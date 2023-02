Oboseala americanilor față de Ucraina? Analiza sondajelor din SUA

Cristina Melnic*

De la rolul de avertizor, până la cel de lider al coaliției globale care sprijină Ucraina împotriva invaziei Federației Ruse, Statele Unite ale Americii au devenit cel mai important aliat al Kievului care îi oferă garanții în lupta sa de a-și păstra suveranitatea și integritatea teritorială.

Această poziție de sprijin pentru Ucraina a fost reiterată odată cu vizita istorică a președintelui Joe Biden la Kiev, capitală aflată sub amenințarea rachetelor rusești și în care răsună în mod constant alerte de raid aerian. Dincolo de simbolismul acestei vizite prin care președintele american vizitează capitala unei țări aflate în plin război, evenimentul denotă sprijinul „de neclintit”, după cum însăși Biden a declarat, pe care SUA îl va oferi Ucrainei pentru a-și elibera teritoriile aflate sub controlul trupelor militare rusești. Cum a avut loc la un an de la debutul agresiunii militare ruse la scară largă în Ucraina, această vizită conferă încredere și speranță la Kiev spre o victorie în fața Federației Ruse, mai devreme sau mai târziu.

Președintele Zelenski s-a exprimat că Ucraina va lupta atât cât va fi necesar, până la o victorie totală și eliberare completă a teritoriilor ocupate, însă presiunea timpului vine mai degrabă din capitalele partenerilor occidentali, care se tem de angajamente pe termen mediu și lung în privința sprijinului militar și economic oferit Ucrainei. (Vedeți cercetarea noastră aici despre opinia germanilor în legătură cu războiul din Ucraina)

Deocamdată, din fruntea scenei, prin vocea președintelui Biden, SUA se angajează că sprijine Ucraina „atât timp cât este nevoie”. Acest mesaj a fost transmis atât publicului american, în discursul său anual din Congres despre „Starea Uniunii”, cât și europenilor, dar și scenei internaționale prin discursul său inspirațional din Polonia. Totuși, chiar și din interiorul administrației Biden se sesizează o notă de scepticism cu privire la sprijinul oferit Ucrainei. „Vom continua să încercăm să le explicăm că nu putem face absolut totul pentru o perioadă de timp nedeterminată”, a declarat unul dintre înalții oficiali guvernamentali americani sub protecția anonimatului pentru Washintgon Post.

În acest sens ne-am întrebat dacă există o perspectivă de angajament pe termen lung a americanilor față de sprijinul oferit Ucrainei sau apar primele semnale de oboseală cu privire la acest război din care s-ar putea extrage varianta negocierilor diplomatice după rezultatele contraofensivei ucrainene sau situația de pe câmpul de luptă la sfârșitul acestui an. Prin urmare, am realizat o analiză asupra sondajelor din SUA care abordează tema războiului din Ucraina, fiindcă opinia publică ne poate oferi indicii în vederea găsirii răspunsului la întrebările exprimate mai sus.

Scade sprijinul față de livrarea de armament

Încă din primele zile ale invaziei trupelor ruse în Ucraina, societatea americană a manifestat o susținere puternică pentru ca guvernul SUA să implementeze acțiuni de sprijin pentru Ucraina, indiferent de partizanatul politic. Totuși odată cu trecerea timpului și diluarea din șocul invaziei, sprijinul americanilor a înregistrat o tendință descrescătoare, după cum indică analiza realizată asupra datelor prezentate de 4 case de sondare din SUA: University of Maryland Critical Issues Poll, Morning Consult, Chicago Council și Pew Research Center.

Mai mult decât atât, măsurile de sprijin pentru Ucraina au devenit motiv de dezbatere politică între democrați și republicani în vederea alegerilor de la jumătatea mandatului desfășurate pe 8 noiembrie. Republicanii au contestat modul și forța de reacție ale SUA față de războiul din Ucraina sub mandatul președintelui Joe Biden, iar după cum se poate observa în graficele de mai jos, respondenții republicani sunt mai puțin dispuși să suporte costul ajutorării Ucrainei, conform sondajelor realizate de Universitatea din Maryland.

În ciuda acestei diferențieri între susținătorii taberelor politice din SUA, majoritatea americanilor sunt încă dispuși să suporte costuri mai mari ale energiei și o inflație crescută pentru a ajuta Ucraina, conform datelor din sondajele prezentate de Universitatea din Maryland și Morning Consult.

