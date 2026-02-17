search
Marți, 17 Februarie 2026
Radu Marinescu, la Interviurile Adevărul, de la ora 15:00

Adolescența tehnologiei - testul maturității noastre geopolitice

Publicat:

În ianuarie 2026, când dezbaterea globală despre inteligența artificială oscila între entuziasm tehnologic și anxietate existențială, Dario Amodei a ales un registru diferit- luciditatea strategică.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Fizician de formație, fost vicepreședinte al OpenAI și co-fondator al Anthropic, una dintre companiile aflate în prima linie a dezvoltării modelelor AI avansate, Amodei s-a impus drept una dintre cele mai articulate voci din industria tehnologică în privința riscurilor sistemice ale inteligenței artificiale. Spre deosebire de liderii care pun accentul predominant pe potențialul economic al acestei tehnologii, el a insistat asupra unei întrebări incomode - este societatea pregătită să gestioneze puterea pe care o creează? Eseul său, „The Adolescence of Technology”, este o meditație rece asupra unui moment istoric în care tehnologia pare să fi intrat într-o fază de creștere accelerată, în timp ce instituțiile politice și morale rămân ancorate într-o epocă anterioară.

Istoria rareori oferă avertismente clare. De obicei, transformările majore sunt vizibile doar retrospectiv, când e prea târziu pentru ajustări elegante. Revoluția industrială nu a venit cu manual de utilizare. Era nucleară nu a început cu un consens global asupra riscurilor. Iar astăzi, în liniștea centrelor de date, o altă mutație istorică se desfășoară aproape invizibil - apariția inteligenței artificiale capabile să rivalizeze — și, în unele domenii, să depășească — mintea umană.

Dario Amodei numește acest moment „adolescența tehnologiei”. Metafora nu mai este doar una literară. Adolescența este faza în care puterea fizică precede maturitatea emoțională, în care viteza de creștere depășește capacitatea de autocontrol. Este o perioadă de potențial extraordinar, dar și de vulnerabilitate extremă.

Ceea ce diferențiază această revoluție de cele anterioare este natura actorului emergent, nu amplitudinea impactului. Pentru prima dată în istorie, omenirea creează o entitate capabilă să producă cunoaștere la scară industrială. Un multiplicator al inteligenței la scară planetară. Imaginați-vă o „țară de genii într-un centru de date”. Este o formulare care obligă la o reîncadrare geopolitică. Dacă AI-ul devine un actor capabil să genereze inovație, strategie și decizie la viteze supra-umane, atunci ea nu mai este doar infrastructură tehnologică. Devine un element al distribuției globale a puterii.

În această lumină, întrebarea centrală arată cam așa - cine va controla transformarea? Adolescența tehnologiei coincide cu o lume deja fragmentată, polarizată și angajată într-o competiție sistemică între mai multe modele politice. Statele Unite, China și, într-o măsură mai redusă, Europa tratează AI-ul ca pe un avantaj strategic. Accelerarea dezvoltării nu este doar economică. Este geopolitică. Apelurile la prudență, într-un astfel de context, riscă să fie percepute drept vulnerabilități.

Riscurile pe care le identifică Amodei nu sunt speculative în sens science-fiction. Ele sunt extrapolări ale tendințelor deja vizibile. Primul este problema autonomiei. Pe măsură ce sistemele devin capabile să opereze independent, să planifice pe termen lung și să interacționeze cu alte sisteme digitale, controlul uman direct devine difuz sau pălește pur și simplu. Nu este necesar un scenariu apocaliptic pentru ca această autonomie să genereze consecințe destabilizatoare. Este suficientă o eroare sistemică amplificată la scară globală.

Al doilea risc este democratizarea distrugerii. Tehnologiile puternice tind să reducă costul accesului la capabilități periculoase. Dacă AI-ul poate accelera cercetarea biologică sau poate automatiza atacuri cibernetice sofisticate, atunci barierele tradiționale de protecție se subțiază până la dispariție. Spre deosebire de armele nucleare, care au rămas concentrate în mâinile câtorva state, AI-ul este replicabil și scalabil. Asimetria devine noua normalitate.

Al treilea risc este concentrarea puterii. În faza actuală, dezvoltarea modelelor avansate necesită resurse financiare și infrastructură computațională masivă. Aceasta favorizează un număr redus de actori - state sau corporații. Dacă accesul la inteligența artificială de frontieră rămâne limitat, diferențele de productivitate și influență pot deveni structurale. Dacă informația este putere, monopolul asupra procesării informației devine un avantaj strategic de prim rang.

