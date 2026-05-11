O Europă „parțial trezită”: oportunitate sau provocare pentru China? China la zi

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol publicat în presa chineză, care analizează evoluțiile recente ale Europei într-un context internațional marcat de incertitudine și transformări geopolitice profunde, punând în discuție dacă aceasta traversează un declin structural sau o etapă de reajustare strategică.

Discursul președintelui francez a fost rostit în data de 24 aprilie 2026.

Prin contribuțiile mai multor experți în studii europene, sunt examinate relațiile tot mai complexe dintre Europa, Statele Unite și China, precum și impactul acestor dinamici asupra rolului Uniunii Europene în viitoarea ordine mondială. În același timp, textul explorează dacă Europa reprezintă, pentru China, mai degrabă o oportunitate sau o provocare și evidențiază modul în care tensiunile, interdependențele economice și ambivalențele politice modelează relațiile sino-europene.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

Acest articol reprezintă cea de-a 64-a ediție a rubricii „Observatorul European”, o colaborare între Asociația de Studii Europene din Shanghai și secțiunea „Diplomatic Scholars” a publicației The Paper (www.thepaper.cn). Începând cu 2026, Statele Unite și-au manifestat din ce în ce mai evident „disprețul” față de Europa, atât prin cuvinte, cât și prin fapte. Încotro se îndreaptă Europa, aflată între declinul propriei puteri și dependența strategică de Statele Unite? Pentru China, o astfel de Europă reprezintă oportunități mai mari sau provocări mai mari?

Pe 24 aprilie, în timpul unei vizite la Atena, capitala Greciei, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că peisajul internațional actual prezintă o situație fără precedent, ceea ce face ca acest moment să fie unul crucial pentru ca Europa să se trezească și să-și consolideze autonomia strategică. El a îndemnat Europa să profite de schimbările actuale ale situației și să exercite o influență mai mare pe scena internațională.

De la începutul anului 2026, Europa a devenit din ce în ce mai îngrijorată. În timp ce amenințările la adresa securității generate de conflictul dintre Rusia și Ucraina din est, rămân nerezolvate, Statele Unite s-au îndepărtat și mai mult de Europa, în vest. În cadrul a două operațiuni militare lansate în acest an împotriva Venezuelei și Iranului, SUA nu și-au informat în prealabil aliații europeni. Președintele american Trump și-a exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de aliații europeni pentru „lipsa de cooperare” în războiul său împotriva Iranului și a lansat recent o altă amenințare privind retragerea din NATO. Între timp, vicepreședintele american Vance s-a deplasat recent în Ungaria pentru a-l susține public pe prim-ministrul ungar Orbán – considerat un lider problematic în cadrul UE – înaintea alegerilor generale din țară. El a criticat UE folosind termeni duri precum „rușinos”, „amestec” și „distrugere economică”, aruncând o altă „bombă” asupra Europei, în urma remarcilor sale de la Conferința de Securitate de la München din 2025.

Pe de altă parte, de la sfârșitul anului 2025, numeroși lideri europeni – inclusiv cei din Franța, Regatul Unit, Irlanda, Finlanda, Germania și Spania – au vizitat, succesiv, China. Un comentariu al CCTV News a remarcat că, într-o lume plină de turbulențe, stabilitatea și predictibilitatea dezvoltării pe care China le oferă lumii reprezintă o „resursă rară”. Europa a realizat necesitatea de a-și ajusta și echilibra relațiile cu marile puteri, adoptând o abordare mai rațională și pragmatică în relațiile cu China.

Cu toate acestea, unii lideri europeni nu reușesc să se detașeze de narațiunea privind „triplul rol” al Chinei (partener, concurent și rival). În discursul său din 24 aprilie, subliniind că Europa trebuie să-și consolideze autonomia strategică, Macron și-a îndreptat criticile simultan către Statele Unite, Rusia și China. Tot el a fost cel care, la scurt timp după încheierea vizitei sale în China de anul trecut, a scris în presă că relația economică dintre China și Europa trebuie reechilibrată, afirmând chiar că, dacă va fi necesar, Europa „nu va avea altă opțiune decât să adopte măsuri mai protecționiste”.

