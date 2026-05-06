China solicită Ucrainei să-i elibereze pe cei doi cetățeni chinezi luați prizonieri de război

China încearcă să obțină eliberarea a doi cetățeni chinezi capturați de Ucraina în timp ce luptau de partea Rusiei în războiul declanșat de Moscova, relatează Kyiv Post.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat miercuri pentru portalul ucrainean Ukrinform că Beijingul a făcut apel la „partea ucraineană” pentru repatrierea celor doi prizonieri de război.

„Guvernul chinez a solicitat părții ucrainene să respecte normele internaționale în ceea ce privește tratamentul cetățenilor chinezi capturați”, a spus oficialul, adăugând că sunt luate „toate măsurile legale” pentru aducerea acestora acasă cât mai curând.

Totodată, Lin Jian a declarat pentru sursa citată că autoritățile chineze le recomandă cetățenilor să evite zonele de conflict și să nu participe la operațiuni militare în beneficiul niciunei părți beligerante.

Cei doi prizonieri de război, Wang Guangjun și Zhang Renbo, au fost capturați de forțele ucrainene în aprilie 2025. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat imagini cu aceștia la scurt timp după capturare. În înregistrări, unul dintre ei descrie momentul în care a fost prins, după ce o dronă a lovit unitatea din care făcea parte, și pe comandantul său.

Ulterior, cei doi au participat la o conferință de presă organizată de Serviciul de Securitate al Ucrainei, în care au relatat cum au ajuns să lupte în armata rusă. Wang Guangjun a afirmat că a fost recrutat prin intermediul platformei TikTok și plătit pentru a se alătura forțelor ruse, în timp ce Zhang Renbo a povestit că a călătorit în Rusia în același scop.

Amândoi au susținut că regretă decizia și că au fost înșelați de propaganda rusă. „Se spune la nivel internațional că China și Rusia sunt prietene, așa că noi, chinezii, avem încredere în Rusia. Din cauza acestei încrederi, am fost exploatați”, a afirmat Zhang.

Deși Beijingul nu a susținut oficial războiul Rusiei în Ucraina, China rămâne un important sprijin material pentru Moscova. Oficiali ruși au recunoscut, într-o convorbire scursă în presă, că aproximativ 90% din componentele electronice pentru drone provin din China.

În iulie 2025, ministrul chinez de Externe, Wang Yi, ar fi dat de înțeles într-o întâlnire cu ușile închise cu oficiali europeni că o înfrângere a Rusiei în Ucraina nu ar fi benefică din punct de vedere strategic pentru Beijing.