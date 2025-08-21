O nouă voce a vârstnicilor: Federația Seniorilor Români, punte între Republica Moldova, România și diaspora

La Chișinău a fost constituită Federația Seniorilor Români, o organizație care reunește peste 20.000 de membri din Republica Moldova, România și Uniunea Europeană. Federația își propune să devină o platformă de reprezentare și solidaritate a persoanelor vârstnice, promovând participarea lor activă în viața socială, civică și culturală.

Noua structură are în frunte o echipă de conducere formată din personalități cu experiență în domeniul asociativ, civic și academic: președinte este profesorul doctor Vlad Lupașcu, prim-vicepreședinte ing. ec. Florian Diaconu, președinte al Asociației Pensionarilor Români din Diaspora, iar între vicepreședinți se numără filologul Valeriu Mocanu, prof. univ. dr. Alexandru Arseni și prof. Valeriu Baban.

Pentru a înțelege mai bine motivația din spatele acestui demers și obiectivele Federației, am purtat un dialog cu o parte dintre membrii echipei de conducere.

Profesorul doctor Vlad Lupașcu, președintele organizației, explică în detaliu cum a luat naștere această inițiativă și care sunt prioritățile sale pentru viitor.

Ciprian Apetrei: Domnule profesor, cum ați descrie momentul constituirii Asociației „Federația Seniorilor Români” și ce a însemnat pentru dumneavoastră preluarea președinției acestei organizații europene?

Vlad Lupașcu: Bună ziua! Mulțumesc din suflet pentru faptul că manifestați interes pentru activitățile persoanelor de vârsta a treia.

Împreună cu colegii din cadrul Uniunii Pensionarilor din R.Moldova, al cărei președinte sunt, am ajuns la concluzia că avem nevoie de o nouă organizație, care să ne reprezinte cu demnitate în comunitatea țărilor europene, dar și în diasporă. Suntem motivați astfel în legătură cu aprofundarea relațiilor comunității seniorilor, în concordanță cu procesul de aderare a R.Moldova și prin a prelua și a implementa practicile țărilor europene. Am apelat la mai multe instituții de profil, dar o deschidere totală în această chestiune a manifestat Președintele Asociației Pensionarilor Români din Diasporă, dl inginer Florian Diaconu, împreună cu care am constituit o echipă competentă de vârstnici, dornici să participe la extinderea implicării noastre în procesul de îmbunătăţire a climatului de îmbătrânire activă şi sănătoasă de-a lungul vieţii, identificând astfel noi oportunităţi pentru ca aceştia să se implice şi să participe plenar în toate domeniile sociale, civice şi economice. La ora actuală avem acceptul unui șir de organizații de profil din România și din unele comunități din Diasporă.

În procesul constituirii federației am analizat minuțios toate oportunitățile acestui proiect și am înțeles că merită să ne dăruim deplin acestei cauze, iar colegii au decis să mă aleagă în funcția de Președinte. Mă simt onorat.

Care sunt prioritățile concrete ale Federației în apărarea drepturilor și promovarea intereselor vârstnicilor din Republica Moldova, România, din întreaga Europă și din comunitățile diasporei?

V. L: Prioritățile Fedrației se rezumă, în primul rând, la promovarea pe toate căile a participării active în toate domeniile vieții sociale și a incluziunii sociale a persoanelor vârstnice. În acest scop vom promova inițiative cu caracter civic, economic, cultural, educativ, vom solicita obținerea unor mijloace financiare și materiale, inclusiv fonduri publice, vom finanța, la rândul nostru programe, în țară și în străinătate, inclusiv în comunitățile din restul Diasporei, prin acordarea de granturi, burse, ajutoare materiale și financiare. Urmează să ne familiarizăm cu politicile țărilor europene în susținerea oamenilor vârstnici.

Cum s-a constituit Federația și ce importanță a avut cooperarea dintre organizațiile de seniori din diverse țări în acest proces?

V. L: Există în viața noastră momente în care timpul parcă se oprește, dar anume aunci, de fapt, rădăcinile noastre prind glas, cu toate că anume atunci realizăm că întrăm ușor-ușor în grădina toamnei vieții, însă întreaga noastră ființă ne sugerează să ne menținem în parametrii obișnuiți ai activismului social. În aceste condiții, odată cu creșterea incluziunii sociale a vârstnicilor, prin participarea la programe de îmbătrânire activă, cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, anume în aceste condiții a apărut necesitatea constituirii Federației și toate cuvintele noastre nu se mai pot rosti în șoaptă, ele bătând de fapt în pieptul fiecăruia dintre noi. Anume acest lucru ne va permite identificarea direcțiilor principale de acțiune în ceea ce privește comunicarea internă și externă a vârstnicilor, astfel încât să fie posibil de a dezvolta și menține bune relații cu colegii de generație, relații de colaborare și de comunicare, atât internă, cât și externă.

În acest sens doresc să menționez activismul și deplina dăruire a întregii noastre echipe, în special a dlui ing. Florian Diaconu, Prim-vicepreședinte al Federației, Președinte al Asociației Pensionarilor Români din Diasporă, a dlui Valeriu Mocanu, președinte al Consiliului de Administrare al Federației, academician și președinte fondator al Academiei Națiunii Române, dar și multor altor colegi!

Ce inițiative și programe intenționați să dezvoltați în viitor pentru implicarea activă a seniorilor în viața socială, culturală și civică?

V.L: Programele elaborate de către noi conțin prioritățile de politici care vizează domenii precum:

- sănătatea, educația, piața muncii, cultura, participarea, protecția socială și altele, fiind necesară o sinergie a intervențiilor în aceste domeni;

- crearea unei piețe a muncii prietenoase persoanelor în etate, care va contribui la participarea crescută și valorificarea potențialului persoanelor în etate pe piața muncii;

- promovarea și consolidarea dialogului intergenerațional, cu impact asupra diminuării situațiilor de discriminare și abordări stereotipe a persoanelor în etate.

Care este rolul Federației Seniorilor Români în susținerea legăturilor dintre Republica Moldova și România în contextul efortului unionist?

V. L: Drept dovadă că pe ordinea de zi a Federației a apărut necesitatea de a întreprinde măsuri consolidate pentru a elabora diverse politici, pentru a aborda eficient necesităţile vârstnicilor, mai ales a celor rămaşi fără supraveghere, prin iniţierea şi susţinerea schimbărilor necesare, menite să asigure în comun bunăstarea şi respectarea drepturilor acestei categorii de persoane.

Identificarea unor organisme existente deja și constituirea unor organisme, noi, comune, care să contribuie la trezirea conștiinței naționale, a dăruirii depline cauzei, a intereselor neamului românesc, a patriotismului și devotamentului față de Neam și Țară.

Cum apreciați contribuția seniorilor în sprijinirea și accelerarea procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană?

V. L: Uniunea Europeană și Republica Moldova își bazează parteneriatul pe valorile noastre comune: democrația, statul de drept, respectarea dreptului internațional și a drepturilor omului. În anul 2022, Consiliul European a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova și i-a acordat statutul de țară candidată la aderare, deschizând astfel o nouă etapă strategică în relațiile dintre UE și R. Moldova.

Seniorii din R. Moldova sprijină aderarea la Uniunea Europeană. Acest lucru va aduce numeroase avantaje, în special în ceea ce privește libertatea de circulație, protecția sporită a drepturilor și accesul la resurse economice și culturale, crearea unei sinergii europene a seniorilor români, din țară și din diaspora; astfel ne vom plasa într-un activism benefic pentru Țară și Neam.

În completarea interviului cu profesorul Vlad Lupașcu, alte două voci importante din conducerea Federației oferă perspective relevante asupra acestei inițiative. Filologul Valeriu Mocanu, cu experiența sa culturală și academică, și economistul Florian Diaconu, format în mijlocul diasporei, dau consistență acestei inițiative prin propriile mărturii. Împreună, ei arată că Federația Seniorilor Români nu este doar o structură administrativă, ci o punte vie între oameni, generații și comunități aflate pe ambele maluri ale Prutului și dincolo de granițe.

În calitate de Președinte al Consiliului de Administrare al Federației Seniorilor Români, președinte fondator și academician al Academiei Națiunii Române, filologul Valeriu Mocanu subliniază importanța momentului constituirii Federației ca act de coeziune națională și solidaritate între comunitățile de seniori din țară, din Republica Moldova și din Diasporă. Noua structură ne va permite, cu siguranță, să promovăm pe toate căile participarea activă a colegilor nostril de generație în toate domeniile vieții sociale și a incluziunii sociale a persoanelor vârstnice. În activitățile noastre vom acorda prioritate politicilor care vizează domeniile sănătății, educației, piața muncii, cultura, protecția socială, crearea unei piețe a muncii prietenoase persoanelor în etate, care va contribui la participarea crescută și valorificarea potențialului persoanelor în etate pe piața muncii. Vom promova și vom consolida dialogului intergenerațional, cu impact asupra diminuării situațiilor de discriminare și abordări stereotipe a persoanelor în etate.

Prin prisma activității sale cultural-patriotice și civice, domnul Mocanu vede această structură ca pe o platformă prin care valorile românești, experiența de viață și spiritul identitar pot fi valorificate transmise generațiilor viitoare.

Inginer economist Florian Diaconu, Prim-Vicepreședinte al Federației Seniorilor Români și președinte al Asociației Pensionarilor Români din Diaspora cu sediul la Paris, privește momentul fondării Federației ca pe un pas esențial în unirea eforturilor comunităților românești de pretutindeni.

Având o perspectivă formată în mijlocul diasporei, domnul Diaconu pune accent pe potențialul acestei organizații de a crea punți durabile între seniorii din țară și cei stabiliți peste hotare, consolidând unitatea culturală și socială a românilor la nivel european.