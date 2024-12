Dublă sărbătoare pentru teatrul de improvizație: 13 ani de Urban impro și 6 ani de Improteca

Toamna se numără bobocii teatrului românesc de improvizație. În noiembrie s-au împlinit 13 ani de spectacole ale trupei Urban impro și 6 ani de existentă ai teatrului Improteca. Prilej de sărbătoare, de voie bună, dar și de bilanț. Am stat de vorba cu o parte din cei care au făcut posibile aceste lucruri, la spectacolul festiv "Urban Impro - Aniversare 13 Ani!", la adresa devenit un reper, Str. Comănița, nr. 9.

Au fost trase cărțile de Tarot și publicul a oferit superstiții, iar pe baza lor s-a construit spectacolul. Se spune că cifra 13 aduce ghinion, dar trupa a transformt-o într-o sărbătoare plină de surprize și momente spontane. Au fost aplauze îndelungate, publicul a fost entuziast, iar bucuria lor a fost cadoul celor de pe scenă.

Primul dialog este cu improvizatoarea Mihaela Georgescu, membră a trupei Urban Impro şi colaboratoare la Teatrul Improteca:

Cum a inceput acest proiect? De ce improvizație, cum ați construit acest concept de teatru?

Mihaela Georgescu: Trupa Urban Impro a luat naștere în anul 2011, în urma unui curs de teatru de improvizație la care au participat Dan și Andrei (membrii fondatori). Conceptul unui spectacol creat pe loc, având la bază doar sugestiile publicului, imaginația și spontaneitatea ne-a atras atât de tare că nu am putut sta departe de fenomen.

De atunci componența trupei a mai suferit modificări dar jucăm in aceeaşi formula din 2017: Andrei Țifrea, Dan Miron, Mihaela Georgescu, Dragoş Alexandroaiei, Andrei Bratu, Valentin Hurdubaie şi Dan Codreanu

Ce propuneți publicului, ce fel de spectacole?

M.G: Un spectacol de impro porneşte de la sugestia publicului. Cel mai des întâlnit este showul de short form, un show format din jocuri mai scurte, fiecare cu propriile reguli şi pornind de la sugestii diferite, de exemplu: scene în care integrăm replici scrise de public pe bilețele, jocuri muzicale în care creăm versuri pe loc, jocuri în care improvizatorii sunt provocați să schimbe instant replica, emoția sau stilul in care joacă.

Al doilea tip de spectacol este long form, un show care porneşte de la o singură sugestie si in care construim o singură poveste. Acest tip de show este mai apropiat de o piesă de teatru clasic şi poate fi în stil musical, inspirat de un anumit gen cinematografic sau inspirat de o perioadă istorică.

Indiferent de format, ce face un show de impro special este faptul că povestea, personajele, replicile nu se repetă, este mereu construit de la zero. Așa că poți veni la toate showurile fără să te plictisești și fără să știi ce urmează să se întâmple. Până la urmă, asta nu știm nici noi.

Ce activități mai derulați, in afara de spectacole?

M.G: Pe lângă spectacole, membrii trupei predau impro, facilitează teambuilding-uri, evenimente corporate sau joacă în piese de teatru clasic, fiind actori la bază.

Improvizația este utilă nu doar în contextul unui spectacol, exercițiile pot fi folosite pentru a scăpa de tracul de a vorbi în public, pentru a-ți antrena spontaneitatea sau pentru a întări sentimentul de colaborare în cadrul unei echipe. Se găsesc constant beneficii majore ale improvizaţiei și în afara scenei.

Pe lângă aceste activități, avem colegi care au job şi împletesc viața de artist cu cea de corporatist.

Ce urmează, în următorii 13 ani? Vise, proiecte, împliniri.

M.G: Ne dorim sa continuăm să ne dezvoltăm ca trupă dar și ca improvizatori, fiecare din noi. În improvizație nu poți spune niciodată că deja le știi sau le-ai încercat pe toate și suntem nerăbdători să vedem ce alte formate vom dezvolta.

In aceşti 13 ani am crescut practic împreună şi unii din noi au deja copii, alții au schimbat cariere, dar putem spune că trupa Urban Impro este pentru fiecare din noi o a doua familie. Sperăm să o vedem crescând frumos în continuare.

Iar la Improteca te simți ca acasă. Ai tot suportul tehnic din partea gazdelor pentru show-uri, iar faptul ca s-a construit o comunitate în jurul spațiului, iți dă libertatea să experimentezi cu formate și să încerci lucruri noi. Îmi place mereu să mă întorc acolo, fie că mă găsesc pe scenă sau în public

Am mai stat de vorbă cu Cindy Pittens, din Țările de Jos și cu Cristina Beteringhe, întoarsă în România după studii în .. Țările de Jos, care au colaborat la spectacolul „A Hero’s journey”, prezentat publicului la teatrul Improteca, pe 1 iunie. O întâlnire care a transformat întâmplarea în bucurie și entuziasm.

Cindy a semnat regia si a fost una dintre participante. Pentru ea „Ocazia de a lucra în și cu comunitatea Improteca a fost extraordinară. Este o comunitate caldă, primitoare, cu un grup divers de oameni care caută conexiune și distracție. Andrei Bratu este inima, capul și mâinile din spatele acesteia. Muncește din greu, urmărește viziunea sa despre ceea ce ar trebui să fie această comunitate și improvizația și găsește oamenii potriviți pentru a face asta.

Ca artiști în rezidență, am fost tratați ca niște regi și regine, iar el a fost disponibil în permanență pentru a ne asigura că avem tot ce ne trebuie pentru a crea și preda.

Cu trei artiști, am fost acolo pentru a descoperi și a analiza tema: cum răspund oamenii în situații de criză. Am predat clase oamenilor din comunitate, am jucat în diverse spectacole și fiecare dintre noi a avut propriul proiect.

Am folosit Călătoria Eroului ca un cadru pentru un spectacol și repetițiile sale. Conține o structură cu 12 pași, descoperită de Joseph Campbell, pe care le au în comun toate poveștile și legendele din întreaga lume. Povestea about cum protagonistul trebuie să depășească provocări interioare și exterioare pentru a se descoperi pe sine și pentru a deveni cea mai bună versiune a sa. Este vorba despre creștere, despre îndeplinirea adevăratului tău potențial. Bănuiesc că legătura cu criza din viața noastră umană este evidentă.

Cu un grup de 10 improvizatori de la Improteca, am explorat această temă într-un mod jucăuș și am plasat fiecare scenă și personaj în împrejurări fantastice sau mitice. Rezultatul a fost un spectacol de teatru improvizat de 1,5 ore, cu lumini, fum, un muzician extraordinar și o poveste frumoasă despre prietenie.”

Cristina Beteringhe, muzician și profesor de muzică, a semnat regia muzicală a spectacolului și a performat live, la vioară și la sintetizator. Pentru ea: „Experiența colaborării cu echipa Improteca a fost una care m-a inspirat profund.

Datorită procesului nostru creativ m-am regăsit, din primul moment al repetiției până la terminarea reprezentației noastre, în starea de flow și de elație. Le mulțumesc pentru această încântare și vă recomand cu tot dragul să mergeți să îi vedeți. Pe lângă talent, au marele dar de a aduce bucurie în sufletul publicului.”

Liviu Gelea este un spectator fidel al teatrului. Pentru el: “improvizația este undeva între teatru și un spectacol de magie. Când e bun este amuzant și distractiv, când este grozav rămâi uimit de legăturile și năstrușnicia care se desfășoară în fața ta. Iar la Improteca mereu e ceva de văzut: Spectacole combinate cu pictură live, jocuri scurte, scene lungi sau actori singuri pe scenă încercând să creeze de unii singuri un univers și senzația de poveste într-un univers plin având la dispoziție doar hainele de pe ei, un public și 2-3 scaune.”

Pentru final, am stat de vorba cu Andrei Bratu, actor, improvizator și coordonator al teatrului Improteca.

Felicitări pentru spectacolul de astăzi și pentru tot ce ați făcut în acești ani. De unde ați început?

Andrei Bratu : Improteca a pornit de la un vis pe care îl împărtășeam cu comunitatea de improvizație de a avea un spațiu în care să ne întâlnim cu publicul. Inițial, în cursul facultății de actorie, improvizația nu era punctul meu forte, nu știam cum să reacționez atunci când apăreau accidente în timpul unui spectacol de teatru. Tocmai din acest motiv m-am concentrat pe improvizație, am început să îmi îmbunătățesc abilitățile, să devin mai flexibil pe scenă, să mă adaptez mai ușor la accidente și la orice apare pe scenă. Iar apoi lucrurile s-au dezvoltat în a avea propriul meu mod de a face lucrurile, a devenit prioritatea mea în artă și calea mea.’

Improteca s-a dezvoltat rapid prin contribuția constantă a tuturor actorilor, cursanților, voluntarilor și trainerilor implicați.

Care au fost etapele evoluției voastre ?

A. B: Teatrul Improteca s-a născut ca o etapă naturală în urma dezvoltării unor trupe precum HAI Impro, alături de care s-a adunat o comunitate de improvizatori. De-a lungul timpului, Hai Impro a participat la festivaluri de specialitate în Olanda, Suedia, Italia, Belgia, Bulgaria, unde și-a construit o reputație internațională. Deoarece spectacolele și numărul cursanților a crescut, a fost o necesitate găsirea unei case care să găzduiască acest fenomen și totul s-a concretizat sub acest brand: Improteca.