Pe scena internațională viitoare, va continua Europa – prinsă în contradicția dintre propria putere în declin și dependența sa strategică de Statele Unite – să fie marginalizată în marile afaceri internaționale sau va reuși să iasă din acest impas, să se revitalizeze și să joace un rol mai important? În același timp, având în vedere ezitările și ambivalența ocazionale ale poziției Europei față de China, cum ar trebui să răspundă aceasta din urmă într-un mod care să țină seama de situația actuală?

Recent, mai mulți cercetători din domeniul studiilor europene au purtat o discuție pe temele menționate mai sus. Următorul text este o transcriere a acestei discuții.

Profiluri ale experților (enumerate în ordine alfabetică după numele de familie):

Ding Chun: președinte al Asociației de Studii Europene din Shanghai; director al Centrului de Studii Europene de la Universitatea Fudan; profesor titular al Catedrei Jean Monnet pentru Studii privind Uniunea Europeană

Jian Junbo: director și profesor asociat al Centrului pentru Relații China–UE de la Universitatea Fudan

Wu Huiping: director adjunct și profesor al Centrului de Studii Germane de la Universitatea Tongji; vicepreședinte al Asociației de Studii Europene din Shanghai

Xu Mingqi: director onorific și cercetător la Centrul de Studii Europene din cadrul Academiei de Științe Sociale din Shanghai; fost președinte al Asociației de Studii Europene din Shanghai

Yan Shaohua: director adjunct și cercetător asociat la Centrul pentru Relații China–UE, Universitatea Fudan

A intrat Europa într-o perioadă de declin sau se află într-o fază de ajustare înaintea unei noi perioade de creștere rapidă?

Ding Chun: Europa și-a încheiat ciclul ascendent, determinat în principal de integrarea piețelor și de beneficiile expansiunii, și a intrat într-o fază de tranziție caracterizată de un declin relativ al capacităților, în paralel cu un proces continuu de reintegrare. De la lansarea monedei euro până la finalizarea celor două runde de extindere spre est, Europa a obținut într-adevăr beneficii semnificative prin valorificarea pieței unice, a integrării monetare și a diviziunii industriale a muncii. Cu toate acestea, în urma crizei datoriilor din zona euro, limitările inerente ale acestui model au devenit treptat evidente: dezechilibre fiscale și monetare, disparități de dezvoltare tot mai mari între nord și sud, capacitate insuficientă de inovare, progrese lente în aprofundarea pieței unice interne, birocrație excesivă și probleme structurale care decurg din externalizarea pe termen lung a costurilor de securitate și energie. Agravată de deteriorarea mediului geopolitic și economic extern – inclusiv criza refugiaților, Brexitul, pandemia, conflictul dintre Rusia și Ucraina și schimbările în politica SUA – slăbirea relativă a Europei în domenii cheie, precum creșterea economică, tehnologia, energia și securitatea, a devenit o tendință destul de clară.

În același timp, însă, Europa nu a urmat o traiectorie descendentă uniformă; dimpotrivă, în fața șocurilor succesive, a început să-și reorienteze prioritățile politice. În ultimii ani, fie că este vorba de cheltuielile pentru apărare, de politicile industriale și comerciale, de alocarea capitalului sau securitatea lanțurilor de aprovizionare, Europa și-a intensificat eforturile de coordonare, în încercarea de a remedia punctele slabe neglijate multă vreme. Această schimbare diferă de integrarea anterioară, determinată de extinderea normelor și de integrarea piețelor; în schimb, ea pune un accent mai mare pe valorificarea puterii soft a Europei și a „efectului Bruxelles”, pentru a-și spori reziliența și a face față incertitudinilor externe. Aceasta se caracterizează printr-o abordare mai prudentă, costuri mai ridicate, o dificultate sporită în reconcilierea diferențelor dintre statele membre și rezultate care este puțin probabil să se materializeze pe termen scurt.

