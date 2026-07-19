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Maskirovka à la ruse: o flotă NATO pe Dunăre (!?)

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Cât adevăr se ascunde într-un zvon lansat de presa rusă și de ce Dunărea a devenit, treptat, o miză a securității colective.

Teza a fost lansată conform relatării Newsweek România (16 martie 2026), în presa rusă și a fost preluată/citată de portalul rus vz.hu (Vzglyad) — analiștii citați de această publicație au avansat teza despre o viitoare „flotă NATO pe Dunăre" în contextul cooperării România–Ucraina pentru securitatea navigației în Marea Neagră și Marea Azov, discutată în urma vizitei lui Zelenski la București. Nu întâmplător, atacul propagandistic despre „flota NATO pe Dunăre" a fost lansat de presa rusă la doar patru zile după vizita lui Zelenski la București din 12 martie 2026. Tiparul e clasic: orice apropiere vizibilă între Kiev și București — chiar și una protocolară, desfășurată sub măsuri stricte de securitate și cu program nedezvăluit public — devine pretext pentru narativul Kremlinului despre o Românie care „complotează" în numele NATO.

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Vizita în sine a avut o agendă discretă și tehnică — cooperare bilaterală, energie, industrie de apărare — dar tocmai lipsa de spectaculozitate a obligat propaganda rusă să-i atribuie o miză pe care nu a avut-o, transformând o întrevedere de rutină într-o presupusă dovadă a unui plan de „eliberare a Transnistriei" și de control românesc asupra Mării Negre. Hai să vedem cum a fost creată această știre.

I. Cum apare o narațiune

Puține campanii de dezinformare sunt complet rupte de realitate. De cele mai multe ori, propaganda funcționează tocmai pentru că pornește de la un fapt real, pe care îl deformează până când acesta devine aproape imposibil de recunoscut.

Așa s-a întâmplat și în luna martie, când presa militară rusă a susținut că NATO pregătește o „flotă” pe Dunăre, aflată sub comandă românească, cu scopul de a extinde controlul Alianței dinspre Marea Neagră spre interiorul Europei, până în vecinătatea Republicii Moldova și a Transnistriei. Tonul era cel deja consacrat: indignare atent regizată, acuzații lipsite de surse verificabile și o concluzie menită mai degrabă să alimenteze suspiciunea decât să informeze.

Nu era nevoie ca povestea să fie credibilă în sens strict. Era suficient să inducă ideea că NATO pregătește o escaladare, oferind astfel Moscovei justificarea retorică pentru eventuale măsuri „compensatorii”. În acest scenariu, România apărea, fără nicio dovadă, drept principalul instrument al unei pretinse ambiții occidentale de extindere militară.

Interesant este însă altceva. Nu caracterul fals al acuzației atrage atenția, ci faptul că ea a fost construită în jurul unui sâmbure de realitate. Pentru că, dincolo de ficțiunea unei flote NATO propriu-zise, cu pavilion comun și comandament integrat, Dunărea s-a transformat în ultimii ani într-un spațiu de cooperare militară multinațională din ce în ce mai activ. Exercițiile sunt mai numeroase, coordonarea este mai strânsă, iar prezența aliată devine tot mai vizibilă.

II. De ce miza este fluviul, nu doar Marea Neagră

Explicația nu ține doar de geografie, ci și de dreptul internațional.

Convenția de la Montreux din 1936 limitează strict tonajul și perioada în care navele militare aparținând statelor neriverane pot rămâne în Marea Neagră. Turcia, garantul aplicării convenției, a respectat constant aceste prevederi și a împiedicat transformarea bazinului pontic într-o zonă cu prezență navală permanentă a NATO.

Consecința este o asimetrie strategică pe care Rusia a exploatat-o ani la rând. Flota rusă beneficiază de libertate de acțiune într-un spațiu unde marile puteri navale occidentale – Statele Unite, Marea Britanie sau Franța – nu pot menține aceeași continuitate operațională pe care o au, de exemplu, în Mediterana.

În acest context, Dunărea capătă o importanță aparte.

Fiind un fluviu internațional, regimul său juridic este diferit de cel al Mării Negre. O prezență militară aliată pe sectorul inferior al fluviului – în special pe segmentele românesc și ucrainean, dar și prin cooperarea cu Serbia și Ungaria – nu este supusă acelorași limitări impuse de Convenția de la Montreux.

Nu este deloc întâmplător că, după invazia din 2022, exact zona gurilor Dunării a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni ale războiului. Porturile ucrainene Ismail și Reni au fost lovite în repetate rânduri de drone rusești, la doar câteva sute de metri de teritoriul României. Fluviul nu mai este doar un coridor comercial vital. El reprezintă, în practică, o linie de contact aflată în imediata vecinătate a războiului.

III. Ce există deja în teren

Deși este rareori menționată în presa internațională, România dispune de cea mai puternică structură militară fluvială din Europa.

Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu”, cu sediul la Brăila, continuă tradiția vechilor comandamente dunărene și păstrează o expertiză pe care puține state europene o mai au. Monitoarele de artilerie, precum „Ion C. Brătianu”, vedetele blindate și navele purtătoare de artilerie din cadrul Divizionului 67 „Comandor Virgil Alexandru Dragalina” sunt, în mare parte, platforme vechi și insuficient modernizate. Totuși, structura de comandă, experiența echipajelor și capacitatea de operare pe fluviu rămân active și funcționale.

În jurul acestui nucleu național începe să se contureze însă o cooperare multinațională din ce în ce mai consistentă.

