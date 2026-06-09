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Noii "seniori ai războiului" ar putea modela lumea

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Rusia invadează Ucraina, Israelul și SUA atacă Iranul, iar războaiele civile frământă Africa. Mai are dreptul internațional vreo importanță? Raportul pentru pace 2026 e mai degrabă sumbru.

Pacea este încă departe, iar războiul din Ucraina este un exemplu elocvent în acest sens
Pacea este încă departe, iar războiul din Ucraina este un exemplu elocvent în acest sens

Termenul "Warlord" (în română "senior al războiului") a fost folosit intens în anii '90 pentru a descrie liderii care alimentau conflicte în state precum Liberia, Afganistan sau Somalia, urmărindu-și propriile interese și contribuind la dezintegrarea autorității statale. Potrivit raportului pentru pace, astfel de actori au reapărut în secolul 21, de această dată la nivel internațional.

Sunt Putin, Trump și Netanyahu seniori ai războiului?

"Noii seniori ai războiului golesc pe dinăuntru ordinea internațională", a declarat Conrad Schetter de la Centrul Internațional din Bonn pentru Studii asupra Conflictelor (BICC), cu ocazia prezentării, luni, la Berlin, a raportului pentru pace. Cercetătorul în domeniul conflictelor menționează și o serie de nume, între care pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, președintele SUA, Donald Trump, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.

"Noii lorzi ai războiului". Raportul pentru pace din 2026
"Noii lorzi ai războiului". Raportul pentru pace din 2026


În esență, el le reproșează tuturor același lucru. "Folosirea forței militare este mijlocul lor preferat pentru impunerea intereselor. În acest proces, nu le pasă de dreptul internațional", spune expertul. Colega sa Ursula Schröder, de la Institutul pentru Cercetarea Păcii și Politica de Securitate al Universității din Hamburg (IFSH), completează: "Nu vrem să punem semnul egalității între ei, dar vedem tiparele", spune ea referindu-se la trio-ul Putin, Trump, Netanyahu și la alți conducători.

Este violența folosită ca "mijloc politic firesc"?

Modelul pregnant, spun autorii Raportului pentru Pace, este folosirea din nou a violenței ca "mijloc normal al politicii". Și, odată cu aceasta, încercarcea de a "limita suveranitatea politică a altor state". Avem de-a face, spun autorii studiului, cu interese de profit și cu o extindere a puterii.

Potrivit studiului, acest lucru ar fi valabil și pentru unele monarhii din Golf, precum Arabia SaudităQatar și Emiratele Arabe Unite. "Acestea sunt implicate în numeroase războaie civile, fie că vorbim despre Libia sau Somalia", spune cercetătorul Conrad Schetter. Potrivit lui, inclusiv în aceste cazuri ar fi vorba exclusiv despre impunerea unor interese geopolitice, strategice sau economice.

Mai puțină cooperare pentru dezvoltare și mai puțin ajutor umanitar

Acesta este de altfel și motivul pentru care studiul vorbește încă din titlu despre seniorii războiului. Ei sunt cei care alimentează destrămarea ordinii internaționale, deplânge Nicole Deitelhoff de la Institutul Leibniz pentru Cercetarea Păcii și a Conflictelor din Frankfurt pe Main. Ea se referă în primul rând la erodarea Organizației Națiunilor Unite.

Deitelhoff așteaptă un angajament mai puternic din partea Germaniei și a Europei în ansamblu pentru a stopa această evoluție. "Avertizăm că trebuie găsiți parteneri pentru a păstra sistemele de reguli". Reducerile de fonduri în cooperarea pentru dezvoltare și în ajutorul umanitar sunt considerate de Deitelhoff și de ceilalți experți o cale greșită. Retragerea sprijinului amplifică dinamica actualelor crize, se arată în declarația lor comună.

Consecințele sunt deja vizibile, spun autorii. Omenirea se confruntă cu mai multe crize alimentare, foamete sau răspândirea unor boli grave precum Ebola. "Reducerea finanțării este strâns legată de creșterea criminalității și a conflictelor armate în state precum Haiti, Congo sau Sudanul de Sud".

Cercetătorii cer Germaniei să renunțe la reducerile bugetare din domeniul cooperării pentru dezvoltare și să susțină mai ferm drepturile omului, incluziunea și consolidarea păcii. În opinia lor, o astfel de abordare ar putea reprezenta o contramăsură la politica arbitrară a noilor "seniori ai războiului".

Și-a pierdut lumea încrederea în Germania?

În raportul celor patru institute este recomandată o altă abordare a cooperării pentru dezvoltare, cu accent pe incluziune, drepturile omului și construirea păcii. Pe scurt, o politică a cooperării. "Valoarea sa constă în consolidarea încrederii în parteneriate și în ordinea internațională", se arată în raport.

Potrivit interpretării Raportului pentru Pace, Germania ar fi pierdut în mare măsură această încredere. Recentul eșec al candidaturii pentru un loc în Consiliul de Securitate al ONU, limitat la doi ani, este considerat de cercetătoarea Nicole Deitelhoff drept simptomatic. "Acest lucru are cu siguranță la bază și faptul că Germania a avut adesea reacții ezitante față de unele încălcări ale dreptului internațional".

Ce înțelege cancelarul Friedrich Merz prin drept internațional?

Experta face referire între altele la faptul că, spre deosebire de liderii altor state, însuși cancelarul federal Friedrich Merz ar fi evitat să califice în mod clar drept încălcare a dreptului internațional răpirea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către forțele armate americane. În schimb, șeful guvernului german a declarat că "încadrarea juridică a operațiunii americane este complexă".

Apoi, după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului, Merz ar fi evitat o susținere neechivocă a dreptului internațional, spunând că "nu este momentul să le ținem lecții partenerilor și aliaților noștri". Când cele două țări au bombardat programul nuclear iranian în 2025, Merz ar fi justificat această acțiune, spunând că israelienii fac "treaba murdară pentru noi toți".

Un nou început pentru controlul armamentelor?

Raportul mai arată că, într-o perioadă marcată de curse tot mai intense ale înarmării, trebuie create bazele pentru mecanisme solide de control al armamentelor. "Acestea reprezintă măsuri esențiale de construire a încrederii și condiții indispensabile pentru crearea păcii", subliniază autorii studiului.

Marcel Fürstenau  - DW

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