Prin urmare, se poate considera că Europa se află în prezent într-o fază în care vechiul model de creștere economică este treptat abandonat, în timp ce noua traiectorie de dezvoltare nu s-a stabilizat încă. Pe termen scurt, creșterea economică lentă, diviziunile interne și presiunile externe vor persista; cu toate acestea, pe termen mediu și lung, atât timp cât principalele state reușesc să mențină un consens de bază și să continue să investească în domenii-cheie, Europa are încă potențialul de a-și remodela capacitățile într-o anumită măsură. Cu alte cuvinte, Europa nu poate fi pur și simplu clasificată ca fiind pe o traiectorie de declin și nici nu se poate concluziona că se află în pragul unei noi faze de dezvoltare rapidă; mai degrabă, se află într-o perioadă de ajustare și restructurare sub presiune.

Wu Huiping: Mulți europeni folosesc expresia „instabilitate globală” pentru a descrie schimbările epocale pe care le percep, iar principala lor îngrijorare provine din convingerea că ordinea internațională postbelică, dominată de Statele Unite, se destramă tot mai rapid, iar Europa însăși este una dintre „zonele cele mai afectate” de această prăbușire a ordinii. Confruntată cu o presiune fără precedent, Europa trece printr-o „trezire strategică”, care se manifestă printr-o atitudine din ce în ce mai fermă și mai independentă față de Statele Unite, precum refuzul Spaniei de a permite utilizarea bazelor militare sau criticile Germaniei la adresa acțiunilor unilaterale ale Statelor Unite. Cu toate acestea, această trezire este limitată, fiind mai degrabă o reacție pasivă și o atitudine defensivă impuse de criza externă, însoțite de dependența de traiectoria relațiilor cu SUA, decât o inițiativă proactivă care să provină dintr-o coeziune internă puternică și o viziune comună. Prin urmare, Europa se află încă într-o „perioadă de adaptare” strategică dificilă, fiind departe de a atinge nivelul de mobilizare necesar pentru a păși către o „nouă perioadă de dezvoltare rapidă a integrării”.

Xu Mingqi: Pe fondul unui declin relativ al puterii economice, elanul Europei către integrare se estompează. O serie de șocuri geopolitice succesive – precum conflictul dintre Rusia și Ucraina și cel din Orientul Mijlociu – nu numai că nu au reușit să unească Europa, ci, dimpotrivă, au scos la iveală și au accentuat diviziunile interne de interese, adânc înrădăcinate. „Motorul tradițional germano-francez” își pierde din avânt, în timp ce tensiunile dintre nord și sud și diviziunile dintre est și vest se intensifică, iar sentimentele naționaliste sunt în creștere în toate statele membre. Drept urmare, UE întâmpină dificultăți din ce în ce mai mari în a ajunge la un consens cu privire la deciziile majore care necesită acțiuni colective și se confruntă, de asemenea, cu dificultăți în extinderea sferei de aplicare a integrării. Deși crizele pot forța Europa să aprofundeze integrarea în anumite domenii specifice – cum ar fi emisiunea de obligațiuni comune pentru a face față crizelor – acest lucru nu poate inversa tendința generală de intensificare a conflictelor interne și de scădere a capacității globale de acțiune colectivă. În ansamblu, deși a descrie Europa ca fiind pe o „traiectorie descendentă” poate fi prea dur, „slăbirea” puterii sale este de necontestat.