Exercițiul „Sea Shield 2026”, care a reunit peste 2.500 de militari din treisprezece state aliate și partenere, a inclus pentru prima dată, la o asemenea amploare, o componentă fluvială dedicată, desfășurată în Delta Dunării și axată pe scenarii de criză hibridă.

La începutul lunii mai, exercițiul „Blue Danube 2026”, organizat la Calafat, a adus împreună, pentru prima dată într-un format trilateral, nave și echipaje din România, Serbia și Ungaria, coordonate de la Brăila. Participarea Serbiei este deosebit de interesantă, având în vedere că statul sârb nu face parte din NATO și încearcă să păstreze un echilibru delicat între cooperarea cu Occidentul și relația sa tradițională cu Moscova.

În paralel, gruparea comună de deminare creată în 2024 de România, Bulgaria și Turcia pentru Marea Neagră și-a extins treptat atribuțiile. Misiunea sa nu mai vizează exclusiv identificarea și neutralizarea minelor marine, ci și protejarea infrastructurii critice și menținerea unei prezențe navale constante în zonele economice exclusive ale celor trei state.

Privite separat, toate aceste inițiative pot părea limitate. Împreună însă, ele descriu o tendință clară: Dunărea începe să fie integrată într-o logică regională de securitate din ce în ce mai coerentă.

IV. Există sau nu o „flotă NATO”?

Aici apare diferența esențială, pe care propaganda rusă o ignoră deliberat.

Întrebarea nu este dacă NATO este prezentă pe Dunăre. Într-o anumită măsură, este deja prezentă, prin exerciții comune, rotații de forțe și proiecte de cooperare militară.

Diferența este alta: între această cooperare flexibilă și existența unei structuri permanente, cu comandament integrat și statut oficial, asemănătoare celor pe care Alianța le are în Marea Baltică.

Un asemenea pas ar necesita decizii politice pe care niciun aliat nu pare dispus să le asume în acest moment. O structură oficială ar valida, măcar simbolic, discursul Moscovei despre o presupusă „încercuire” occidentală și ar complica relațiile cu state precum Serbia sau chiar Ungaria, care manifestă rezerve față de o poziționare explicit anti-rusă.

Mult mai probabil este scenariul unei consolidări treptate, fără declarații spectaculoase.

Exercițiile vor deveni mai frecvente, structurile deja existente își vor extinde atribuțiile, iar România își va consolida rolul de centru regional de coordonare. Toate acestea pot evolua fără apariția unei „flote NATO” în sensul clasic al termenului.

Paradoxal, tocmai această ambiguitate servește cel mai bine propagandei ruse. O realitate construită gradual, fără ceremonii oficiale și fără anunțuri spectaculoase, poate fi prezentată mult mai ușor drept o conspirație ascunsă decât o structură militară transparentă, cu reguli, comunicate și lanțuri de comandă publice.

V. România, în punctul unde se întâlnesc toate interesele

Pentru București, discuția nu este una simbolică.

Miza este una foarte concretă: securitatea gurilor Dunării și protejarea unei zone aflate la câteva sute de metri de război.

Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene continuă să producă efecte și pe teritoriul României. Fragmente de drone au căzut în repetate rânduri pe malul românesc, iar locuitorii din Delta Dunării s-au obișnuit cu alertele aeriene declanșate în timpul atacurilor asupra infrastructurii ucrainene.

În acest context, fiecare exercițiu militar desfășurat în regiune are o dublă semnificație. El reprezintă, pe de o parte, un antrenament tehnic pentru interoperabilitatea forțelor participante și, pe de altă parte, un mesaj politic clar: sectorul dunărean nu mai este privit doar ca o responsabilitate exclusiv românească, ci ca parte integrantă a flancului estic al NATO.

Este foarte probabil ca Rusia să continue să transforme fiecare exercițiu într-un nou motiv de indignare oficială. Însă, dincolo de retorica propagandistică, adevărata evoluție este una mult mai discretă și mult mai importantă. Pas cu pas, prin exerciții comune, mecanisme de cooperare și structuri care își extind gradual atribuțiile, Dunărea începe să capete un rol tot mai clar în arhitectura de securitate a flancului estic. Iar aceasta este realitatea pe care propaganda încearcă, în același timp, să o exagereze și să o ascundă.

Post Scriptum: Dunărea traversează în această vară una dintre cele mai severe crize hidrologice din ultimele decenii. Debitul fluviului la intrarea în țară, pe secțiunea Baziaș, a coborât în iulie 2026 sub pragul de 2.000 mc/s — mai puțin de jumătate din media multianuală a lunii, de 4.700 mc/s — apropiindu-se periculos de minimul istoric absolut, înregistrat în toamna anului 1949 (1.040 mc/s). Nivelul continuă să scadă de la o zi la alta, iar efectele sunt tot mai vizibile în sudul țării, unde secarea prelungită și lipsa precipitațiilor din întregul bazin dunărean au dus deja la întreruperea temporară a cursei bacului de la Bechet. Hidrocentralele de pe fluviu funcționează la o fracțiune din capacitate, iar navigația comercială și militară — inclusiv operațiunile Flotilei Fluviale în zona Deltei — se desfășoară în condiții tot mai dificile, cu adâncimi de navigație reduse și șenale care se îngustează pe zi ce trece.   Este contextul fizic, dar și geopolitic, pe care orice discuție despre o eventuală prezență NATO extinsă pe Dunăre trebuie să-l ia în calcul: o arteră strategică vitală, dar tot mai vulnerabilă climatic, în care controlul militar și controlul hidrologic devin, tot mai vizibil, două fețe ale aceleiași probleme.

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