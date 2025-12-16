Perioada de glorie a culturii latine - Secolul I î. H.

Fundamentată pe valorile spirituale elene, cultura latină aduce o mentalitate mai tolerantă și o evidentă bucurie a viețuirii.

Cultura latină își începe ascensiunea cu un mare orator, filozof și om politic – MARCUS TULLIUS CICERO (106-43 î. H.). El a scris, în primul rând, discursuri, între care celebre sunt cele patru Catilinare (In Catilinam), rostite împotriva conjurației lui Catilina, și care au dat un model de discurs retoric. Prima Catilinară debutează ex abrupto, printr-o adresare directă și violentă, ceea ce a făcut ca interpelările cu vervă din literatura de mai târziu să ia numele de discurs ciceronian. Luându-și ca model pe Demostene, Cicero a scris și niște discursuri intitulate Filipicele, în care îl învinuiește pe Antonius că periclitează libertatea republicii. Dar Cicero nu rămâne în istoria culturii doar ca orator; el este un erudit, cu solidă cultură greacă, un admirator al lui Platon.

Principala sa operă este De republica, în care abordează problema cetății ideale, capabilă să înfrângă istoria, autorul construind un dialog între Scipio Aemilianus și oaspeții săi. Aici apar reflecții filozofice, idei despre legile scrise și cele naturale, despre nemurire și despre destin.

De asemenea, din această operă face parte și mult comentatul vis al lui Scipio. Dintre scrierile sale filozofice amintim Despre supremul bine și supremul rău (în care pledează pentru ceea ce e cinstit), Dizertații tusculane, în care vorbește despre înfrângerea fricii de moarte prin rațiune, despre tulburările sufletului, despre vindecarea pasiunilor. Un discurs ciceronian mult comentat este cel intitulat Despre natura zeilor, în care expune teoriile mai multor școli filozofice despre divinități.

În De divinatione, discutând despre prezicerea viitorului, face o trecere în revistă a principalelor modalități, oferind numeroase informații în acest domeniu. Despre îndatoriri (De officiis) este o scriere didactică, în care tratează chestiunea educării tineretului, pornind de la principiile școlii socratice către datoria de cetățean.Cunoscut mai ales ca personalitate istorică – militar și dictator al Romei -, CAIUS IULIUS CAESAR (101-44 î. H.) contribuie și la dezvoltarea culturii, prin cele două cărți de comentarii despre evenimente militare la care a fost martor: Războiul galic și Războiul civil. Scrierile sale, pe lângă faptul că oferă informații insolite despre populațiile pe care le-a supus (gali, britani, suevi, belgi, germani), reprezintă și un model de stil simplu și echilibrat, ceea ce a făcut din ele principalele texte de învățare a latinei clasice. Un istoric dotat cu talent scriitoricesc este și CAIUS SALLUSTIUS CRISPUS (86-35 î. H.).

A scris opere cu subiect istoric (Despre conjurația lui Catilina, Războiul împotriva lui Iugurtha și Istorii), în care apar personaje autentice, surprinse în acțiune, ținând discursuri pline de vervă și implicare emoțională. De asemenea, a scris și Scrisori (Epistulae), în care își expune ideile politice, principiile morale, într-un stil pitoresc și totodată de notație succintă. Tot acum, CORNELIUS NEPOS (99-24 î. H.) – istoric și biograf, a cărui operă oferă prețioase informații despre personalități diverse ale lumii antice – a scris Viața lui Cato, Viața lui Atticus, Despre bărbați iluștri, Despre generalii importanți ai popoarelor străine.

În ceea ce privește creația literară, trebuie pomenită contribuția lui TITUS LUCRETIUS CARUS (99-55 î. H.), poet și filozof care a creat un poem didactic și de reflecție epicureiană, intitulat Despre natura lucrurilor (De rerum natura). Ca și numeroasele studii grecești despre natură, și poemul lucrețian expune o concepție despre alcătuirea lumii și despre rostul omului în univers: atomii constituie esența vieții; ei sunt corpuri invizibile, de sorginte materială, care se mișcă neîncetat, iar din ciocnirea lor se nasc noi particule. Reluând concepția lui Democrit, poetul spune că totul se transformă, din cauza permanentei combinări a atomilor. Cât privește destinul omului, ca și trupul, sufletul este muritor, pentru că lumea umană este închisă într-o sferă, fără acces la interlumile zeilor, unde substanța erodată se poate reface prin atomi de înlocuire. Lucrețiu imaginează, de asemenea, nașterea lumii pământești, apariția primilor oameni, originile limbajului, încheind cu relatarea ciumei din Atena, eveniment real din secolul al V-lea, pentru a sugera neputința umană în fața unui dezastru natural.

Poezia lirică este reprezentată de PUBLIUS VALERIUS CATULLUS (87-54 î. H.). Acesta scrie poezii de dragoste, cele mai multe închinate iubitei sale, Lesbia.

