, aceasta va rămâne și de acum încolo!

CINSTE ȘI ONOARE ARMATEI ROMÂNE!