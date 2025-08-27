search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

NZZ: Antisemitism "cool", noua modă în România

0
0
Publicat:

Un articol din Neue Zürcher Zeitung arată cum antisemitismul și revizionismul câștigă teren în România: între glorificarea trecutului, ascensiunea AUR și ezitările președintelui Nicușor Dan.

Un membru al comunității evreiești din Iași, la cimitirul evreiesc
Un membru al comunității evreiești din Iași, la cimitirul evreiesc

Pare tot mai la modă să te dai antisemit în România. Un antisemitism ambalat cu grijă, dar afișat ca formă de rebeliune, ceva "cool" și rezonant cu mândria națională. Cam asta spune titlul articolului despre revizionismul din România, publicat astăzi de elvețienii de la Neue Zürcher Zeitung: "Noua dreaptă își etalează ura antisemită".

În timpul dictaturii comuniste, dar și mult timp după aceea, peste pogromul din România s-a așternut o tăcere propagandistică. A fost în această tăcere, de fapt, negare și falsificare. "Abia de a era în conștiința publică. Mai degrabă ignoranța, minimalizarea și chiar dezinformarea deliberată au marcat imaginea implicării României în Holocaust", notează principalul cotidian de limbă germană din Elveția.

În mod paradoxal, dezghețul i se datorează recent decedatului președinte postcomunist Ion Iliescu: "Este una dintre moștenirile (sale - n.red.) marcante faptul că, în 2003, a convocat o comisie internațională de istorici pentru a elabora un raport privind faptele Holocaustului în România."

A rezultat un raport de peste 400 de pagini, pe care Iliescu a putut să-l prezinte public în 2004 în Parlament. Erau acolo evocate ordinele de deportare a evreilor și romilor români, erau expuse crimele de tip pogrom și demontate mituri istorice de tip țap ispășitor, precum cel al "judeo-bolșevicilor". Raportul se opunea "valului de glorificare a lui Ion Antonescu, Conducătorul, care a cuprins țara după schimbarea de regim din 1989". 

Un destin tragic, pentru a înțelege trecutul

Pentru a sublinia contextul, ziarul care apare la Zürich reia un pasaj din mărturiile a doi frați elvețieni, unul artist, celălalt teolog, Daniel și Theophil Spoerri. Cei doi povestesc despre ultimele ore din viața unchiului lor, Isaac Feinstein, din frânturi de amintiri ale supraviețuitorilor pogromului de la Iași, din iunie 1941, care a costat viața a peste 10.000 de oameni, majoritatea uciși de sete, foame și înghesuială.

Sunt mărturii de la persoane care au scăpat din acele vagoane ale morții: "Eram atât de înghesuiți încât nu ne mai puteam mișca și respiram cu greu. Eram cam 140 de suflete într-un vagon de marfă pentru transportul de vite, care în mod normal putea transporta 40 de oameni. Ușile și ferestrele erau închise, toate orificiile și găurile erau astupate, după care s-a introdus abur de jos. A fost o călătorie îngrozitoare spre moarte. Mulți și-au pierdut și mințile. Țipetele de durere erau cumplite. Trenul oprea des și stătea ore întregi în arșița soarelui." Feinstein, subliniază NZZ, se convertise la creștinism și era activ ca misionar în România.

Zidul ce desparte România de români

Raportul redactat în 2003-2004, notează articolul din ziarul citat, fusese esențial și pentru aderarea la NATO și UE, și, în egală măsură, a stimulat cercetările istorice și introducerea subiectului în educație. Dar, continuă cotidianul elvețian, chiar dacă la București există între timp un institut de istoria Holocaustului, chiar dacă România comemorează anual Ziua Holocaustului și este parte a inițiativelor internaționale pe acest subiect, "rămâne întrebarea dacă publicitatea comisiei și implementarea rezultatelor ei în programele școlare au dus la scăderea negării participării la Holocaust și la o răspândire mai largă a cunoașterii faptelor".

În realitate, răspunsul la această întrebare din ziarul elvețian este că penetrarea în spațiul public a informației scoase la lumină a fost firavă, în orice caz mult sub rezistența la asumare, alimentată prin istoriile contrafăcute de largă circulație, impuse în deceniile de dogmatism protocronist și susținute de producții cinematografice epic-patriotarde de genul celor scrise și regizate de Sergiu Nicolaescu, fabricantul oficial de mituri național-comuniste pe peliculă, rămas în conștiința unei părți din publicul românesc drept cronicarul vizual al națiunii.

