Marți, 13 Ianuarie 2026
Locuințe accesibile pentru tineri: cum poate Bucureștiul să învețe din modelul vienez

Publicat:

Accesul la o locuință decentă și accesibilă reprezintă una dintre cele mai presante provocări pentru tinerii din București. Conform datelor recente, chiriile medii pentru o garsoniera variază între 400 și 600 de euro lunar, în timp ce pentru un apartament cu două camere ajung la 500-800 de euro. Mulți tineri alocă peste 40% din veniturile lunare pentru chirie, în contextul în care prețurile au înregistrat creșteri semnificative – de exemplu, o medie de 10-20 de euro pe metru pătrat în zone obișnuite, ajungând la peste 25 de euro în cartierele premium.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Această situație determină amânarea planurilor de viață – formarea unei familii, investiții în educație sau dezvoltarea unei afaceri – și, în unele cazuri, migrarea către alte orașe sau chiar în afara țării. Potrivit unui studiu recent, peste 50% dintre tinerii români își exprimă dorința de a emigra pentru mai mult de șase luni, iar rata natalității naționale a scăzut la 9,2 nașteri la 1.000 de locuitori, reflectând impactul instabilității locative asupra deciziilor demografice. Totuși, soluții eficiente există și au fost implementate cu succes în alte capitale europene, precum Viena, care poate servi drept model pentru București.

Modelul vienez – o politică publică eficientă pentru locuințe accesibile

În Viena, aproximativ 60% din populație beneficiază de locuințe sociale sau subvenționate, inclusiv apartamente municipale și cooperative susținute de stat, reprezentând aproape jumătate din cele aproximativ un milion de locuințe ale orașului. Aceste locuințe nu sunt concentrate în zone marginale, ci integrate în cartiere moderne, cu facilități de calitate, promovând un mix social natural: profesioniști, studenți și familii care trăiesc împreună, fără stigmatizare.

Datele recente indică o chirie medie de aproximativ 8-10 euro pe metru pătrat, incluzând costurile de întreținere, ceea ce înseamnă că vienezii alocă în medie 20-30% din venituri pentru locuință, comparativ cu 40-50% în București. Deși prețurile chiriilor au crescut cu 45% în ultimul deceniu, Viena rămâne cea mai accesibilă capitală europeană, grație unui sistem care finanțează construcții noi prin subvenții guvernamentale.

Acest sistem se bazează pe construcția anuală a mii de locuințe accesibile – între 5.000 și 10.000 de unități – creând o concurență echilibrată cu sectorul privat și prevenind creșterile speculative ale chiriilor. Criteriile de eligibilitate sunt incluzive, permițând accesul pentru o mare parte a populației, până la 75%, transformând locuința accesibilă într-o politică publică pentru majoritate, nu doar pentru categorii vulnerabile. Modelul vienez demonstrează că investițiile în locuințe sociale nu doar reduc costurile pentru cetățeni, ci și stimulează economia prin retenția populației tinere, contribuind la o creștere a taxelor locale și a inovației, iar proporția ridicată de chiriași, de 75% din populație, asigură o piață stabilă.

București – beneficiile unor politici de locuire

În București, tinerii se confruntă cu o povară financiară semnificativă, chiriile consumând adesea o proporție mare din venituri. De exemplu, un apartament mobilat costă în medie aproximativ 550 de euro lunar în zonele cu cele mai multe unități locative. Implementarea unui program inspirat de modelul vienez – cu 3.000-5.000 de locuințe accesibile construite anual, destinate în principal tinerilor sub 35 de ani și familiilor tinere – ar putea schimba fundamental această realitate.

Această măsură ar viza și tendințele demografice îngrijorătoare: populația tânără, de la 0 la 14 ani, reprezintă doar 15,6% din total, iar migrația tinerilor este accentuată de lipsa oportunităților locative. Aceste locuințe ar trebui integrate într-o viziune mai largă: conectate la transport public eficient și la o rețea de termoficare modernizată, pentru a reduce costurile de întreținere. O chirie redusă devine cu adevărat sustenabilă doar dacă este însoțită de facturi accesibile și timp minim pierdut în trafic.

Finanțarea este posibilă prin fonduri europene: în cadrul politicilor de coeziune 2021-2027, România beneficiază de aproximativ 31,5 miliarde de euro, din care o parte semnificativă poate fi alocată locuințelor accesibile și eficienței energetice. Beneficiile unui astfel de program ar fi multiple. Din punct de vedere economic, reducerea poverii chiriei la 25-30% din venit ar determina redistribuirea de resurse pentru economisire, educație sau antreprenoriat, generând efecte multiplicatoare în economie.

Din perspectivă demografică, stabilitatea locativă încurajează formarea familiilor mai devreme, contribuind la inversarea tendinței de scădere a natalității și reducerea migrației tinerilor. Pe plan social și urban, crearea unei oferte publice consistente ar disciplina piața privată, reducând speculația și promovând calitatea, similar cu Viena, unde investițiile publice au stabilizat prețurile. Pe termen lung, programul ar putea ajuta la creșterea populației active și contribuind la o economie locală mai dinamică.

Locuințe accesibile – o necesitate pentru București

Modelul vienez demonstrează că locuințele accesibile pot fi o componentă esențială a bunăstării colective, tratată ca investiție strategică, nu doar ca asistență socială. Bucureștiul dispune de resursele necesare – fonduri europene, terenuri și expertiză – pentru a implementa un program similar, contracarând migrația tinerilor și declinul demografic.

În decurs de un deceniu, un astfel de program ar putea asigura stabilitate locativă pentru zeci de mii de familii tinere, contribuind la un oraș mai dinamic, echitabil și prosper. Adoptarea unei astfel de politici reprezintă nu doar o oportunitate, ci o necesitate pentru a asigura un viitor sustenabil generațiilor tinere din capitală.

Opinii