Yan Shaohua: În sfera realpolitik-ului UE, se conturează un model mai flexibil de cooperare: atunci când UE, în ansamblu, ajunge într-un impas, grupuri de țări cu viziuni comune – precum alianța de apărare formată din nouă țări sau inițiativa economică a celor șase țări, care include Germania, Franța, Italia și Spania – formează spontan „grupuri de avangardă” pentru a prelua inițiativa în promovarea unei cooperări aprofundate într-un cadru mai restrâns. Logica din spatele acestei abordări de „a merge pe cont propriu” este că, atunci când unanimitatea între statele membre ale UE devine o sarcină imposibilă, permiterea unui subgrup de națiuni dispuse și capabile să preia inițiativa și să ducă lucrurile la bun sfârșit poate crea un efect de demonstrație, impulsionând astfel, indirect, integrarea europeană în ansamblu. În același timp, Regatul Unit, după ce a părăsit UE, încearcă să se reangajeze profund în afacerile europene ca „echilibrator offshore” și „lider militar”, în special prin asumarea unui rol de lider în chestiuni de securitate. Acest lucru adaugă noi complexități dinamicii interne a puterii în Europa, extinzând sfera „integrării” și lupta pentru influență dincolo de cadrul UE propriu-zis. În consecință, Europa ar putea trece printr-o tranziție profundă de la un model rigid de integrare de tip „unic pentru toți” la un model mai flexibil și mai rezilient de „cooperare diferențiată”.

Va reprezenta Europa o oportunitate mai mare sau o provocare mai mare pentru China?

Ding Chun: Atât din punct de vedere economic, cât și din perspectiva securității, Europa generează noi presiuni pentru China, oferind, în același timp, un spațiu considerabil pentru cooperarea practică; în ansamblu, tensiunile sunt în creștere, dar rămân gestionabile. Relațiile sino-europene devin, într-adevăr, mai complexe: pe de o parte, Europa și-a intensificat semnificativ controlul și restricțiile asupra Chinei în domenii precum politica industrială, măsurile comerciale corective și standardele tehnice, ceea ce a dus la o concurență sporită; pe de altă parte, sub influența pandemiei de COVID-19, a conflictului dintre Rusia și Ucraina și a schimbărilor din mediul de securitate, atenția Europei asupra unor aspecte precum securitatea lanțului de aprovizionare și dependența de tehnologii-cheie a crescut semnificativ, adâncindu-și îngrijorările cu privire la China.

Cu toate acestea, este important de menționat că, în comparație cu Statele Unite, politica Europei față de China se desfășoară, în continuare, în principal, în cadrul juridic și instituțional existent. Fie că este vorba despre anchete antisubvenții, evaluări ale investițiilor sau reglementări tehnice, există, în general, proceduri clare, motive transparente și căi de punere în aplicare previzibile. Acest lucru înseamnă că întreprinderile chineze și guvernul dispun încă de o marjă de manevră pentru a răspunde acestor evoluții. Ele pot atenua impactul prin apeluri legale, negocieri privind normele și ajustări ale politicilor, în loc să se confrunte cu un mediu politic complet imprevizibil. În același timp, Europa însăși are încă nevoie de cooperare externă în domenii precum creșterea economică, transformarea industrială și dezvoltarea ecologică. Avantajele Chinei în ceea ce privește dimensiunea pieței, sistemele de sprijin industrial și anumite domenii tehnologice fac dificilă o „decuplare” reală între cele două părți.

În esență, tensiunile dintre China și Europa țin mai degrabă de o armonizare a intereselor în cadrul cooperării existente decât de o confruntare pe scară largă. Europa încearcă să-și reducă dependența externă, dar îi este dificil să suporte costurile unei reduceri semnificative a legăturilor sale economice cu China. Această contradicție face ca politicile sale să oscileze adesea între restricție și cooperare. Prin urmare, pentru China, Europa nu reprezintă nici o oportunitate pur pozitivă, nici o provocare pur negativă, ci mai degrabă un partener care necesită un angajament pe termen lung: China trebuie să recunoască realitatea concurenței și a constrângerilor crescânde, valorificând, în același timp, posibilitățile de cooperare bazate pe norme și interese comune, pentru a stabiliza relația în limite gestionabile și a o gestiona în mod eficient.

Jian Junbo: Atunci când discutăm despre relațiile dintre China și UE, cădem adesea în capcana gândirii „din perspectiva cererii” – întrebându-ne ce „dorește” și ce „poate oferi” Europa și cum ar trebui să „răspundem” –, neglijând însă, în mod serios, gândirea „din perspectiva ofertei”, și anume ce poate oferi China, în mod proactiv, pentru a influența Europa. Acest lucru implică faptul că China nu ar trebui să permită întotdeauna Europei să modeleze pasiv relațiile dintre China și UE, ci ar trebui, în schimb, să propună în mod activ perspective orientate spre viitor, pentru a defini și a modela viitorul acestor relații. Având în vedere că toate țările europene practică democrația electorală, o schimbare a partidului de guvernământ dintr-o țară este susceptibilă să modifice politica sa anterioară față de China. De exemplu, în urma recentelor alegeri parlamentare din Ungaria, Partidul Tisza ar putea înlocui Fidesz la putere, iar politica sa față de China va suferi, probabil, ajustări, ceea ce justifică o monitorizare continuă din partea Chinei. Acest lucru subliniază faptul că China ar trebui să ia în considerare modul în care poate minimiza impactul politicii interne europene și al fluxului constant de noi reglementări asupra intereselor sale naționale sau modul în care poate răspunde și gestiona astfel de impacturi într-o manieră ordonată, atunci când acestea apar. Prin urmare, în relațiile dintre China și UE, China ar trebui să se concentreze mai mult asupra modului în care poate modela în mod proactiv relația, în loc să rămână, în mare măsură, constrânsă de inițiativele și cerințele politice europene.

Pe lângă prezentarea propriilor inițiative și preocupări, ar trebui, desigur, să fie ascultate și preocupările celeilalte părți. Camera de Comerț Europeană din China a ridicat în mod constant probleme precum accesul pe piață și condițiile de concurență echitabilă, în timp ce UE a subliniat, în repetate rânduri, preocupări precum deficitul său comercial cu China. Unele dintre aceste preocupări nu sunt lipsite de temei; de fapt, ele ar putea submina interesele pe termen lung ale Chinei.

Prin urmare, în interacțiunile lor, China și UE nu ar trebui să se concentreze doar asupra domeniilor de cooperare și asupra punctelor comune, ci să abordeze și preocupările celeilalte părți, în loc să le ignore în mod deliberat. Discutarea subiectelor de interes comun – chiar dacă nu se găsește o soluție imediată – contribuie la consolidarea încrederii reciproce. În consecință, pe măsură ce China își promovează „deschiderea la nivel înalt”, este de o importanță esențială pentru ambele părți să se angajeze într-un dialog sincer pe teme precum „dezechilibrele” comerciale, comerțul „echitabil”, „securizarea” excesivă a relațiilor economice și comerciale, achizițiile publice și evaluările investițiilor – căutând înțelegere reciprocă și soluții, în loc să recurgă la acțiuni unilaterale sau conflictuale. Această abordare este esențială pentru a depăși impasul actual, a ajunge la un consens rezonabil privind soluțiile și a ridica nivelul relațiilor bilaterale.

Desigur, având în vedere contradicțiile din poziția actuală a Europei față de China – cum ar fi faptul că aceasta este percepută simultan ca partener, concurent și rival –, este firesc ca politica sa față de China să fie inconsecventă și ambivalentă. În esență, acest lucru se datorează faptului că, dintr-o perspectivă economică și multilaterală, cooperarea cu China este o „necesitate”, dar, din punct de vedere geopolitic, „reducerea riscurilor” și „confruntarea instituțională” cu China sunt, de asemenea, considerate „necesare”. Prin urmare, China trebuie să înțeleagă clar că politica Europei față de China se caracterizează prin ezitare și ambivalență – căutând cooperarea și generând, în același timp, tensiuni.