Astfel că ideea cu care autorul articolului din NZZ, Markus Bauer, își susține titlul articolului, "România își asumase implicarea în Holocaust", nu este cea mai inspirată. România instituțională, da. Dar doar ea. Declarațiile oficiale - ca și vocile contestatare ale epocii - se pierdeau într-o mlaștină de indolență și opacitate comunicațională. În 2003-2004, indignările populare se opreau la ușa birtului comunal, pentru că penetrarea internetului nu dăduse, vorba lui Umberto Eco, un glas "idiotului satului".

"A scăzut pragul de reținere"

Se poate observa asta și din raportul de monitorizare publicat la începutul lui iulie de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel - el însuși ținta unor tentative agresive de discreditare și delegitimare. Concluziile analizei vorbesc despre o "creștere clară a declarațiilor și agresiunilor de extremă dreapta și antisemite (...) odată cu apariția, stimulată mai ales de activitatea online, a partidului de extremă dreapta AUR, condus de George Simion". Și, continuă NZZ, "a scăzut și pragul de reținere în folosirea deschisă a unor luări de poziție și simboluri interzise sau stigmatizate. Atât în discursuri, cât și prin complicitatea fățișă cu activiști neolegionari, politicienii din diferitele ramuri ale extremei drepte se mai autocenzurează cu greu".

De numele lui Simion se leagă "amestecul ideologic alcătuit din fragmente de naționalism extremist și resentimente anti-UE, deși puține țări au beneficiat atât de mult de pe urma UE ca România". A fost nișa pe care "fostul huligan de fotbal" a ales să își "atingă emoțional electoratul (...) în special prin rețelele sociale". 

Președintele și legea Vexler: obiecții "goale și puțin convingătoare"

Dar nu e vorba doar despre Simion și propaganda taberei naționalist-populiste: NZZ observă că președintele liberal-conservator Nicușor Dan și-a început mandatul prezidențial cu stângăcii între care se remarcă și "decizii neașteptate pe terenul confruntării cu demonii trecutului". Este, desigur, o referire la trimiterea către Curtea Constituțională a așa-numitei "legi Vexler", adoptată în Parlament, ce presupune interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, xenofob, precum și a cultului personalităților vinovate de crime de război. "A provocat consternare și speculații asupra motivelor sale", iar decizia Curții, care a confirmat legea, fac ca obiecțiile lui Dan să sune "goale și puțin convingătoare". 

NZZ amintește, citându-l pe publicistul berlinez originar din România William Totok, că Dan a refuzat încă din 2022, pe când era primar al Bucureștiului, să pună la dispoziție un spațiu pentru construirea unui muzeu al Holocaustului. Iar deputatul minorității evreiești, Silviu Vexler, autorul inițiativei legislative, l-a acuzat pe președinte că "relativizează pericolele extremismului".

Astfel, încheie Neue Zürcher Zeitung, "consensul social fragil, abia încălcat de câțiva indivizi", privind recunoașterea implicării României în Holocaust, "ar putea să se fisureze în contextul întăririi partidelor de dreapta radicală" și a antisemitismului din nou vizibil în spațiul public.

Cristian Ștefănescu - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
stirileprotv.ro
image
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
gandul.ro
image
Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski pentru negocieri de pace, afirmă premierul canadian Mark Carney
mediafax.ro
image
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
fanatik.ro
image
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
libertatea.ro
image
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
digi24.ro
image
Un agent FIFA ar putea deveni noul șef al SRI: i-a salvat pe Dragomir și Sandu într-un moment-cheie
gsp.ro
image
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
antena3.ro
image
Fost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapă
observatornews.ro
image
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Ce spunea Andi Moisescu despre tensiunile din cuplu, cu doar câteva săptămâni înainte de zvonurile legate de divorț: „Am stat ani de zile singur”
playtech.ro
image
Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge coletele România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
Țara care taie ajutoarele sociale pentru români. Nu poți pleca în ”vacanță” fără să anunți autoritățile
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Bombă în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat în mare secret, după 22 de ani de căsnicie
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură. Fiecare episod te provoacă să-ți pui întrebări morale neașteptate
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Bombă în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat în mare secret, după 22 de ani de căsnicie

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet a crescut. Cea mai recentă imagine o arată drept o domnișoară suplă, cu părul lung și roșcat

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer