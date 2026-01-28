Programul de relansare economică al PSD, bomba care riscă să arunce în aer bugetul pe 2026

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, iese la atac împotriva premierului Ilie Bolojan și îi transmite că economia nu se repară doar prin biruri și taxe făcute din pix. Este grav că un ministru îl atacă pe premierul căruia îi este subordonat şi este sigur că a acţionat la comanda conducerii PSD.

Şi Fifor, Budăi, Grindeanu au atacat politica Bolojan-Nazare de a alcătui bugetul pe 2026, fără a ţine cont de propunerea PSD privind programul de relansare economică. Sunt două pachete de măsuri, de tăiere a cheltuielilor administraţiei centrale şi locale, precum şi cel de relansare economică, pe care PSD le-ar vrea aprobate prin asumarea răspunderii simultan. Bolojan nu vrea, şi ameninţă fie cu OUG pe reducerea cheltuielilor fie, mai nou, pe guvern minoritar, fără PSD.

În ce constă programul de relansare economică al PSD

Am mai scris pe această temă, iată rezumatul programului, creat de Cristian Socol, strategul economic al PSD:

-Primă măsură se referă la Creditul fiscal pentru investiții strategice greenfield. Se propune acordarea unei facilități fiscale (deducere din impozitul pe profit) pe 10 ani pentru investiții de la zero de peste 20 mil. €, în industrii strategice (alimentară, chimică, farmaceutică, auto, industria de apărare, industria construcțiilor metalice, construcția de mașini și instalații, fabricarea de utilaje și echipamente) și parcuri industriale (cu posibilitatea reportării dacă nu există profit în primii ani).

-Stimulente pentru investiții de producție în regiunile slab dezvoltate. Se propune acordarea de facilități fiscale sub forma unui credit fiscal regional (deducere din impozitul pe profit) de până la 50% din valoarea investiției de producție, pentru proiecte peste 5 mil. € realizate în regiunile slab dezvoltate (de ex. Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest etc.)

-Pachet integrat de stimulente pentru cercetare-dezvoltare, cu scopul de a transforma România într-un pol regional de cercetare-dezvoltare și inovare. Măsurile propuse includ un credit fiscal de max. 50% pentru investiția inițială în centre de date și infrastructură de inteligență artificială; creșterea deducerii fiscale a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la 150% în 3 ani și 200% în 5 ani.

Ministrul Ciprian Srban e mai concret:

- Garanții bancare și contragaranții pentru investiții și capital de lucru necesar în contractele de export

- Sprijin pentru participarea firmelor românești la licitații internaționale

Ce implicaţii are programul de relansare economică asupra bugetului

Bugetul este aritmetică. Îţi propui venituri şi cheltuieli, diferenţa este deficit bugetar dacă cheltuielile depăşesc veniturile. Problema este că şi deficitul bugetar trebuie acoperit tot de la buget, ratele la credite şi dobânzile. Și mai trebuie și ca investitorii să aibă încredere că-și vor recupera împrumuturile. Ce iese până la urmă?

În anii anteriori guvernele Ciucă şi Ciolacu au supraevaluat veniturile, cheltuielile trebuiau respectate, chiar mărite şi acestea prin creşteri de pensii şi salarii, şi am ajuns la deficit bugetar de 9,5% din PIB în 2024, cu dobânzi de 10 miliarde de euro.

Guvernul Bolojan vrea să vireze cu 180 grade. Să prevadă în buget venituri corecte, cu o creştere a economiei de 1%, nu vise exotice, să reducă cheltuielile la un nivel încât deficitul la sfârşitul lui 2026 să fie 6,4% din PIB, de la 9,5% în 2024. În 2025 se pare că deficitul a scăzut la 7,4%, dar mai avem mult să ajungem la 3% deficit bugetar la care ne obligă Tratatul de la Maastricht.

Programul de relansare a economiei trebuie să răspundă prin studiu de impact la două întrebări: sunt bani pentru acest program? Dacă nu, de unde se taie pentru a susţine acest program?

PSD greşeşte grav: nu are studiu de impact

Primul lucru pe care ar trebui să-l producă experţii economici ai PSD este studiul de impact. De câţi bani este nevoie pentru acest program, şi de unde să-i obţină, prin tăieri de la ce ordonatori principali de credite? Altfel, vise taică, cai verzi pe pereţi! Aşa se face un buget matematic, cu venituri şi chetuieli, astfel încât deficitul final la 2026 să fie 6,4% din PIB.

N-am văzut aşa ceva de la PSD. Doar gargară şi scandal, vrem program de relansare economică dar nu ştim cât costă şi de unde luăm banii.

Bugetul pe 2026

Suntem la 2-3 săptămâni de lansarea bugetului pe 2026. Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, spune:

„Vrem să fim precauți în privința modului în care facem evaluările pentru bugetul pe anul 2026 și să evităm situațiile care ne-au dus în criza de la mijlocul anului trecut. Vorbim aici de evaluarea veniturilor, evaluarea corectă a veniturilor, fără supra-evaluarea veniturilor, fără subestimare a cheltuierilor și cu introducerea în anvelopa bugetară a investițiilor anuale de care România are nevoie. În paralel, pregătim programul de redresare economică, programul măsuri de relansare economică, dintre care câteva chestiuni sunt deja aprobate”.

Adică deja sunt în discuţii şi aprobate câteva chestiuni de relansare economică, atât cât poate permite bugetul, nu iluzii şi vise cum au făcut guvernele Ciucă şi Ciolacu.

Având în vedere criticile virulente din PSD tragem următoarea concluzie. PSD se foloseşte de pretextul că nu i-a fost aprobat programul de relansare economică pentru a pleca de la guvernare, să nu fie considerat părtaş la tăierile şi reducerile de cheltuieli bugetare pe care le plănuieşte, pe bună dreptate, Ilie Bolojan.

PSD vrea să-şi apere în faţa propriilor alegători din aparatul bugetar, teoria: noi n-am vrut să vă taie, ne-am luptat cu Bolojan, dar n-a vrut să ne asculte. Aşa că plecăm de la guvernare.

Cum se va produce acest lucru, prin votarea sau nu a moţiunii de cenzură, rămâne să vedem.