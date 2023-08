Predicțiile despre viitorul războiului, testate cu mare precizie în condițiile noilor zone de conflict

Unele armate ale lumii, cu mult, mult mai puțini generali decât noi și, în orice caz, fără sistemul de pensii speciale încasate de ai noștri cu liniștea faptelor eroice la care ar fi putut să participe dacă li s-ar fi oferit ocazia, au la dispoziție unități de studiu prospectiv care reunesc servicii de informații și departamente civile, generând studii de amploare care, în acest moment, sunt verificate conștiincios în zone de conflict. Aș zice în primul rând în Ucraina dar, în perspectivă imediată, poate pregătind reacții la alte situații extreme, fie doar ale armatei SUA, fie al forțelor NATO sau, de ce nu, din ce în ce mai credibil, în contextul unor decizii de a forma un grup de forțe de tipul unei coaliții ad-hoc dacă, așa cum este evident, Consiliul de Securitate este anihilat prin pozițiile total antagonice ale unora dintre supe-puteri.

Poate tocmai faptul că discuția asta are loc (împreună cu negocierile subterane de repoziționare) la un nivel la care ai noștri nu sunt invitați, face ca pe piața românească să ajungă doar pachetele de imagini transferate de televiziunile sau agențiile care, la rândul lor, se radicalizează în funcție de preferințele și interesele politice ale comanditarilor și nu sunt date studiile esențiale pentru a înțelege modul în care aceste super-puteri se pregătesc pentru etapa următoare, care deja a început, în care se schimbă înseși bazele ordini internaționale.

Iată un asemenea document din 2021, intitulat „The Future of the Battelfield”, publicat sub autoritatea biroului Directorului de la National Intelligence din SUA.

În opinia mea, este vorba despre o sinteză a viziunii americane -și, în esență, a întregii concepții occidentale – asupra modului în care se vor desfășura viitoarele conflicte, profund influențate de apariția noilor tipuri de sisteme de arme și echipamente:

„În următoarele două decenii, conflictele militare vor fi declanșate, în mare, de aceeași factori care au provocat războaiele de-a lungul istoriei – de la protejarea resurselor, disparitățile economic și diferențele ideologice în demersul de a obține putere și influență – dar modul în care se va purta războiul se va schimba odată cu apariția unor noi tehnologii, aplicații și doctrine precum și din momentul în care noi actori capătă acces la aceste capabilități. Combinația dintre senzori perfecționați, automatizare, și Inteligență Artificială cu armele hipersonice și alte tehnologii avansate vor produce arme mai precise, mai bine conectate, mai rapide, cu rază mai mare de acțiune și mai destructive, mai întâi la îndemâna celor mai avansate armate dar, unele,, chiar disponibile pentru state mai mici și pentru actori non-statali. Proliferarea și difuzarea acestor sisteme în timp vor face ca din ce în ce mai multe ținte să devină vulnerabile, vor crește riscul de escaladare și vor face potențialele conflicte mai mortale, chiar dacă nu neapărat și decisive”.

Aveți apoi analiza – pe care o puteți compara cu dezvoltările prezente – pentru noile categorii de arme principale. Veți vedea cât de multe dintre ele sunt deja operaționale și ce se testează acum. Dar ceea ce mi se pare a fi cel mai grav dintre semnale este faptul că se anticipează o foarte rapidă „democratizare” a producție, vânzării sau distribuție de arme din aceste noi generații către state mai mici și care devin total dependente pentru următoarele decenii de livrări de piese de schimb și muniție pentru sistemele și echipamentele cumpărate. Dar, dincolo de asta, apare drept perspectivă tragică posibilitatea -deja începută și practicată sub diverse forme – ca noile sisteme de arme să fie livrate către actori non-statali, asta în ciuda tuturor tratatelor și convențiilor internaționale care exact acest lucru au dorit să-l interzică, exemplul cele mai dramatic în istorie fiind confruntările militare din america Centrală și de sud, Africa sau Asia de su-est unde diverse super-puteri au finanțat (atunci cu armament convențional) forțe non-statale contestatare și care, ulterior, după victorie, au garantat accesul la resurse al sponsorilor libertății post de tip neo-colonial.

Dar, veți spune, discuția generală rămâne (totuși) la nivelul convențional general-cunoscut și acceptat. Desigur, numai că, alături de asta, există alte studii, alte pregătiri, alte echipe care lucrează în domeniul anticipației militare de nivel înalt, delegate de guvernele lor pentru a crea scenarii alternative pentru care să fie pregătite replicile posibile, asta însemnând o adaptare preventivă a proiectării unor noi tipuri de arme și formării unor linii de mini-producție.

Un exemplu relevant și spectaculos: ministerul apărării din Franța, încă din 2019, a alocat fondurile necesare pentru RED DEFENSE TEAM, o echipă de autori de SF și futurologi angajați de Agenția pentru inovație în domeniul apărării în cooperare cu Statul Major al armatei franceze și cu Direcția generală pentru înarmare și Direcția generală de relații internaționale și strategice pentru a imagina asemenea scenarii. Iată relatarea privind unele dintre domeniile de studiu care, deloc întâmplător, privesc eventuale și din ce în ce mai posibile conflicte energetice și climatice. Veți vedea cum evoluează existența planetei după „noaptea carbonică” sau, în al doilea scenariu, desfășurarea unui „război eco-sistemic”.

Chiar dacă noi nu avem asemenea capacități în domeniul studiilor militare, poate, fie numai pentru informarea dvs. generală, cred că este util să aveți asemenea informații despre ce se pregătește și, mai ales, ce justifică tensiunile de pe piețe internaționale. Acum când, la o importanță cu mult mai mare și cu consecințe mai serioase decât ce este în Ucraina, se pregătește schimbarea sistemică, cea care va fi consecința directă a modificării raporturilor de putere pe scară mondială dacă, peste două săptămâni, demarează proiectul BRICS+, adică, Noua ordine Internațională. Cu ce arme? Vom vedea.