La ce să te aştepţi de la un samsar de teritorii...

Nu cred că cineva îşi face iluzii pentru rezultatele întâlnirii Putin-Trump din Alaska. Totul se derulează ca între doi samsari de teritorii şi afaceri murdare, pe care Ucraina şi Europa nu le pot accepta.

În primul rând cei doi, Putin şi Trump, se consideră „şefii” lumii, rezolvă singuri problemele păcii şi războaielor, fără ajutorul sau intervenţia altor ţări. Nici măcar a ţării în discuţie, Ucraina.

De data aceasta este vorba de soarta Ucrainei, pana în februarie 2022 o ţară liberă şi independentă, pe care Rusia lui Putin a invadat-o invocând vise imperiale. Trump n-a criticat niciodată această invazie, şi nu l-a calificat vreodată pe Putin drept agresor. I s-a părut ceva firesc.

Dacă invazia a avut drept scuză comportamentul Ucrainei față de vorbitorii de limbă rusă din estul ţării, Rusia putea invoca şi acţiona cu ajutorul organismelor internaţionale, ONU, UE, America, care ar fi pus o presiune nerăzboinică pe Ucraina pentru a rezolva problemele ridicate. Nu te repezi cu armata şi tancurile să invadezi o ţară doar pentru că nu-ţi place comportamentul acelei ţări faţă de o minoritate.

Trump îl invită pe Zelenski la întalnirea din Alaska

Văzând reacţia negativă a Europei şi a Ucrainei, surse de la Casa Alba declară că Trump ia în calcul invitarea lui Zelenski la întâlnirea din Alaska, transformând-o în trilaterală. Personal mă îndoiesc că Putin va accepta aşa ceva, ştiind că Zelenski nu este de acord cu aşa zisul „schimb de teritorii”.

Aberaţiile din capul lui Trump rezultă din afirmaţia: va avea loc „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”.

Care schimb de teritorii? Dă Rusia ceva din propriul teritoriu? Să fim serioşi! Putin n-ar face niciodată aşa ceva. Adică Rusia schimbă unele teritorii ale Ucrainei cu alte teritorii, tot ale Ucrainei. Şi asta este în beneficiul Ucrainei! Trump crede că poate „aburi” Europa şi Ucraina din vorbe, cum făcea el la afacerile imobiliare, că lumea este o „afacere” uriaşă din care America trebuie să câştige bani şi teritorii! Asta înţelege el din lumea în care trăim. Bine că a lăsat-o mai moale cu Canada, Groenlanda, Canalul Panama, când a văzut că nu-i ţin „afacerile” cu teritorii mondiale!

Trump ameninţase Rusia că trece la sancţiuni secundare dacă în 10 zile nu rezolvă problema războiului cu Ucraina. Nimic! Întâlnirea din Alaska este un prilej de a uita de acest ultimatum.

Trump este conştient de faptul că economia Rusiei este pe marginea prăpastiei, de preţul mondial al petrolului depinde supravieţuirea veniturilor Rusiei. În loc să preseze Rusia să cedeze pentru a-şi salva economia, Trump vrea să pozeze în „salvatorul” omenirii, el atacă Iranul când doreşte, sau încheie pacea între ţări aflate în război.

Întâlnirea de sâmbătă din Anglia a consilierilor de securitate din ţări europene şi Ucraina, cu vicepreşedintele american J.D.Vance şi alţi experţi americani l-a convins, se pare, pe Trump ca întâlnirea sa cu Putin va fi un fiasco, în cazul în care crede că va putea impune ca soluţiile adoptate cu Putin să fie acceptate de Ucraina şi Europa.

Este totuşi o schimbare în mintea lui Trump. Nu mai este convins că toată lumea va sta drepţi în faţa sa şi a lui Putin, şi va înghiţi tot ce decid cei doi.

Principalii lideri europeni şi-au exprimat convingerea că „doar o abordare care combină o diplomaţie activă, un sprijin pentru Ucraina şi o presiune asupra Federaţiei Ruse” poate reuşi să pună capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia. „Salutăm eforturile preşedintelui Trump pentru a opri masacrul din Ucraina” şi „suntem pregătiţi să sprijinim această acţiune pe plan diplomatic şi prin menţinerea sprijinului nostru militar şi financiar substanţial pentru Ucraina, inclusiv prin activitatea Coaliţiei voluntarilor, şi prin menţinerea şi impunerea de măsuri restrictive împotriva Federaţiei Ruse”, au declarat liderii europeni într-un comunicat semnat de preşedintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk, prim-ministrul britanic Keir Starmer, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen şi preşedintele finlandez Alex Stubb înainte de întâlnirea prevăzută vineri, 15 august, în Alaska, între Donald Trump şi Vladimir Putin.

În aceste condiţii Trump a întors-o. Acum îl vrea pe Zelenski la întâlnirea din Alaska, dar, cum spuneam, nu cred că Putin va fi de acord.

Economia Rusiei este într-un impas total, este motivul pentru care Putin ar putea renunţa la visele sale imperiale, de a ocupa teritorii străine, de a reface URSS. Dacă ajunge să ocupe tot Donbasul, cum se auzea că ar rezulta din „tratativele” cu Trump, ar ajunge la Odessa, ar izola Ucraina de Marea Neagră, apoi ar ocupa Republica Moldova, pe care deja propaganda rusă o considera „pământ rusesc strămoşesc”.

Concluzia este oarecum optimistă. Trump îşi dă seama că negocierile doar cu Putin nu au nicio valoare, pentru ca Ucraina şi Europa nu sunt dispuse să-şi asume consecinţele acestor negocieri. De aceea bate în retragere, adresează o invitaţie şi lui Zelenski să participe la întâlnirea din Alaska. Lucru pe care Putin nu-l va accepta. Adică un haos total în politica externă americană!