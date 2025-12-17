search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Justiția nu se poate reforma din interior

0
0
Publicat:

Într-o recentă intervenție, președintele României, Nicușor Dan, a susținut că statul de drept nu se negociază și că justiția se poate reforma din interior.

FOTO Lawjure
FOTO Lawjure

Dacă prima parte a susținerii este în afară de orice fel de comentariu, cred că și cei din justiție ar fi de acord cu ea, partea a doua este destul de discutabilă: justiția se poate, într-un sens, reforma și, în alt sens, nu se poate reforma din interior.

Justiția s-ar putea reforma din interior în condiții normale, sau într-o țară cu tradiție democratică și instituții sănătoase. În cazul nostru, vedem cu toții că în ultimii ani legile justiției au fost mereu modificate în așa fel încât să se ajungă la un sistem obedient, care, culmea, apără infractorii în loc să-i trimită la închisoare.

Justiția s-ar putea reforma din interior, dacă absolut toți actorii ar fi de bună credință și dacă tentația corupției nu s-ar întinde ca o plagă peste tot sistemul. De exemplu, adunările generale ale magistraților pot lua decizii bune atâta vreme cât sunt luate de o majoritate onestă, care ține la statul de drept și care ține să respecte statutul magistraților. Dar dacă această majoritate este toxică, îndreptată împotriva interesului general, este evident că nu va lua măsuri potrivite.

Al doilea element care trebuie să fie luat în calcul este cel legislativ. Știm cu toții ce a însemnat Ordonanța 13, ce mobilizare generală a cerut pentru ca o serie de prevederi incorecte să nu apuce să se transpună în practică. În plus, în legislativ există mereu persoane care sunt interesate să aibă legi fără dinți, instituții slabe, prevederi contradictorii etc, astfel încât cei interesați să facă fărădelegi să poată opera fără vreo piedică. Or, asta nu se poate face fără ,,acordul” justiției. Dacă DNA, sau alte instituții, fac dosare de corupție și le trimit mai departe instanțelor, este evident că aici, la nivelul instanțelor, lucrurile trebuie să funcționeze în parametri optimi pentru ca judecata să fie dreaptă.

Referitor la ancheta Recorder, s-au pus în evidență multe deficiențe, ce țin atât de interiorul justiției, cât și de exterior; printre măsurile care se pot lua în viitor: mobilitățile să fie făcute cu acordul magistraților, e nevoie de măsuri care să impiedice intervenția termenului de prescripție, este nevoie ca dosarele să fie judecate mai rapid (eventual să se legifereze un anumit termen, de 1 an sau 2 ani, în care dosarele să fie finalizate), să se interzică modificarea completului de judecată înainte de finalizarea judecății, interzicerea sugerării de soluții de către șefii instanțelor etc

Alt element care trebuie luat în calcul este că, acum, cu organizarea de acum și cu conducerile de acum, justiția nu se poate reforma din interior. Să ne gândim la CSM: fiind controlat de gruparea Savonea, este foarte probabil să nu se poată lua măsurile potrivite de reformă. Este evident că se vor ține cu dinții de păstrarea statutului actual, chiar dacă vedem zilnic noi și noi adeziuni pe lista de magistrați ce vor să reformeze sistemul (s-a ajuns la 900). Să ne gândim, de asemenea, la CCR: are o majoritate la fel de toxică, apropiată de partidul corupților, astfel încât este greu de crezut că va accepta vreo măsură reformistă. Exact la fel este cazul cu problema salariilor și pensiilor; vedem din plin în aceste zile legătura dintre salarii uriașe și necondamnarea corupților.

Nu este deloc corect ca, din interior, ei să stabilească asemenea aspecte. Mai ales că este firesc să nu vrea să reducă din salariile și pensiile nesimțite pe care le au, de la 48 de ani. Vor ține cu dinții de privilegii, în condițiile în care pentru ceea ce fac ar trebui să răspundă inclusiv penal; în loc ca cei care scapă infractori să ajungă la pușcărie statul român le dă pensii și salarii uriașe. Asta e justiție? Cum să credem că acest sistem s-ar putea reforma din interior?

Un alt aspect important care arată că justiția are nevoie și de acțiune în interior, dar și de acțiuni multiple, pe toate palierele, din exterior, vizează societatea civilă. Cred că numai printr-o continuă și constantă presiune publică, sistemul de justiție se va reforma cu adevărat întru independența justiției. Publicul simte cel mai bine cum stau lucrurile, și așa a fost mereu în ultimii ani. Faptul că zilnic sunt demonstrații în marile orașe din țară arată că oamenii înțeleg foarte bine ce se petrece in justiție și caută să sprijine demersurile pentru o justiție cu adevărat independentă.

Închei cu alt argument: noi, cu toții am vrut să avem o justiție independentă. Problema este că am dat magistraților prea multă putere, astfel că am ajuns ca acum unii dintre ei să fie apărătorii infractorilor. Inclin să cred că această pervertire a sensului independenței justiției se poate corecta, în timp, pas cu pas, prin schimbări legislative și administrative, de sus până jos, dar fără să lăsăm, din nou, pe cei din interior să decidă cum vor ei. Ar fi o măsură greșită, luată exact în spiritul care a condus la situația de față. Tentația corupției, presiunea făcută de politicienii corupți etc vor continua să se exercite. De asta susțin că este imposibil ca, în sens propriu, sistemul de justiție să se reformeze din interior. Cu Savonea, Arsenie, Costache și Voineag, precum și cu miniștri ca Marinescu și Predoiu, nu se va reforma în vecii vecilor.

Opinii

Mai multe de la Adrian Niță

Trump și imigrația
Opinii
A explodat mămăliga?
Opinii
Nevoia de mare coaliție împotriva corupției
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan cere reforma legilor Justiției, după dezvăluirile Recorder: „În fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție”
libertatea.ro
image
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Comerciații vor ca data expirării să fie scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce se va regăsi pe ambalaj în locul acesteia
antena3.ro
image
Fostul ministru Răzvan Cuc, filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant din Capitală
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Mallurile din Capitală, deschise de Crăciun și 1 ianuarie 2026. Program special de sărbători
playtech.ro
image
Clubul la care Răzvan Lucescu a făcut istorie se privatizează. Arabii au pus două miliarde de dolari pe masă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Lacrimi și durere după ce Marius, un tânăr de 25 de ani, și-a pierdut viața în urma unui impact puternic dintre o mașină și un camion. Tânărul este condus azi pe ultimul drum
kanald.ro
image
Adio dată de expirare pe alimente în România. Schimbarea cere mai multă atenție la raft și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Locuințele și mașinile „de lux” vor fi taxate triplu din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Profeția care dă fiori reci la Palatul regal britanic! Sunt vizați descendenții Regelui Charles, e blestemul care-și cere prețul

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?