Wu Huiping: Relațiile dintre China și UE se confruntă, în prezent, cu noi oportunități și provocări. Provocările provin, în primul rând, din sfera mai largă a securității: sentimentul de securitate al Europei a scăzut drastic și există o anxietate intensă cu privire la soarta NATO și la viitorul capacităților independente de apărare ale Europei. O mentalitate de „securizare” pătrunde în diverse domenii politice, tradiționale și netradiționale, fiind introduse o serie de măsuri pentru a ghida repatrierea și localizarea lanțurilor industriale-cheie, alături de înăsprirea reglementărilor în domenii precum verificarea investițiilor străine. În același timp, rămâne un potențial semnificativ neexploatat de cooperare în sfera economică: Europa are o nevoie considerabilă de cooperare cu China în ceea ce privește piața chineză, lanțurile de aprovizionare și inovarea tehnologică în domeniile transformării ecologice și digitale, modernizării industriale și creșterii economice și nu își poate permite povara „decuplării”. Acest lucru este evidențiat de vizitele liderilor germani în China, care se concentrează pe examinarea evoluțiilor în domeniul tehnologiei de vârf și al producției inteligente, precum și de colaborările tot mai numeroase în cercetare și dezvoltare desfășurate în China de marile corporații germane. Prin urmare, strategia Europei față de China urmărește, în esență, un echilibru între „măsurile de securitate” și „angajamentul pragmatic”. Pentru China, aceasta reprezintă atât o zonă de risc care trebuie gestionată, cât și un teren fertil pentru aprofundarea cooperării.

Xu Mingqi: Din punct de vedere obiectiv, situația dificilă în care se află Europa în prezent a creat noi oportunități pentru China de a-și îmbunătăți relațiile cu Europa. Scăderea puterii relative a Europei, intensificarea conflictelor interne și adâncirea fisurilor din alianța sa cu Statele Unite – aceste trei provocări au slăbit puterea de negociere generală și autonomia strategică a Europei. Pentru China, acest lucru reprezintă o oportunitate de a-și valorifica puterea economică (piețe și investiții) pentru a-și consolida angajamentul față de Europa și a slăbi, treptat, legăturile Europei cu orbita strategică a Statelor Unite. Deși tendințele protecționiste din Europa sunt, de asemenea, în creștere, iar fricțiunile comerciale cu China și restricțiile legate de securitate se intensifică, interesele economice fundamentale ale Europei dictează că „cooperarea” cu China va rămâne tema dominantă în relațiile sino-europene. O Europă relativ mai slabă și mai dependentă poate fi mai ușor de gestionat decât o Europă puternică și încrezătoare.

Ce rol va juca Europa în procesul de multipolarizare și de remodelare a noii ordini internaționale?

Ding Chun: Europa este unul dintre cei mai mari beneficiari ai actualei ordini internaționale liberale. Prin multitudinea statelor sale, lipsa relativă a puterii dure și externalizarea apărării, Europa a putut beneficia de dividendele cheltuielilor de apărare pentru a-și finanța statul social, valorificând, în același timp, un mediu internațional bazat pe reguli. În consecință, ea nutrește o teamă profundă față de o posibilă revenire la „legea junglei”. Dintr-o perspectivă istorică mai largă, echilibrul global al puterii traversează o schimbare fără precedent în ultimul secol. Europa trece de la statutul de actor dominant în schimbul „piață–tehnologie” și de furnizor de reguli la cel de actor mai degrabă pasiv, confruntat cu aceleași provocări. Prin urmare, rolul final al Europei în viitoarea ordine internațională nu depinde în întregime de alegerile sale tactice pe termen scurt, ci, mai fundamental, de capacitatea sa de a se reinventa în contextul acestei schimbări istorice a dinamicii puterii și de a-și găsi o nouă poziționare și paradigmă pentru a-și asigura locul și a-și exercita influența în noul echilibru de putere. Europa aspiră să devină un „pol” și un „gardian al regulilor”, dar realizarea acestei aspirații depinde de capacitatea sa de a-și rezolva mai întâi propriile provocări legate de coeziune și autonomie.

