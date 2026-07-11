Pasărea Phoenix a extremei drepte

Revenirea lui Marine Le Pen nu mai este doar povestea renașterii unui lider politic, ci testul care poate redefini viitorul Franței și echilibrul strategic al Europei.

Marine Le Pen se ridică din nou din propria cenușă judiciară. Va ajunge, de data aceasta, în vârful politicii franceze?

Există puțini politicieni în Europa care au sfidat atât de des verdictul aparent definitiv al istoriei precum Marine Le Pen. De fiecare dată când cariera ei a părut încheiată, a găsit o cale să revină. În 2012, după ce nu a reușit să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, mulți au spus că plafonul electoral al extremei drepte fusese atins. Cinci ani mai târziu, în 2017, prestația sa din dezbaterea televizată cu Emmanuel Macron a fost atât de slabă încât până și colaboratorii apropiați au evitat să o privească în ochi. Pentru mulți observatori, acel moment însemna sfârșitul ambițiilor sale prezidențiale.

Nici după înfrângerea din 2022 nu au lipsit cei care au tras aceeași concluzie. A fost al treilea eșec consecutiv într-o cursă pentru Palatul Élysée, iar politica franceză rareori iartă asemenea serii de înfrângeri. Apoi a venit anul 2025 și ceea ce părea lovitura finală: condamnarea pentru deturnarea fondurilor Parlamentului European, pedeapsa executată sub supraveghere electronică și, mai ales, interdicția de a candida la funcții publice. Pentru prima dată după aproape două decenii, Franța începea să-și imagineze o competiție prezidențială fără numele Le Pen pe buletinul de vot.

Numai că istoria familiei Le Pen nu pare să urmeze regulile obișnuite ale politicii.

Marți, într-un tribunal din centrul Parisului, unde sălile au devenit neîncăpătoare pentru numărul impresionant de jurnaliști veniți să asiste la pronunțarea verdictului, scena s-a schimbat din nou. Curtea de Apel a confirmat condamnarea lui Marine Le Pen. Vinovăția rămâne. Pedeapsa rămâne. Brățara electronică rămâne. Dar interdicția care îi bloca accesul în cursa prezidențială a fost ridicată.

Consecința politică este spectaculoasă. O persoană condamnată pentru delapidarea a milioane de euro din fondurile contribuabililor europeni poate candida, anul viitor, la cea mai înaltă funcție în statul francez. Mai mult decât atât, dacă privim sondajele din ultimii doi ani, ea nu pornește ca outsider, ci ca unul dintre favoriți.

O achitare care nu este o achitare și o condamnare care nu mai condamnă

Paradoxul deciziei merită analizat cu atenție, pentru că el spune multe despre momentul politic prin care trece Franța. Judecătorii nu au răsturnat verdictul de fond și nici nu au pus sub semnul întrebării responsabilitatea lui Marine Le Pen. Din contră. Curtea de Apel a confirmat concluziile potrivit cărora lidera Adunării Naționale, partidul său și alți unsprezece membri ai conducerii au construit, de-a lungul mai multor ani, un mecanism prin care asistenți parlamentari plătiți de Parlamentul European lucrau, în realitate, pentru aparatul politic al formațiunii din Franța. Nu a fost vorba despre o simplă eroare contabilă și nici despre o interpretare discutabilă a regulamentelor europene. Instanța a descris un sistem organizat prin care fonduri publice europene au fost folosite pentru finanțarea activității unui partid politic național. Ironia este evidentă. Tocmai formațiunea care și-a construit o mare parte din discursul public denunțând corupția „sistemului” și privilegiile clasei politice a fost găsită vinovată de unul dintre cele mai importante cazuri de utilizare ilegală a banilor europeni.

Verdictul nu schimbă nimic din această concluzie.

Ceea ce se modifică este doar efectul politic al condamnării.

Instanța a decis că interdicția de a candida nu trebuie să împiedice participarea lui Marine Le Pen la scrutinul prezidențial din 2027. Astfel, drumul spre Palatul Élysée se redeschide. În schimb, lidera extremei drepte rămâne în continuare în arest la domiciliu sub supraveghere electronică. Cu doar câteva luni în urmă, ea însăși susținea că o asemenea situație ar face imposibilă orice campanie electorală. Între timp, discursul s-a schimbat radical. La numai câteva ore după pronunțarea hotărârii, Marine Le Pen a anunțat că va candida și că este convinsă că următorul recurs, la Curtea de Casație, îi va aduce achitarea completă. Iar dacă justiția nu îi va da dreptate, spune ea, verdictul îl vor pronunța alegătorii.

„Poporul va fi singurul meu juriu.”

Fraza pare, la prima vedere, o replică de campanie. În realitate, este mult mai mult decât atât. Ea sintetizează întreaga strategie politică a lui Marine Le Pen. Procesul nu mai este prezentat ca o confruntare între acuzare și apărare, ci ca o confruntare între elite și popor. Tribunalul este mutat simbolic din sala de judecată în cabinele de vot.

Exact aici începe adevărata bătălie pentru alegerile prezidențiale din 2027.

Jurnalistul Lucas Hélin, de la Le Figaro, observa un detaliu procedural care transformă întreaga situație într-un adevărat exercițiu de echilibristică instituțională. Recursul anunțat de Marine Le Pen înseamnă că o nouă audiere ar putea avea loc chiar în timpul campaniei electorale. Franța riscă astfel să asiste la o imagine fără precedent: principalul candidat la președinție alternând între marile mitinguri electorale și sala de judecată, purtând în continuare brățara electronică și transformând fiecare termen într-un nou episod al propriei povești despre persecuție.

Din punct de vedere politic, scenariul este aproape ideal pentru strategia sa.

Fiecare apariție în fața judecătorilor poate deveni o nouă demonstrație că „sistemul” încearcă să împiedice voința populară. Fiecare nouă decizie judecătorească poate fi prezentată drept dovada că elitele se tem de verdictul urnelor.

Astfel, procesul încetează să mai fie doar un dosar penal și devine unul dintre principalele instrumente ale campaniei prezidențiale.

Fabrica de martiraj

În fond, despre asta este vorba: transformarea unei condamnări într-o poveste despre persecuție. Corentin Lesueur observa în Le Monde că Marine Le Pen pare hotărâtă să joace până la capăt rolul victimei unui establishment politic și judiciar pe care îl descrie ca fiind părtinitor. Strategia a devenit vizibilă chiar din primele ore după verdict. Primul afiș de campanie, lansat cu o rapiditate care lasă impresia că fusese pregătit înainte ca judecătorii să intre în sală, vorbește despre „renaștere”. Imaginea o înfățișează cu brațele larg deschise, într-o postură aproape mesianică, greu de imaginat în urmă cu un deceniu. Mesajul este cât se poate de clar: iată politicianul sacrificat de sistem tocmai pentru că a îndrăznit să-l provoace.

Nu mai este nevoie de explicații suplimentare. Dacă justiția lovește din nou, înseamnă că sistemul confirmă exact ceea ce Marine Le Pen le spune de ani întregi susținătorilor săi. În această logică, fiecare nouă acuzație devine o dovadă că adversarii politici încearcă să o oprească prin tribunale, pentru că nu reușesc să o învingă prin vot.

Este o rețetă pe care politica occidentală a testat-o deja.

Donald Trump a reușit să transforme fiecare inculpare într-un argument electoral și, în cele din urmă, într-un combustibil pentru revenirea sa la Casa Albă. În Italia, Ungaria sau Slovacia, confruntarea cu justiția a devenit pentru mulți lideri populiști aproape un certificat de autenticitate antisistem. Marine Le Pen nu inventează această strategie. O adaptează la realitatea franceză cu abilitatea unui politician care știe că memoria publicului este scurtă și că emoția bate adesea argumentul juridic. Fiecare termen de judecată poate deveni un nou episod din povestea persecuției. Fiecare motivare a instanței poate fi prezentată ca o nouă dovadă că „ei” nu vor accepta niciodată ca „ea” să ajungă la putere.

Totuși, aici apare și principala vulnerabilitate a acestei construcții politice. Intră oare în contradicție cu proiectul la care Marine Le Pen a lucrat aproape un deceniu. Timp de ani întregi, obiectivul ei principal nu a fost radicalizarea discursului, ci exact opusul: transformarea Adunării Naționale într-un partid acceptabil pentru electoratul moderat.

Procesul de dezdemonizare a formațiunii a fost cea mai importantă operațiune politică a carierei sale.

A schimbat numele partidului.

L-a îndepărtat pe propriul tată, Jean-Marie Le Pen, simbolul vechii extreme drepte franceze.

A înlocuit retorica incendiară cu un discurs economic mult mai tehnic.

A încercat să convingă electoratul conservator că formațiunea sa nu mai este un partid al protestului, ci unul pregătit să guverneze.

După invazia Ucrainei, a redus și mai mult referințele favorabile Moscovei, conștientă că apropierea de Vladimir Putin devenise o povară electorală.

Tot acest efort urmărea un singur obiectiv: transformarea Adunării Naționale într-o alternativă credibilă la guvernare.

De aceea, condamnarea penală reprezintă mai mult decât un simplu accident juridic. Ea lovește chiar în fundamentul acestei strategii.

Oricât de eficient ar funcționa discursul victimizării în rândul nucleului dur de susținători, pentru alegătorii moderați rămâne o întrebare incomodă: poate un partid care promite integritate să fie condus de un politician condamnat pentru utilizarea ilegală a fondurilor publice?

Aceasta este contradicția pe care Marine Le Pen va trebui să o gestioneze în lunile următoare.

A noua viață și dilema succesiunii

Interesant este că parcursul politic al lui Marine Le Pen pare să fi primit nu una, ci nouă vieți politice la fel ca pisicile care se spune în popor că au 9 vieți.

Comparația poate părea exagerată, dar realitatea îi dă, într-o anumită măsură, dreptate.

Puțini lideri europeni au supraviețuit atâtor înfrângeri electorale fără să fie înlocuiți de propriul partid. În politica franceză, un singur eșec prezidențial este adesea suficient pentru retragere. Marine Le Pen a pierdut de trei ori și, în loc să dispară din prim-plan, și-a consolidat controlul asupra formațiunii.

În tot acest timp, partidul și-a pregătit discret și un plan de rezervă.

Jordan Bardella, actualul președinte al Adunării Naționale, reprezintă noua generație a extremei drepte franceze. Este mai tânăr, comunică excelent pe rețelele sociale și atrage un electorat pe care Marine Le Pen nu a reușit niciodată să-l cucerească în aceeași măsură.

În ultimele luni, mulți îl vedeau deja drept candidatul natural al partidului pentru 2027, în cazul în care interdicția impusă lui Marine Le Pen ar fi rămas în vigoare.

Verdictul Curții de Apel schimbă însă complet această ecuație.

Succesiunea este, practic, suspendată.

Competiția internă nu dispare, dar este împinsă în culise.

În fața camerelor de televiziune, Marine Le Pen și Jordan Bardella vor continua să vorbească despre unitate, solidaritate și încredere reciprocă. În realitate, următoarele luni vor decide cine va deveni cu adevărat candidatul taberei naționaliste.

Bardella are avantajul prospețimii și al popularității în rândul tinerilor.

Marine Le Pen are însă două atuuri pe care nimeni din partid nu le poate revendica: controlul asupra formațiunii și capitalul politic acumulat în trei campanii prezidențiale.

La acestea se adaugă acum și statutul de victimă a sistemului, pe care îl transformă într-o armă electorală.

Istoria familiei Le Pen oferă, de altfel, un avertisment. Jean-Marie Le Pen, fondatorul partidului, a fost îndepărtat fără prea multe ezitări chiar de propria fiică atunci când a devenit o povară electorală.

Această experiență arată că armonia afișată în interiorul clanului Le Pen este adesea mai degrabă o necesitate de imagine decât expresia unei păci reale.

În lunile care urmează, partidul va trebui să răspundă unei întrebări pe care nimeni nu are curajul să o formuleze public: cine reprezintă cu adevărat viitorul extremei drepte franceze?

Dincolo de Le Pen: o Franță care poate schimba echilibrul Europei

Dincolo de rivalitățile din interiorul Adunării Naționale, tabloul politic francez continuă să lucreze în favoarea extremei drepte.

Emmanuel Macron se apropie de finalul celui de-al doilea și ultimului său mandat constituțional, lăsând în urmă o scenă politică mult mai fragmentată decât cea pe care a găsit-o în 2017. Centrul politic, construit în jurul propriei sale persoane, nu mai are aceeași forță de atracție, iar întrebarea privind succesiunea rămâne fără un răspuns clar. Nici în propriul partid nu se conturează un moștenitor evident, iar această incertitudine deschide inevitabil spațiu pentru adversarii săi.