Dar abia în a doua jumătate a secolului au trăit cei mai mulți dintre marii literați și oameni de cultură latini. Mai precis, perioada în care Roma este condusă de către Octavianus Augustus (mai întâi consul, apoi princeps senatus și imperator), între 31 î. H.-14 d. H., este considerată apogeul civilizației romane. Acum au creat opere nemuritoare trei dintre marii poeți ai lumii: Vergiliu, Horațiu și Ovidiu.

PUBLIUS VERGILIUS MARO (70 î. H.-19 d. H.), poet genial, devenit un model pentru mulți dintre poeții lumii, a fost divinizat și mitologizat, iar medievalii, atribuindu-i calități magice, i-au schimbat numele în Virgilus (cuvântul virga înseamnă în latinește bagheta magicianului). Continuând idilele lui Teocrit, a creat o poezie pastorală, în care natura este sublimată în imagini de pastel, umbrit de melancolie și de tristețea trecerii sau luminat de emoția trăirii autentice și pe care și le-a intitulat Bucolice. Poetul creează tipuri de țărani îndrăgostiți (Bucolica a 7-a), loviți de nefericire (Bucolica a 8-a), preocupați de legătura lor cu pământul. Bucolica întâi prezintă dialogul dintre doi păstori – Tytirus, care stă tolănit fără grijă la umbra fagului, pe propriul său pământ, și Meliboeus, nefericit pentru că trebuie să-și părăsească moșia, fiind de curând expropriat, printr-o lege a lui Augustus. Un alt volum de versuri – Georgicele – tratează așa după cum spune și titlul, tot despre viața țăranilor și despre valorile lor morale (în grecește gheorghos înseamnă țăran). Cea mai importantă operă vergiliană este Eneida, o epopee care prezintă rădăcinile mitice ale Romei și ale ginții Iulia (din care făcea parte și Octavianus Augustus).

*

În vreme ce cultura latină își câștigă supremația în lume, cea grecească, aflată la amurg, continuă, mai ales prin cărturarii din Alexandria și din orașele elenistice asiatice, aflate acum sub ocârmuire romană. Unul dintre acești cărturari este STRABON (63 î. H.-24 d. H.), geograf grec, născut în Capadocia, dar stabilit ulterior la Roma, unde a căpătat convingerea că expansiunea Imperiului Roman are un caracter civilizator. Strabon a scris o carte de memorii geografice – Geografica Hypomnemata -, în 17 cărți, în care face o descriere a lumii cunoscute (Europa, Asia Mică, Mesopotamia, India, Babilonul, Siria, Persia și o parte din Africa). El urmărește influența pe care o are mediul asupra omului și de aceea adună date etnografice, mituri și obiceiuri ilustrative pentru caracterul fiecărui popor. Cartea are o mare valoare documentară.

Tot aici trebuie menționat și DIONISOS din Halicarnas, despre care se știe că a deschis la Roma o școală de retorică prin anul 30 î.Cr, readucând în actualitate modelul culturii grecești, dar mai ales este important pentru influența pe care a avut-o mai târziu asupra filologiei bizantine. A scris Observații asupra oratorilor de altădată, în care recomandă studierea și imitarea modelelor antice. O altă operă este Tratat despre imitație, în care formulează idei estetice; aici vorbește despre distincția dintre forma și conținutul operei artistice și definește arta ca armonie și desfătare (hedoné), din care cauză creatorul trebuie să folosească figuri de stil, podoabe oratorice.

*

Sfârșitul acestui secol cuprinde și germenele decăderii romane. Se poate vorbi despre o relaxare a moravurilor, dar mai ales despre declinul religiei tradiționale. Își fac apariția culte noi și începe moda inițierilor misterice. Misterele reprezintă un fenomen grecesc, dar zeitățile preluate de către romani sunt în general orientale. Se știe că zeul iranian Mithra pătrunde acum în lumea mediteraneană, mai ales în mediile militare (cultul său este atestat prin anul 67 î. H.). De asemenea, poetul Ovidiu se pare că a fost exilat pentru că lua parte la un cult secret.

Tot acum se pregătește apariția creștinismului, prin secta esenienilor, care propovăduiau despărțirea de lume și care au lăsat niște scrieri cunoscute sub numele de Manuscrisele de la Marea Moartă.

În China, pe la începutul secolului este redactată prima istorie completă – Însemnări de SIMA QIAN (145-86 î.Cr), iar YANG XIONG (53 î. H.-18 d. H.), pe lângă poeme narative (fu), scrie un tratat de filozofie daoistă (Yang Ziyun ji).

Privind cu detașare acest secol, în care cultura romană deține supremația în lume, se poate observa ca o trăsătură generală, că se instalează sentimentul că nimic nou nu mai poate fi spus. Poate tocmai de aici începe, mereu, nevoia de a reinterpreta: istoria revine sub formă de mit, iar mitul – sub formă de literatură.

