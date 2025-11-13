search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Strategia Națională de Apărare, analizată de fostul consilier prezidențial Iulian Fota: „Nu mă simt mai bine apărat”

Publicat:

Iulian Fota, fost consilier prezidențial de politică externă are mai multe observații de făcut după ce a studiat Strategia Națională de Apărare, pusă în dezbatere publică de președintele Nicușor Dan.

Iulian Fota, fost consilier prezidențial FOTO: Adevărul
Iulian Fota, fost consilier prezidențial FOTO: Adevărul

Potrivit fostului consilier prezidențial Iulian Fota, noua Strategie Națională de Apărare are atât puncte forte, dar și lucruri care nu sunt explicate.

„Da, este un progres să spui că "acțiunile ostile ale Federației Ruse constituie principalele amenințări la adresa securității naționale". Era nevoie de o clarificare conceptuală, doctrinara. Şi atunci, în noile condiţii , de ce la capitolul ameninţări, agresiunea militară rusă, cea mai gravă ameninţare, nu apare?!!! Mai grav, strategia nu dă un răspuns adecvat acestei principale ameninţări. Nu ţine cont nici de ce s-a întâmplat în ultimul an, nici nu face lumină asupra paşilor următori. Nu clarifică gândirea asupra Rusiei! Includerea a vreo 100 de direcţii de acţiune nu mă mulţumeşte. Degeaba avem strategie dacă nu avem agenda de securitate naţională.

Îmi place ideea că România să fie "principala putere a Europei de sud-est". Mi-ar plăcea că România să fie ambiţioasă, dar după ce rosteşti obiectivul şi-l declari proiect naţional, NOUL PROIECT NAŢIONAL, ceva de nivel aderarea la NATO sau UE, îl uiţi, în restul textului nefiind menţionat? E asta treabă serioasă? Cum facem să devenim putere regională? Asta aşteptam să înţeleg”, scupe Iulian Fota.

Tot la capitolul puncte tari ale Strategiei, Fota remarcă plăcut  ideea cooptării cetăţenilor și a parteneriatului cu ei, dar are de făcut câteva completări.

”Dar cu cine vorbeşti? Ba ne referim la cetăţenii romani, deci şi maghiarii sau tătarii au dreptul la siguranţă personală, şi ei pot fi parteneri ai statului, ba spunem că "strategia e a românilor", ca popor european şi te gândeşti ce facem cu ceilalţi cetăţeni romani? Înţeleg că strategia este "naţională", dar am crezut că este naţionalul ăla din nation-state, pe care azi îl privim civic. Un naţional post-modern, nu naţionalist”, mai spune fostul consilier prezidențial.

”Ce nu-mi place deloc”

Iulian Fota spune că din Strategia de Apărare Națională nu-i place că seamănă prea mult cu ”ghiveciurile lui Klaus Iohannis”.

”Până şi paginaţia este la fel. Am avut des sentimentul că este strategia din 2020 dar scrisă de la dreapta la stânga. Apare până şi aiureala aia, conceptul extins ." Securitatea României este afectată de o gamă extinsă de amenințări". Repet, când securitatea este prea extinsă nu mai ai securitate naţională. Când vremurile sunt proaste te concentrezi pe ce e mai grav.

Nu-mi place că facem din strategie un program de guvernare. Nu avem nevoie să dubleze CSAT-ul responsabilităţile guvernului. Pe domeniul larg al apărării, ordinii publice şi al securităţii ai 25 de direcţii de acţiune şi pe economie ai tot atât? Adică îmi bat capul mai mult cu economia decât cu apărarea militară a României?”, mai spune Fota.

Fostul consilier prezidențial de politică externă mai spune că nu-i place că autorităîțile fug realitate, folosind cuvinte soft în locul celor care descriu mai bine realitatea.

”În loc de pericol şi ameninţare folosim cuvinte ambigui ca "provocare". Şi nu odată. Nu-mi place fudulia şi limba de lemn. Spune strategia că "România se prezintă azi ca o țară mai sigură de sine, de propriile capacități și de propriul potenţial. România se găsește azi în pragul maturității naționale și statale depline, pregătită potențial să își soluționeze vulnerabilitățile și să utilizeze optim oportunitățile naturale și istorice de care dispune."

E aceeaşi Românie despre care procurorul general spunea că s-a confruntat acum ceva luni cu cea mai gravă criză de securitate naţională? Una dependenta de asistenţă financiară internaţională, fracturată în două şi fără soluţie la un grav conflict constituţional? Asta este "maturitatea naţională"?

Nu-mi place că nu văd la ameninţări problematica drogurilor.

În fine, nu ştiu dacă îmi place ideea asta de "indepedență solidară" pentru că nu o înţeleg. Independenţi faţă de cine? Bănuiesc că solidaritatea este faţă de aliaţi. Independenţa apare oricum în Constituţie , care este valoarea ei în strategie, nu ştiu. Ce-a vrut autorul să spună?”, a remarcat Iulian Fota.

