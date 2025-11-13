Sindicaliștii din industria de apărare, aeronautică şi navală ptotestează în faţa Ministerului Economiei

Sindicatele din industria de apărare, aeronautică și navală ies din nou în stradă, joi, organizând un protest în faţa Ministerului Economiei.

Alianţa Sindicatelor din industria de apărare, aeronautică şi navală a anunţat organizarea unui protest, joi, 13 noiembrie, între orele 11:00 şi 13:00, în faţa sediului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Printre cele mai mari probleme ale angajaţilor se numără lipsa contractelor şi a comenzilor, întârzierile în aprobarea bugetelor, care, potrivit sindicaliștilor, au fost adoptate abia la sfârşitul lunii octombrie, afectând astfel negocierile pentru Contractele Colective de Muncă (CCM), precum şi lipsa investiţiilor şi a planurilor clare de angajare pentru anul 2025.

Totodată, ei atrag atenţia şi asupra situaţiei unor companii importante din domeniu, printre care Şantierul Naval Damen Mangalia, Automecanica Moreni, Electromecanica Ploieşti, Uzina Mecanică Sadu şi METROM Braşov şi semnalează lipsa materiilor prime esenţiale pentru producţie, precum pulberile, capsele pentru muniţie şi explozibilii de mare putere, informează Agerpres.

Reprezentanţii sindicatelor din industria de apărare, aeronautică și navală sunt, de asemenea, nemulţumiţi de refuzul unui dialog deschis, transparent, constructiv al ministrului Radu Miruţă cu sindicatele din Apărare.