Improvizația a apărut la noi mult mai devreme. Au existat festivaluri naționale și internaționale, care au încurajat și mai mult dezvoltarea de noi spectacole și forme de improvizație teatrala, într-o atmosfera “ca acasă”, unde accentul se pune pe interacțiunea socială și pe virtuozitatea actorilor improvizatori.

Ce propuneți mai exact publicului ?

A. B: Avem o diversitate de spectacole, dintre care cele mai multe sunt cele de improvizație, de formă scurtă sau lungă, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Printre cele mai apreciate spectacole se numără concursurile în care se întrec cei mai buni improvizatori - Gala Maestro, în desfășurare în prezent, și Impro Maratonul, ce are loc în fiecare primăvară și toamnă. Iar sâmbăta aceasta am avut aniversarul trupei Urban Impro, una dintre cele mai vechi și active trupe de improvizație din România, înființată în 2011.

De asemenea, ne mândrim cu două spectacole de sketch comedy, “Inteligența Artificială și Prostia Naturală” și “Oameni, gâze și alți influenceri”, care s-au bucurat de un mare succes la public, și care sunt la rândul lor create pe baza improvizație și apoi rafinate într-o formă finită. Găzduim și spectacole de teatru, atât produse de echipa noastră de actori, cât și produse de alte trupe. Suntem mândri de exemplu să găzduim un spectacol sensibil de teatru de animație, one woman-show-ul Suflet de copil, creat de actrița noastră “de casă” Alexandra Pribeagu, care a câștigat anul acesta premiul pentru cel mai bun spectacol la Festivalul Monodramei Independente de la Brașov.

Ce proiecte mai aveți, în afară de spectacole?

A. B: În afară de spectacole, avem și cursuri de teatru de improvizație, dar și de teatru clasic, atât pentru adulți, cât și pentru copii, care se încheie cu spectacole pe scena teatrului nostru la finalul fiecărui modul.

De asemenea organizăm în mod regulat weekend-uri de improvizație pentru cursanții noștri la munte sau în alte zone turistice, unde participanții au parte de ateliere de improvizație concentrate și intensive, pe diferite teme, ținute de traineri de improvizație cu experiență.

O altă activitate desfășurată permanent sunt cursurile și spectacolele de improvizație și de teatru clasic ținute în școli și grădinițe, precum și traininguri corporate.

În prezent avem un parteneriat cu Salina Flori de Sare și Asociatia KinetoBebe din București, prin care în fiecare joi până la începutul lunii Decembrie avem un spectacol de improvizație pentru copii în salină, inspirat de Poveștile Terapeutice citite copiilor de actorul Bogdan Acatrinei.

Improteca a adus cu fiecare ocazie improvizatori-traineri străini de renume, precum Joe Bill (S.U.A.), Phil Lunn (Marea Britanie), sau Rahel Otsa (Estonia), care au oferit improvizatorilor de aici o nouă perspectivă asupra improvizației în atelierele lor și au creat spectacole fabuloase.

De asemenea, Improteca a câștigat anul acesta un proiect de rezidență sponsorizat de Uniunea Europeană, prin care trei improvizatori internaționali – Cindy Pittens (Olanda), Michalis Panagiotakis (Grecia) și Matilda Lindstrom (Finlanda) au dezvoltat spectacole de improvizație având ca temă modul cum reacționează oamenii în situații de criză, alături de câțiva dintre cei mai buni actori de improvizație din România.

Anul trecut în noiembrie, Improteca a organizat prima ediție a “Just For Fun Festival”, un festival de spectacole de improvizație și de stand-up, în care Improteca a găzduit spectacolele de improvizație ale lui Phil Lunn și Rahel Otsa, precum și pe cele ale participanților la atelierele lor.

Improteca este implicată și în proiecte sociale dedicate comunităților defavorizate, precum cele desfășurate alături de Asociația Copii pentru Viitor, Fundația ASSA si Fundația Hospice Casa Speranței

Improvizația teatrală este o formă de spectacol în care totul este creat spontan în fața publicului, pe baza unei sugestii primite din public. Nimic nu este pregătit de acasă, cu excepția faptului că actorii, fie ei profesioniști sau amatori, își antrenează spontaneitatea și cooperarea cu partenerii de scenă timp de ani de zile, de multe ori în aceeași echipă.

Spectacolele de improvizație pot fi de două tipuri - short form sau long form. Cele de tip short form cuprind scene scurte, fără legătură între ele, fiecare având în centru câte un joc care conține un mecanism comic, cum ar fi faptul că cinci actori spun o poveste împreună ca și cum ar fi unul singur, sau un joc în care cei doi actori pot interacționa doar prin întrebări.

În schimb spectacolele de tip long-form se aseamănă mai mult cu piesele de teatru, iar scenele au o legătură între ele.