Pakistanul ca Actor de Securitate Regional

Pakistanul în jocul geopolitic regional a realizat parteneriate de apărare cu Bahrain și Liban în contextul securității din Orientul Mijlociu. Ziua de 9 iunie 2026 a plasat Pakistanul în centrul unui tablou diplomatic de o semnificație aparte: în mai puțin de 24 de ore, Islamabadul și Rawalpindi au găzduit întâlniri la nivel înalt cu reprezentanții militari ai două state din lumea arabă și din Orientul Mijlociu — Bahrain și Libanul. Deși fiecare vizită urmează o logică bilaterală proprie, ansamblul lor configurează un mesaj strategic coerent: Pakistanul se consolidează tot mai pregnant ca nod de diplomație militară în arhitectura de securitate a regiunii, oferind partenerilor un model instituțional, o capacitate de instruire și o tradiție militară pe care puțini actori din lumea islamică le pot egala. Contextul geopolitic în care aceste întâlniri au loc nu este lipsit de relevanță. Orientul Mijlociu traversează o perioadă de reconfigurare a alianțelor și a structurilor de securitate, marcată de persistența tensiunilor israeliano-palestiniene, de fragilitatea instituțională a Libanului în perioada post-conflict și de eforturile statelor din Golf de a-și diversifica parteneriatele strategice dincolo de umbrela americană tradițională. În acest cadru fluid, Pakistanul — cu una dintre cele mai mari armate din lume, cu experiență operațională vastă și cu o diplomație militară activă — reprezintă un partener de interes crescut pentru state cu nevoi diferite, dar complementare, în domeniul apărării.

Bahrain — Pakistan: un parteneriat solid în căutarea unor noi dimensiuni

Cadrul întâlnirii și participanții

Întâlnirea dintre Înaltul Său General Șeic Mohammed bin Isa Al Khalifa, Comandantul Gărzii Naționale a Bahrainului, și Mareșalul Aviației Zaheer Ahmed Baber Sidhu, Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene ale Pakistanului, a avut loc la Islamabad și a reunit delegații de rang înalt din ambele țări. Prezența Brigadierului Șeic Salman bin Mohammed bin Isa Al Khalifa, Șef Adjunct al Statului Major pentru Operațiuni și Instruire, și a Brigadierului Mohammed Abdullah Rabia, Șeful Diviziei pentru Afacerile Curții Prezidențiale, sugerează că discuțiile au acoperit atât dimensiunea operațională, cât și cea protocolară și instituțională a relației bilaterale.

Substanța discuțiilor și semnificația lor strategică

Discuțiile s-au axat pe trei piloni principali: îmbunătățirea coordonării operaționale, intensificarea colaborării în domeniul instruirii și schimbul de expertiză militară. Aceste trei dimensiuni nu sunt nici noi, nici surprinzătoare în relația Bahrain-Pakistan — o relație cu rădăcini adânci, consolidate de prezența tradițională a ofițerilor și specialiștilor militari pakistanezi în structurile de apărare ale Bahrainului și ale altor state din Golf. Ceea ce conferă acestei întâlniri o notă distinctivă este indiciul de extindere și aprofundare — nu simpla menținere a unui parteneriat existent, ci explorarea unor noi domenii de cooperare. Într-un moment în care Bahrain investește în modernizarea capacităților proprii de apărare și în reducerea dependenței exclusive de garanțiile de securitate americane, parteneriatul cu Pakistanul oferă acces la o expertiză militară de înaltă calitate la costuri mai reduse și cu mai puțină condiționalitate politică decât ofertele occidentale. Garda Națională, ca structură distinctă de armata regulată, joacă un rol esențial în arhitectura de securitate internă a Bahrainului — iar consolidarea capacităților ei prin cooperare cu Pakistanul are implicații directe pentru stabilitatea regimului. Din perspectiva Islamabadului, parteneriatul cu Bahrain și cu statele din Golf în general constituie o sursă de prestigiu strategic, de venituri din exportul de servicii militare și de sprijin diplomatic în foruri internaționale. Cele două logici se întâlnesc și se susțin reciproc, generând o relație cu un potențial de dezvoltare considerabil.

Libanul — Pakistan: diplomație militară în umbra instabilității regionale

Vizita Generalului Rodolphe Haykal, Comandantul Suprem al Forțelor Armate Libaneze, la Cartierul General al armatei pakistaneze din Rawalpindi, unde s-a întâlnit cu Feldmareșalul Asim Munir, se înscrie într-un context geopolitic mai complex și mai sensibil decât întâlnirea bahreiniano-pakistaneză. Libanul iese dintr-o perioadă de instabilitate acută, marcată de confruntări militare, de colapsul economic și de fragilitatea instituțională cronică. În aceste circumstanțe, armata libaneză rămâne una dintre puținele instituții cu legitimitate și coeziune relativ intactă — și tocmai de aceea devine un interlocutor privilegiat în eforturile de reconstrucție a capacității de securitate a țării. Discuțiile de la GHQ au acoperit teme de interes mutual, situația de securitate regională în evoluție, cooperarea în domeniul apărării și perspectivele de consolidare a relațiilor militare bilaterale. Feldmareșalul Asim Munir a reafirmat importanța pe care Pakistanul o acordă relațiilor cu Libanul și angajamentul de a extinde colaborarea cu Forțele Armate Libaneze — un mesaj de susținere instituțională cu o semnificație politică ce depășește simpla retorică diplomatică.

Dimensiunile cooperării și mizele pentru ambele părți

Focalizarea discuțiilor pe consolidarea interacțiunilor profesionale, cooperarea în domeniul instruirii și legăturile instituționale dintre cele două forțe armate indică o abordare pragmatică, orientată spre capacitare pe termen lung. Pentru armata libaneză, aflată în proces de reechipare și reorganizare cu sprijin internațional, cooperarea cu Pakistanul oferă acces la experiență operațională în teatre de conflict complexe, la programe de instruire și la un model instituțional de armată funcțională într-un stat cu presiuni interne multiple. Pentru Pakistan, vizita generalului Haykal și întâlnirea la cel mai înalt nivel militar reprezintă o oportunitate de proiecție a influenței în Levant — o zonă în care Islamabadul nu a avut, în mod tradițional, o prezență strategică semnificativă. Într-un moment în care arhitectura de securitate a Orientului Mijlociu se reconfigurează rapid și în care mai mulți actori regionali și globali concurează pentru influență în Liban, prezența diplomatico-militară pakistaneză adaugă o voce în plus la dialogul privind viitorul de securitate al țării.

Concluzii: Pakistanul și noua geografie a diplomației militare islamice

Privite împreună, cele două întâlniri din 9 iunie 2026 conturează o imagine strategică coerentă: Pakistanul exploatează activ capacitățile sale militare pentru a-și consolida poziția în lumea islamică și pentru a-și construi o rețea de parteneriate de apărare care îi servesc interesele de securitate, economice și de prestigiu. Armata pakistaneză — instituție cu o cultură organizațională puternică, cu experiență operațională diversă și cu o capacitate de instruire recunoscută internațional — devine un exportator de securitate și de expertiză militară cu o arie de acțiune tot mai extinsă. Bahrain caută aprofundarea unui parteneriat dovedit, cu scopul de a-și consolida capacitățile interne de securitate și de a reduce vulnerabilitățile instituționale. Libanul caută reconstrucție instituțională și legitimare internațională prin angajamente militare bilaterale cu actori credibili. Pakistanul oferă ambelor țări ceea ce au nevoie, în schimbul consolidării propriei influențe regionale. Dinamica descrisă de aceste vizite ilustrează o tendință mai largă în politica internațională: în absența unor garanții de securitate universale și în contextul eroziunii ordinii multilaterale, statele caută parteneriate bilaterale pragmatice, flexibile și mutual avantajoase. În această lume a diplomației de securitate fragmentate, Pakistanul s-a poziționat cu abilitate ca un furnizor de servicii militare fiabil — iar data de 9 iunie 2026 rămâne o mărturie concisă a acestei strategii în acțiune.