Jian Junbo: Pentru ca Europa să devină un „pol” cu adevărat influent într-o lume multipolară, trebuie să îndeplinească simultan două condiții: în primul rând, să fie suficient de puternică (ceea ce depinde în mare măsură de succesul integrării) și, în al doilea rând, să fie suficient de independentă (în special în relațiile cu Statele Unite). Cu toate acestea, o Europă divizată pe plan intern și care se confruntă cu obstacole în calea integrării nu a devenit mai puternică; dimpotrivă, s-ar putea afla într-un proces de slăbire relativă. În ceea ce privește securitatea, aceasta rămâne incapabilă să se elibereze de protecția SUA sau, cel puțin, să acționeze independent. Dacă China sprijină Europa în a deveni un pol, cum ar trebui să acționeze în practică, nu doar la nivel declarativ? Mai mult, dacă sprijinirea afirmării Europei ca pol – și a devenirii sale ca actor mai puternic și mai independent – este privită nu din perspectiva multipolarității, ci din cea a competiției pentru putere, ar putea acest lucru să afecteze interesele Chinei? Este necesară o evaluare clară a acestei chestiuni.

Pe termen lung, punctele forte tradiționale ale Europei și rolul său viitor vor face ca aceasta să continue să acorde prioritate elaborării de norme și stabilirii de standarde, precum și influenței sale ca putere normativă. Această respingere sistematică și de durată a altor sisteme, bazată pe propriile reguli, nu va fi ușor modificată de schimbările geopolitice pe termen scurt sau de dinamica rivalității dintre marile puteri. În același timp, pe măsură ce urmărește autonomia strategică, Europa va considera China drept una dintre principalele sale provocări geopolitice. Aceasta înseamnă că, chiar dacă Europa aspiră să acționeze ca o „forță de echilibru” între marile puteri, va continua să perceapă China ca pe un „rival instituțional” sau chiar ca pe o „provocare de securitate”. Presiunea sistematică exercitată de Europa asupra Chinei în domeniile economic, comercial, tehnologic și de securitate – pe baza „normelor legitime” și a „pretențiilor rezonabile” – va rămâne, probabil, o sursă persistentă de tensiune în relațiile bilaterale și o contradicție structurală dificil de depășit.

Wu Huiping: În această perioadă de tranziție a ordinii internaționale, Europa va tinde instinctiv să acționeze ca un „echilibrator prudent” și un „apărător preocupat al normelor”. Confruntate cu competiția strategică dintre marile puteri, precum China și Statele Unite, statele europene nu urmăresc, în principal, să ia partea uneia dintre acestea, ci să se poziționeze între marile puteri, ca actori de dimensiuni medii. Acestea speră să-și consolideze propriile capacități și autonomia strategică prin întărirea organizațiilor regionale, susținerea comerțului multilateral și căutarea unor garanții de securitate diversificate, încercând astfel să-și păstreze libertatea de acțiune într-un context internațional turbulent și să-și mențină avantajul tradițional de „putere normativă”.

Xu Mingqi: Cadrul și mecanismele actuale ale integrării europene pot fi menținute, iar Europa ar putea continua să păstreze o alianță cu Statele Unite în domeniul securității și apărării; cu toate acestea, în plan economic și în ceea ce privește interesele pragmatice, aceasta va tinde tot mai mult către autonomie strategică, distanțându-se de Statele Unite și aprofundând, în același timp, cooperarea reciproc avantajoasă cu China. Prin urmare, sprijinirea integrării europene ar trebui să rămână o componentă esențială a politicii față de Europa, întrucât o Europă unită reprezintă un element important în impulsionarea tendinței globale către „multipolaritate”. Deși există diferențe de sistem politic și un deficit de încredere între China și UE, există oportunități extinse de cooperare în domenii de guvernanță globală, precum guvernanța digitală și schimbările climatice, precum și un spațiu semnificativ pentru cooperare economică reciproc avantajoasă. China și UE pot „căuta un teren comun, păstrându-și în același timp diferențele”, asigurându-se că divergențele instituționale și ideologice nu devin obstacole în calea dezvoltării cooperării în cadrul parteneriatului strategic.

Material realizat de Diana Ghinea, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița”.