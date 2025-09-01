search
Omagiu pentru George Enescu

An după an – iată s-au împlinit 26 de ediții ! – suita evenimentelor festivaliere ale lunii august, omagiază la Sinaia personalitatea enesciană. Iar aceasta, dată fiind ziua de 19 august, ziua de naștere a marelui artist.               

Festivalul Enescu jpg

Conceptul privind constituirea fiecărui serial anual al manifestărilor îi aparține maestrului Marin Cazacu, actualul director al Filarmonicii bucureștene. Se urmărește cu remarcabilă consecvență, cum este firesc, în egală măsură atât aspectul artistic cât și cel educativ privind creșterea, evoluția tinerelor generații în sensul marilor idealuri enesciene.

Cu totul emoționant – în ceea ce mă privește - s-a dovedit a fi fost recitalul celor mai tineri participanți, cei care evoluează de  asemenea în cadrul ansamblului orchestral Junior. Formația este condusă de tânărul, de inimosul dirijor Andrei Stănculescu, artist al cărui act artistic găsește o aplicație atât de potrivită la nivelul celor tineri! Evenimentul a avut loc în sala a Casino-ului, sub inspirata emblemă  Farmecul Peleșului. Au putut fi audiate pagini remarcabile din literatura românească a genului, lucrări de largă circulație aparținând lui George Enescu însuși, de asemenea lui Ciprian Porumbescu sau lui Iosif Ivanovici.

Cum notam mai înainte recitalul tinerilor instrumentiști se dovedește a fi fost un moment realmente vizionar privind viitorul însuși al vieții noastre muzicale. Au putut fi audiați elevi ai claselor liceale și gimnaziale aparținând celor două licee bucureștene de muzică, liceelor de similară vocație din Iași, Cluj, din Timișoara, unii dintre aceștia fiind tineri originari din Republica Moldova.

Ne-au animat speranțe autentice; este firesc a-i aminti pe tinerii violoniști Valentin Rotar, Ștefan Amarandei, Veronica Roșca, Arianna Luca, Felicia Mihai, Antoniu Cristea, pe violistul Marius Antohi, pe violonceliștii Ruxandra Țoța, Tiago Suma și Tudor Ionescu, pe contrabasista Ana Țoța, pe flautiștii Cifor Miryam și Patrik Berti, pe clarinetistul Eric Daniel Theodoru. Au fost însoțiți de pianista Teodora Chircă.

Concertul de deschidere al Festivalului a fost susținut de Orchestra Română de Tineret condusă de dirijoarea austriacă Katarina Wincor, artist ce dispune de specială experiență în relația cu formațiile de tineri muzicieni.                           

Prezentat în viziunea cunoscutei violoniste Ioana Cristina Goicea, Concertul de Jan Sibelius s-a bucurat de acel suflu romantic ce aparține muzicii celebrului compozitor finlandez. Sensibilitate romantică de aleasă orientare am putut observa inclusiv în interpretarea pe care pianista Antonia Tudose a dat-o baladelor lui Frederic Chopin.

Intr-un cu totul alt registru tematic s-a înscris recitalul susținut de captivantul pianist Cătălin Răducanu, recital dedicat pianului, dedicat în egală măsură țambalului, instrument de care se dovedește a fi atras în baza unei vocații aparte. Evoluții improvizatorice în zona muzicii de jazz, ale muzicii lăutărești, au făcut deliciile unui public care a știut să aprecieze talentul tânărului încă student, abilitățile originalului performer.

Un veritabil  One man show a oferit cunoscutul oboist Adrian Petrescu, o personalitate cuceritoare atât în zona muzicii academice – l-am urmărit zeci de stagiuni în șir pe scena Athenerului – cât și în zonele limitrofe acesteia, în muzica de larga adresare oferită la nivelul bunului gust, a unei pasiuni care rascolește literalmente universul timbral al instrumentelor de suflat, atât al celor cu ancie dublă, simplă sau al fluierelor tradiționale românești. A avut ambiția de a fi urcat muntele pentru a se fi adresat crestelor și celor care l-au urmat în acest temerar, în acest captivant excurs.

Cvartetul de coarde Arcadia, formație originară din Cluj, formație de extinsă circulație în perimetrul actual al vieții muzicale a timpului nostru, și-a extins de  această dată aria stilistică abordând un repertoriu extins, de la maeștrii Barocului muzical la muzica clasică, la cea romantică și de aici... la momente din repertoriul celebrei trupe ABBA. Este un excurs ludic menit a stârni curiozitatea unui larg public.

In mijloc de august, Sub Aripa Sfintei Marii, biserica romano-catolică a găzduit de această dată recitalul susținut de soprana Noemi Onucu, însoțită de pianistul Daniel Dumitrașcu. Mediul acustic, mediul spiritual al lăcașului de cult se dovedește a fi pe cât de potrivit pe atât de inspirator.                                  

Lirism și virtuozitate pornind de la Anotimpurile lui Antonio Vivaldi, au etalat violonistul Radu Dunca în compania pianistului Alexandru Burca. Iar aceasta într-o captivantă extensie repertorială!

In mod semnificativ pentru climatul recentei ediții a festivalului de la Sinaia, ediție dedicată în mod special personalității enesciene, concertul de închidere a fost susținut de eminentul ansamblu, de Corul de cameră Preludiu – Voicu Enăchescu, ansamblu condus de același Andrei Stănculescu, artist de versatilă, de captivantă, de diversă orientare repertorială.

Ne-am bucurat de recenta ediție gândindu-ne, cum este firesc, la cea a anului viitor. Căci – iată! - tinerele talente oferă bucurii ce pot fi realmente uimitoare!

Materialul a apărut de asemenea în publicația ACTUALITATEA MUZICALĂ

