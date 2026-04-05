Mulțumesc, domnul ministru Liviu Maior!

Moartea lui Liviu Maior (2 octombrie 1940 – 5 aprilie 2026) închide, din păcate, un capitol esențial din istoria recentă a educației românești. A fost singurul ministru al Educației, din ultimii 36 de ani, care a avut nu doar șansa, ci și răbdarea și consistența de a începe și a duce până la capăt un mandat complet de patru ani (1992-1996). Într-un timp al incertitudinii, al experimentelor instituționale și al tentațiilor de improvizație, această continuitate a însemnat mai mult decât o simplă performanță administrativă: a însemnat construcție.

Fostul ministru al Educatiei Liviu Maior FOTO Mediafax
Profesor universitar respectat, cu o autoritate intelectuală solidă și fără ostentație, Liviu Maior a fost unul dintre acei oameni rari care au înțeles că reforma reală nu se face prin declarații, ci prin arhitecturi instituționale durabile. Fără retorică excesivă și fără tentația autopromovării politice, a reușit să aducă sistemul de educație din România din zona paradigmelor ideologice ale regimului comunist spre un orizont al modernității pro-occidentale.

Unul dintre meritele sale majore a fost curajul de a interveni într-un spațiu devenit rapid haotic după 1990: proliferarea necontrolată a așa-numitelor „universități particulare”. Prin Legea nr. 88/1993, statul român a recăpătat instrumentele necesare pentru a separa inițiativele academice autentice de simplele construcții oportuniste. Într-un context dominat de o „libertate” prost înțeleasă, Liviu Maior a restabilit ideea fundamentală că autonomia universitară nu poate exista fără responsabilitate și standarde.

La fel de important, a fost arhitectul primului cadru legislativ coerent al educației postcomuniste. Între 1990 și 1995, România a funcționat fără o lege a educației, regulile fiind stabilite anual prin hotărâri de guvern. În 1995, prin adoptarea Legii educației nr. 84/1995, sistemul a primit, în sfârșit, un fundament normativ stabil. Această lege nu a fost doar un act juridic, ci expresia unei viziuni: aceea a unui sistem educațional ancorat în standarde europene, deschis cooperării internaționale și orientat spre calitate.

În aceeași logică de construcție instituțională, trebuie spus limpede că tot Liviu Maior a pregătit și Statutul personalului didactic, adoptat ulterior prin Legea nr. 128/1997, chiar dacă acest act este, uneori, atribuit integral – în mod eronat – guvernării CDR. În realitate, documentul era deja finalizat ca proiect legislativ încă din decembrie 1996, fiind gândit ca parte organică a arhitecturii de reformă concepute în perioada 1992–1996. Rolul său a fost esențial: a definit statutul profesorului în societate, a clarificat drepturile și responsabilitățile profesiei și a contribuit la reafirmarea demnității actului didactic într-un moment de profundă tranziție.

În paralel, Liviu Maior a înțeles că reforma nu poate fi susținută doar din interior. Colaborarea cu instituții precum Banca Mondială, UNESCO, Comisia Europeană sau OCDE a oferit României nu doar expertiză, ci și resursele necesare pentru a susține direcțiile de schimbare. Multe dintre reformele revendicate ulterior de alți decidenți își au, în realitate, originea în această perioadă de construcție tăcută.

Dar poate cea mai importantă moștenire a sa nu ține doar de legi sau instituții, ci de oameni. Liviu Maior a înțeles că orice reformă durabilă are nevoie de o nouă generație. A adus în minister tineri bine pregătiți, deschiși către lume, capabili să înțeleagă limbajul cooperării internaționale și exigențele unei administrații moderne. Și, poate la fel de important, nu a cultivat niciodată o relație de dependență sau de obligație. Nu a cerut loialitate personală, nu a revendicat merite, nu a construit rețele de influență în jurul propriei persoane.

După încheierea mandatului, a ales să rămână în afara jocurilor politice din aria Ministerului Educației. Nu a intervenit, nu a contestat, nu a revendicat ceea ce, pe bună dreptate, i s-ar fi cuvenit. A lăsat reformele să vorbească în locul său – chiar și atunci când alții și-au însușit direcțiile pe care el le concepuse.

Pentru mine, această evaluare are și o dimensiune personală. Am intrat în Ministerul Educației în ianuarie 1996, fără să cunosc pe nimeni. Nu am lucrat direct cu domnia sa, dar știa și urmărea evoluția tinerilor aduși în sistem în acea perioadă. Mai târziu, după ce am preluat mandatul de ministru (decembrie 2012), aveam conversații periodice în care, cu o eleganță rară, îmi transmitea încurajări. Nu era vorba despre validare, ci despre o formă discretă de continuitate – o confirmare că direcțiile de reformă trebuie duse mai departe.

În astfel de momente, dincolo de formulele obișnuite de omagiere, rămâne o obligație simplă și profundă: aceea de a recunoaște. De a spune, limpede și fără rezerve, că fundamentul a ceea ce avem astăzi în sistemul de educație a fost în mare măsură construit și cimentat de Liviu Maior. Nu doar prin legi sau decizii punctuale, ci printr-o viziune coerentă, prin rigoare instituțională și prin capacitatea de a așeza, într-un moment de confuzie generalizată, direcții clare și durabile. Modernizarea educației românești de după 1989 îi datorează enorm – poate mai mult decât suntem, încă, dispuși să recunoaștem. Și, poate, de a înțelege că adevăratele reforme nu sunt cele care se văd imediat și zgomotos, ci cele care, în timp, devin coloana de rezistență a sistemului de educație.

Astăzi, într-un moment de tristețe, se cuvine să spunem – fiecare dintre noi, dar și noi, ca societate – un simplu și esențial „Mulțumesc, domnul ministru Liviu Maior!”.

Dumnezeu să-l odihnească!

Mai multe de la Remus Pricopie

Prezidențiale 2025 – „Sfinți” și „Demoni”
Opinii
Austria, 2016 – studiu de caz
Opinii
Modernizarea României - subiectul care lipsește în campania electorală
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
image
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
playtech.ro
image
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Anatol Basarab B jpg
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