În timp ce americanii susțin în continuare în mod covârșitor sancțiunile economice împotriva Rusiei (75% în noiembrie), de asemenea se identifică o majoritate care pledează în favoarea unei asistenței continue pentru Ucraina în ceea ce privește ajutorul economic (66%) și furnizarea de armament (65%). Trebuie notat faptul că deschiderea americanilor față acordarea de ajutor militar Ucrainei a scăzut cu mai mult de 10 puncte procentuale de la începutul invaziei, după cum se poate observa mai jos.

La polul opus se află dezacordul americanilor privind trimiterea trupelor militare în Ucraina, majoritatea respondenților (62% în octombrie) se împotrivesc implicării directe în acest război, republicanii fiind mai determinați să se opună implicării unui cost în ceea ce privește viețile trupelor americane.

Reticența privind implicarea trupelor americane poate fi explicată de faptul că mai puțin de jumătate dintre respondenții americani consideră că apărarea și protecția Ucrainei sunt responsabilitatea Americii, conform sondajelor realizate de Morning Consult.

Prea mult ajutor pentru Ucraina?

Totodată, doar 1 din 5 respondenți spun că Statele Unite nu fac suficient pentru a ajuta Ucraina (19%), conform ultimului sondaj din februarie de la Morning Consult, în scădere de la nivelul maxim de 37% de la începutul lunii martie. Republicanii au de două ori mai multe șanse să spună că administrația Biden face „prea mult” (35%) decât „nu suficient” (16%) pentru a opri invazia, în timp ce 51% dintre democrați cred că face „cantitatea corectă”.

Același trend crescător al americanilor care spun că SUA oferă prea mult sprijin Ucrainei a fost identificat și de Pew Research Center. Conform sondajelor realizate pe parcursul anului, aproximativ un sfert (26%) dintre respondenți declară că SUA oferă prea mult sprijin Ucrainei, în timp ce 31% spun că oferă cantitatea potrivită, iar 1 din 5 ar dori ca SUA să ofere Ucrainei asistență suplimentară. Desigur că această schimbare de opinie este în mare parte atribuită ponderii tot mai mari de republicani (40% în ianuarie) care spun că SUA oferă prea mult sprijin Ucrainei.

În același timp, o majoritate relativă printre americani (47% în februarie) aprobă gestionarea de către președintele Joe Biden a politicii externe în Ucraina și Europa de Est, doar NATO având o proporție mai mare de aprobare în rândul respondenților (52%), conform sondajelor realizate de Morning Consult.

În sondajele realizate de Universitatea din Maryland se arată că o majoritate relativă dintre americani (43% în octombrie) văd Ucraina câștigând războiul, după succesele de pe câmpul de luptă. Astfel, comparativ cu luna iunie, americanii au fost mult mai încrezători în octombrie că Ucraina câștigă războiul împotriva Rusiei. În plus, cei care au spus că Rusia eșuează sau Ucraina reușește au fost mai dispuși să suporte costuri mai mari ale energiei sau inflație crescută.

Pe de altă parte, ultimul sondaj al Chicago Council arată că americanii totuși nu sunt atât de siguri că Rusia eșuează. Conform datelor colectate în luna noiembrie, există o pluralitate generală (46%) care consideră că nici Ucraina, nici Rusia nu au avantaj pe câmpul de luptă. De asemenea, acest sondaj relevă că la fel de mulți americani cred că Rusia are un avantaj în conflictul actual, așa precum cred că Ucraina (26% fiecare). Democrații sunt mai predispuși să spună că Ucraina are un avantaj (32%, comparativ cu 23% dintre republicani și 22% dintre independenți).

Conform aceluiași sondaj realizat de Chicago Council, cei mai mulți dintre americani (40%) preferă să se continue cu nivelul actual de sprijin oferit Ucrainei, chiar dacă toleranța americană pentru sprijinul continuu a devenit partizană. După cum se poate observa în diagrama de mai jos, republicanii optează pentru retragerea treptată a sprijinului SUA în proporție de 43 la sută.

Pe lângă abordarea partizană a respondenților, studiul Chicago Council relevă că percepțiile despre cine se crede că câștigă războiul sunt un factor cheie în aceste răspunsuri. Prin urmare, majoritatea celor care cred că Ucraina are un avantaj spun că Statele Unite ar trebui să continue nivelul actual de asistență pe termen nelimitat (56%). Pe de altă parte, cei care cred că Rusia are un avantaj sunt mai predispuși decât alții să prefere ca Statele Unite să-și retragă treptat sprijinul pentru Ucraina (36%) sau să intervină militar pentru a pune capăt războiului (33%).