Nici stânga nu pare într-o poziție mai bună.

Dimpotrivă. Ea continuă să fie împărțită între formațiuni care împărtășesc mai degrabă resentimente reciproce decât un proiect comun de guvernare. Socialiștii, ecologiștii și stânga radicală nu au reușit să depășească vechile rivalități, iar fiecare scrutin din ultimii ani a confirmat că fragmentarea rămâne principala lor vulnerabilitate.

În acest peisaj politic, temele care au alimentat ascensiunea Adunării Naționale nu numai că nu au dispărut, ci au devenit și mai puternice.

Imigrația continuă să domine dezbaterea publică.

Problemele de securitate rămân printre principalele preocupări ale francezilor.

Puterea de cumpărare este afectată de inflație și de încetinirea economiei.

Iar peste toate acestea plutește sentimentul, tot mai răspândit, că Franța își pierde treptat influența și poziția privilegiată într-o lume aflată într-o schimbare accelerată.

Este exact terenul pe care extrema dreaptă s-a simțit întotdeauna cel mai confortabil.

Contextul internațional îi oferă, la rândul său, argumente suplimentare.

Europa traversează cea mai amplă perioadă de reînarmare de la sfârșitul Războiului Rece.

Războiul din Ucraina continuă să consume resurse și să oblige statele europene să-și redefinească prioritățile de securitate.

Statele Unite rămân principalul garant militar al continentului, dar revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a readus în discuție întrebarea pe care liderii europeni încearcă de ani de zile să o evite: cât de mult poate Europa să se bazeze pe Washington în următorul deceniu?

Într-un asemenea climat, discursul suveranist găsește un teren fertil.

Marine Le Pen vorbește de ani întregi despre recuperarea suveranității naționale, despre limitarea influenței Bruxelles-ului și despre redefinirea relației Franței cu NATO și cu Statele Unite. Chiar dacă unele dintre pozițiile sale s-au nuanțat după invazia Rusiei în Ucraina, nucleul mesajului a rămas același: Franța trebuie să decidă singură și să reducă dependențele externe.

Aceste idei, care în urmă cu un deceniu păreau marginale, sunt astăzi discutate într-un context european mult mai favorabil.

Pentru statele aflate pe frontul estic al NATO, iar România se numără printre ele, perspectiva unei victorii a lui Marine Le Pen nu reprezintă doar o schimbare politică la Paris.

Ar însemna apariția unei noi variabile într-o ecuație de securitate deja extrem de complicată.

Ani la rând, Marine Le Pen a criticat NATO, considerând-o o alianță depășită de realitățile lumii contemporane. Tot ea a pledat pentru o apropiere de Rusia și a privit Moscova drept un partener strategic cu care Franța ar trebui să colaboreze. După februarie 2022 și invazia pe scară largă a Ucrainei, tonul s-a schimbat vizibil, însă trecutul politic nu poate fi șters atât de ușor.

În capitalele din Europa Centrală și de Est, această evoluție este urmărită cu atenție.

Pentru țări precum România, Polonia sau statele baltice, continuitatea angajamentului francez în cadrul NATO nu este o dezbatere teoretică, ci o componentă esențială a propriei securități.

De aceea, alegerile prezidențiale din Franța nu vor interesa doar electoratul francez. Ele vor fi urmărite cu aceeași atenție la Berlin, Bruxelles, Varșovia, București sau Washington.

Miza depășește cu mult schimbarea unui președinte.

Este vorba despre direcția pe care o va lua una dintre cele mai importante puteri europene într-un moment în care întregul continent își redefinește arhitectura de securitate.

Întrebarea care rămâne deschisă

Rămâne, firește, întrebarea din titlu.

Va reuși Marine Le Pen, de această dată, să ajungă la Palatul Élysée?

Prudența obligă la reținere.

Mai există recursul la Curtea de Casație, care ar putea interveni chiar în plină campanie electorală.

Mai există necunoscuta privind candidatul care va încerca să moștenească electoratul lui Emmanuel Macron.

Mai există capacitatea stângii de a depăși, sau nu, fragmentarea care o paralizează de ani întregi.

Și, desigur, mai există surprizele pe care politica franceză le oferă cu o regularitate aproape matematică.

Dar, dincolo de toate aceste necunoscute, un lucru pare deja cert.

Marine Le Pen a demonstrat încă o dată că posedă o calitate rară în politică: capacitatea de a transforma aproape fiecare înfrângere într-un nou început.

Fiecare eșec electoral a fost prezentat ca o etapă spre victoria următoare.

Fiecare criză internă a fost convertită într-o consolidare a propriei autorități.

Acum încearcă să transforme chiar și o condamnare penală într-un argument electoral.

Puțini lideri europeni au reușit o asemenea performanță.

De aceea, metafora păsării Phoenix nu este doar o figură de stil.

Ea descrie cu destulă fidelitate traseul politic al lui Marine Le Pen.

De fiecare dată când adversarii au fost convinși că au asistat la sfârșitul carierei sale, aceasta a găsit resurse pentru a reveni.

De fiecare dată când părea definitiv înfrântă, a reușit să transforme propria cădere într-un nou punct de plecare.

Dar simbolul Phoenixului are și o altă semnificație, mai puțin evocată.

Pasărea renaște întotdeauna din propria cenușă, însă renașterea este precedată de foc.

Iar aceasta este, poate, întrebarea cea mai importantă pentru Franța și pentru Europa.

Nu dacă Marine Le Pen mai poate reveni.

A făcut-o deja.

Adevărata întrebare este ce schimbări va produce această nouă revenire dacă, pentru prima dată în cariera sa, va reuși să ajungă la Palatul Élysée.

Pentru că, în acel moment, nu va mai fi vorba despre destinul unei familii politice sau despre încă o revanșă personală. Va fi vorba despre direcția pe care o va lua Franța și, odată cu ea, o bună parte din viitorul politic și strategic al Europei.

Post Scriptum: revenirea lui Le Pen redesenează harta prezidențialelor din 2027

Decizia judecătorească din această săptămână, care îi permite lui Marine Le Pen să candideze la președinția Franței, a răsturnat în câteva ore toate scenariile construite în jurul alegerilor din primăvara lui 2027. Hai sa vedem care sunt ideile ce trebuie reținute:

1. Le Pen revine în cursă și dă peste cap calculele tuturor. Decizia instanței din această săptămână îi deschide calea spre prezidențialele din 2027, iar candidații care se pregăteau să-l înfrunte pe tânărul și neexperimentatul Bardella trebuie acum să-și refacă strategiile pentru o adversară mult mai redutabilă: o politiciană de 57 de ani, călită în trei campanii prezidențiale, cu două tururi finale contra lui Macron la activ.

2. Prezența ei în turul doi e practic certă. Sondajele o plasează (ca și pe Bardella) cu mult înaintea tuturor rivalilor. Singura întrebare reală a alegerilor din 2027 nu e dacă Le Pen ajunge în finală, ci cine o va înfrunta acolo.

3. Scenariul de coșmar pentru centriști: Le Pen vs. Mélenchon. Blocul centrist e paralizat — fără un candidat unic credibil, fragmentat între Attal, Philippe, Retailleau, Villepin și o stângă moderată la fel de dezorientată. Autorul vede în asta moștenirea lui Macron, care a distrus partidele tradiționale de guvernământ fără a lăsa ceva durabil în loc. Dacă centrul nu se coagulează în jurul unei singure figuri, turul doi va fi extremă dreapta contra extremă stânga.

4. Bardella, retrogradat la rolul de „numărul doi". Deși afișează loialitate publică, revenirea lui Le Pen îi îngheață ambițiile. Fisurile apărute recent (dezacordul pe pensii, zvonurile despre un „matricid" politic — „tuer la mère") sugerau că se pregătea să-și depășească mentorul, în buna tradiție franceză a trădării politice (Sarkozy–Chirac, Macron–Hollande). În plus, stilul său de viață monden alături de prințesa Maria Carolina de Bourbon îi șubrezește imaginea populistă.

5. Obstacolul juridic rămâne, dar nu o va opri. Marea necunoscută e dacă Le Pen va face campania cu brățară electronică la gleznă, în urma condamnării pentru deturnare de fonduri — o umilință simbolică, dar, în opinia autorului, insuficientă pentru a-i bloca drumul.