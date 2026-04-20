Pe 21 și 22 aprilie, începe dialogul de selecție a viitorului Secretar General al ONU. Oare doamna Țoiu negociază cu cineva poziția României?

Noul Secretar General al ONU va fi ales în toamnă, atunci când se va încheia și mandatul de doi ani al portughezului Antonio Guterres în fruntea unei organizații care se confruntă acum cu diverse mișcări de contestare, cereri de disoluție, campanii de defăimare dar care, în ciuda a orice, rămâne (până una alta) singurul forum mondial care mai permite reunirea în aceeași sală a reprezentanților a peste 180 de națiuni.

Alegeri democratice?

Sigur că da, însă procesul respectiv este complicat tare de tot și acum ajuns la paroxism din cauza politicilor americane super-protecționiste bazate pe doctrina Trump de retragere din cât mai multe organizații internaționale, bulversând astfel raportul de forțe care părea proiectat să reziste în favoarea păcii și globalismului începând cu reuniunea inițială a ONU de la San Francisco în 1945.

De ce spun asta?

Propunerea de candidat care va fi transmisă Adunării Generale și pusă la vot, cine ia prima decizie este Consiliul de Securitate: cei cinci membri permanenți cu diversele grupe de State Membri ai săi vor delibera, vor negocia, vor renegocia favoriții susținuți de taberele care deja s-au format și aduc în scenă interese naționale, regionale sau zonale, formând alianțe sui-generis care vin acum cu propriile lor soluții pentru ce ar trebui să fie ONU de mâine și credibilitatea puterii sale de intervenție.

Care e poziția României?

Nedelicată întrebare. Problema asta nu există în discursul public al doamnei Ministru de externe Țoiu. În opinia mea, ar fi fost normal să avem de acum măcar negociate pe plan intern principalele poziții ale României în ce privește temele grele și, ca atare, să de dăm seama dacă vom continua sau nu tradiția lui „nici că că, nici că că” proprie funcționarilor de ambasadă numiți pe linie de partid care vor mereu să-și acopere spatele. Mai ales că se schimbă guvernarea de la București și nu se știe...

Oricum, în previziunea dezbaterilor și intereselor marcante ale celorlalți, cei care știu ce înseamnă diplomație și contacte la nivel înalt, iată care este, în acest moment, „lista scurtă” a candidaților la postul de Secretar General al ONU, fiecare dispunând de argumente puternice dar și de adversari neînduplecați deoarece competiția trebuie pusă mereu în contraponderea procesului actual de dizolvare a ordinii internaționale stabilite și de ridicare rapidă a noilor dictatori nemiloși pentru care nu este și nu va fi vreodată o problemă să se decidă să dea foc planetei.

Primul candidat ar fi argentinianul Rafael Grossi, actualmente Director General al Agenției Internaționale de Energie Atomică (aveți aici https://en.yenisafak.com/world/iaea-chief-grossi-announces-candidacy-for-un-secretary-general-post-3709945 prezentarea profilului său profesional), personalitate aflată în centrul actualității conflictelor din ultima perioadă, atât prin avertismentele sale disperate privind tentația unor puteri beligerante de a transforma centralele nuclearo-electrice în „ținte militare legitime” dar și cu o poziție fermă de negare a acuzațiilor israelo-americane privind iminența momentului în care Iranul ar fi putut deține arma nucleară, adică repetare a scenariului care a justificat invadarea Irakului condus pe atunci de Saadam Hussein.

Al doilea candidat are un nume mai puțin cunoscut în România, țara care, după Revoluție, a rupt programatic cele mai multe legături cu Africa: Macky Sall https://www.un.org/sg/sites/default/files/document/2026-03/macky-sall-cv-fr.pdf a fost Președintele Senegalului (2012-2024) dispune de o influență regională și are susținerea venită din partea Burundi, țara care asigură în 2026 președinția Uniunii Africane. Interesantă perspectivă deoarece, fără niciun fel de dubiu, influența africană este în ridicare și corespunde repoziționării intereselor unor mari puteri în zonă, mai ales Rusia și China, completând un arc de putere al BRICS susținut de Africa de Sud.

Michelle Bachelet Jeria este o personalitate ce se bucură de recunoaștere în întreaga lume și de o lungă perioadă de timp, cu cert sprijin direct și neprecupețit din partea agențiilor și organizațiilor ONU din zona umanitară și în relație cu societatea civilă (cea reală, cu acțiuni dedicate și nu acoperământ politic prost deghizat) și care ar simboliza diversificarea profilului politic al ONU, atât de mult sperata de unele țări. Pe data de 2 februarie 2026, a fost propunerea oficială depusă de Chile, Brazilia și Mexic, aveți aici un CV impresionant https://www.un.org/sg/sites/default/files/document/2026-02/bachelet-cv-en.pdf și acolo sunt menționate două dintre fostele sale responsabilități: Înalt Comisar ONU pentru Drepturile Omului(perioada 2018-2022) și Director al organizației ONU dedicate femeilor 92010-2013), fost președinte în Chile, ministru al apărării și al sănătății. Este considerată semnalul dorit pentru a marca recentrarea viitoare a ONU pe problematica respectării drepturilor omului.

În aceeași direcție – poate chiar pe o linie politică și mai intensă - este și posibila orientare asigurată de o altă candidată, argentiniana Virginia Silvia Isabel Gamba https://www.un.org/sg/sites/default/files/document/2026-03/gamba-cv-en.pdf, subsecretar general ONU, Reprezentant Special pe problema copiilor folosiți în conflictele armate și (în perioada 2024-2025) subsecretar general ONU și consilier special al Secretarului General pe tema prevenirii genocidului i urii, temă majoră de maximă actualitate și care duce direct spre marile controverse care înconjoară viitorul acțiunilor declanșate de Curtea Penală Internațională, pe tema genocidului, împotriva unor state membre ONU și unora dintre liderii lor politici și militari.

În fine, urmează un alt nume celebru: Rebecca Grynspan https://www.un.org/sg/sites/default/files/document/2026-03/grynspan-cv-en_0.pdf , fost vicepreședinte în Costa Rica, îndeplinind în trecut numeroase funcții în cadrul sistemului Națiunilor Unite sau în alte mari organizații internaționale, fost Secretar General al UNCTAD, fost Administrator al UNDP (Programul pentru dezvoltare al ONU), secretar general al Conferinței ibero-americane.

Iată programul oficial al dialogurilor interactive cu candidații pe 21 aprilie începând cu ora 10.a.m. (EDT):

Webcast Interactive Dialogues with Candidates in the General Assembly

In accordance with General Assembly resolution 79/327, the President of the General Assembly will convene webcast interactive dialogues with all candidates for the position of Secretary-General.

On 21 and 22 April 2026 interactive dialogues will be held with the nominated candidates and broadcast live on UN WebTV.

Am vrut doar să vă arăt cum anume știu, cum au învățat și își joacă șansele la nivel înalt diferite țări, țările, chiar mici, chiar nu demult considerate fără relevanță sau definitiv ancorate în spații dominate de marile puteri neo-coloniale de toate tipurile, stelele și culorile. Cum își pregătesc în mod constant grupe de diplomați – în acest caz cei specializați în activitatea în organizațiile internaționale și cum își construiesc un lobby inteligent de țară cu gândul la viitoarele orizonturi și terenuri de joc.

Ce-ați vrea să zică în acest context doamna Țoiu? Ce-ar putea și ce a fost pregătită să zică? Exact ce bănuiți. Și rezultatele vor fi aceleași de acum.