Cel mai destabilizator efect este cel social, nu cel tehnologic. AI-ul amenință să comprime timpul istoric. Inovația, care înainte necesita ani sau decenii, poate fi accelerată la nivel de luni sau săptămâni. Instituțiile democratice, însă, funcționează prin deliberare, negociere și consens gradual. Când viteza tehnologică depășește viteza politică, apare un gol de guvernanță. În acel spațiu, reacțiile pot fi fie hiper-reglementare defensivă, fie laissez-faire imprudent.

Adolescența tehnologiei este, așadar, un test al maturității instituționale. Surplusul de putere cognitivă oferit de AI are capacitatea de a genera prosperitate fără precedent. Modelele AI contribuie deja semnificativ în cercetarea medicală, în optimizarea infrastructurii energetice ori în accelerarea cercetării științifice. Dar aceeași putere, aplicată fără coordonare globală, poate amplifica polarizarea, inegalitatea și instabilitatea.

Pentru Europa, dilema este deosebit de acută. Continentul are o tradiție puternică de reglementare și protecție a drepturilor individuale, dar riscă să rămână în urma liderilor tehnologici. O reglementare excesivă inhibă inovația, în timp ce absența ei va submina valorile fundamentale. Echilibrul este delicat. Adolescența tehnologiei nu permite prelungirea indeciziei.

În Europa de Est, unde infrastructura digitală este adesea dependentă de actori externi, problema este și mai sensibilă. Suveranitatea tehnologică devine un concept strategic. Dacă inteligența artificială modelează deciziile economice, militare și administrative, atunci controlul asupra datelor și algoritmilor devine parte a securității naționale. România, de exemplu, nu poate ignora faptul că dependența de tehnologii externe limitează capacitatea de a influența regulile jocului.

Există și o dimensiune culturală rar discutată. AI-ul reflectă valorile și datele pe baza cărora este antrenat. În lumea multipolară, modelele dezvoltate în contexte culturale diferite încorporează deja presupuneri normative distincte. Deocamdată, competiția este una de performanță tehnologică. Urmează, foarte curând, competiția de valori. Va fi crâncen.

Ce lipsește adesea din dezbatere este realismul strategic. O cursă globală pentru supremația AI-ului reduce probabilitatea cooperării spontane. Fără mecanisme de transparență și încredere reciprocă, statele pot percepe reglementarea ca pe un dezavantaj competitiv. Istoria nucleară oferă o paralelă instructivă. Controlul armamentului a apărut doar după ce riscurile au devenit evidente și costisitoare. Întrebarea este dacă omenirea va învăța proactiv sau reactiv?

Adolescența, prin definiție, nu este o stare permanentă. Fie tehnologia și instituțiile ajung la o nouă formă de echilibru, fie sistemul produce șocuri care forțează recalibrarea. Maturitatea înseamnă internalizarea responsabilității proporțional cu puterea deținută. Deci nu stagnare. Dacă această tehnologie devine infrastructură critică globală, atunci guvernanța ei trebuie tratată ca atare.

În cele din urmă, eseul lui Amodei este un apel la luciditate. Adolescența tehnologiei nu este doar despre cod și algoritmi. Este despre capacitatea noastră de a adapta normele, instituțiile și cooperarea internațională la o eră în care inteligența nu mai este exclusiv umană.

Istoria oferă exemple de tranziții reușite și de eșecuri costisitoare. Revoluțiile tehnologice au generat atât prosperitate, cât și conflicte. Diferența a fost adesea calitatea leadership-ului și a instituțiilor. În fața unei inteligențe artificiale din ce în ce mai capabile, întrebarea nu este dacă putem opri progresul. Este dacă putem învăța să-l gestionăm înainte ca el să ne gestioneze pe noi.

Adolescența tehnologiei este un moment liminal. Puterea crește. Incertitudinea crește. Responsabilitatea trebuie să crească și ea. Dacă această proporție nu se menține, istoria are tendința de a corecta dezechilibrul în moduri pe care actorii implicați nu le anticipează niciodată complet.

În acest sens, adevărata miză este maturitatea politică, nu supraviețuirea tehnologică. AI-ul va fi fie un catalizator al unei noi ere de prosperitate globală, fie un accelerant al fragmentării. Diferența va fi decisă prin capacitatea noastră colectivă de a transforma adolescența într-o maturitate responsabilă, nu de ceea ce se întâmplă în centrele de date.