Cu toate acestea, pe măsură ce războiul continuă, scade numărul celor care spun că Statele Unite ar trebui să sprijine Ucraina „atât timp cât este nevoie”. Datele Chicago Council ne arată că publicul general american este împărțit aproape în mod egal (48% vs 47%) între cei care susțin sprijinul acordat Ucrainei atâta timp cât va fi nevoie sau cei care ar prefera ca SUA să îndemne Kievul să accepte pacea cât mai curând posibil, chiar dacă ar însemna ca Ucraina să piardă anumite teritorii.

Studiul menționează faptul că marea majoritate a celor care cred că Ucraina are avantaj în conflictul actual spun că SUA ar trebui să sprijine Ucraina atât timp cât este nevoie (71% față de 48% în total). În schimb, majoritatea celor care cred că Rusia are un avantaj consideră că SUA ar trebui să facă presiuni asupra Ucrainei să accepte pacea cât mai curând posibil (60% față de 47% în total).

Principalele rezultate:

· Deși se află într-un trend descendent, există o majoritate printre americani care continuă să susțină aprovizionarea Ucrainei cu armament (65%) și ajutor economic (66%), acceptarea refugiaților ucraineni (73%) și sancționarea Rusiei (75%)

· Majoritatea americanilor (59%) sunt încă dispuși să suporte costuri mai mari ale energiei și o inflație crescută pentru a ajuta Ucraina

· Ponderea americanilor care susțin sancțiuni împotriva Rusiei chiar dacă provoacă inflație sau prețuri mai mari la carburanți este într-un trend descendent (44%)

· Majoritatea americanilor (62%) se împotrivesc trimiterii trupelor militare în Ucraina

· 41% dintre americani consideră că apărarea și protecția Ucrainei sunt responsabilitatea SUA

· 1 din 5 respondenți spun că SUA nu fac suficient pentru a ajuta Ucraina (19%)

· Se identifică un trend crescător al americanilor care spun că SUA oferă prea mult sprijin Ucrainei (din cauza republicanilor)

· O pluralitate consideră că SUA ar trebui să-și mențină nivelul actual de sprijin pentru Ucraina pe termen nelimitat (40%), însă crește proporția celor care cred că SUA ar trebui să-și retragă treptat sprijinul pentru Ucraina (29%).

· Americanii sunt strâns împărțiți dacă Washingtonul ar trebui să sprijine Ucraina „atâta timp cât este nevoie” sau dacă Washingtonul ar trebui să îndemne Ucraina să accepte pacea cât mai curând posibil (48% vs 47%)

· Percepțiile despre cine câștigă au o mare influență asupra sprijinului public pentru Kiev

Concluzie

Într-adevăr, după un an de când Federația Rusă a invadat Ucraina, se simt primele semne de oboseală în rândul opiniei publice americane legate de sprijinul pe care SUA îl acordă. Însă dincolo de diviziunile partizane tot mai mari în vederea sprijinului oferit Ucrainei pentru a contracara invazia rusă, scăderea sprijinului publicului american și dezinteresul legat de acest război fac parte dintr-un proces natural evenimențial pe măsură ce trece timpul și cauza acestui război european începe să dispară din memoria colectivă americană.

Chiar dacă tendințele actuale continuă, o schimbare fundamentală de politică externă a SUA în legătură cu războiul din Ucraina ar putea surveni doar în condițiile schimbării administrației prezidențiale după alegerile din 2024. Până atunci sprijinul politic pentru Ucraina va continua, după toate probabilitățile, chiar dacă se va institui o supraveghere sporită asupra modului în care sunt cheltuiți banii alocați pentru ajutorarea Ucrainei (la cererea republicanilor).

În vreme ce soarta acestui război rămâne indefinită, iar luptele intense continuă în Ucraina, ajutorul american este indispensabil. Cu riscul de a deveni un conflict activ pe termen lung, rezistența și contraofensiva ucrainene de pe câmpul de luptă depind de sprijinul oferit de SUA, iar establishment-ul de la Washington este conștient de acest lucru, mai ales că Moscova mizează pe faptul că Occidentul va obosi să ajute Ucraina. Totuși atâta timp cât invazia trupelor ruse în Ucraina reprezintă o amenințare pentru securitatea europeană și globală, SUA vor contribui la înfrângerea Rusiei. Desigur că SUA vor ține cont și de propriile interese naționale de consolidare a coeziunii nord-atlantice și slăbirea Federației Ruse, însă, cel mai important, va seta un exemplu pentru statele care își doresc zdruncinarea ordinii internaționale liberale în sine și amenință democrația.

Într-un final nu trebuie uitat că atâta timp cât războiul din Ucraina continuă, bătălia pentru opinia occidentală trebuie să continue, fiindcă ea este cea care definește democrația.

*Cristina Melnic este doctorand al Universității din București și cercetător asociat la Centru de studii sino-ruse (CSSR) al ISPRI – Academia Română.