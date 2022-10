Iohannis îi îngroapă pe liberali

Monstrul de la Educaţie a plecat. În urma presiunii societăţii civile, Sorin Câmpeanu, una dintre cele mai mari catastrofe care s-au perindat în ultimii 32 de ani prin fruntea Educaţiei, şi au fost suficiente, a fost forţat să îşi dea demisia ca urmare a acuzaţiilor de plagiat la adresa sa. În timp ce liberalii încearcă să-şi revină după pumnul electoral încasat direct în plex, lucru recunoscut şi în stenogramele apărute în mass-media, Klaus Iohannis s-a repliat imediat şi s-a spălat pe mâini de toată afacerea Câmpeanu. Deşi la începutul anului şcolar a defilat alături de ministrul plagiator, arătându-şi toată susţinerea faţă de acesta.

Astfel, în discursul susținut la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, la deschiderea noului an universitar, Iohannis a declarat că „avem nevoie de toleranță zero față de plagiat” şi că noile legi ale educației „trebuie să includă prevederi explicite cu privire la prevenirea și sancționarea plagiatului”. Mai mult, Iohannis le-a pasat „bomba” Câmpeanu celor de la PNL şi şi-a instalat rapid consiliera în funcţia de ministru al Educaţiei. Aceeaşi consilieră care de aproape opt ani de zile se chinuie să scrie proiectul de ţară „România Educată” şi până în acest moment nu a reuşit să introducă în acest proiect decât o superbă colecţie de fotografii cu preşedintele României. Curată competenţă!

Însă, din câte ştim, dacă între timp coaliţia PNL – PSD – UDMR nu va opera modificări substanţiale la actuala Constituţie a României, aşa cum plănuia în urmă cu ceva timp, Klaus Iohannis nu mai are dreptul să candideze pentru un nou mandat de preşedinte la alegerile din anul 2024. De asemenea, este puţin probabil ca acesta să îşi dorească un mandat de senator sau de deputat, atâta vreme cât s-a înscris în cursa pentru funcţia de Secretar General al NATO. Teoretic, în anul 2024 Klaus Iohannis nu va candida la nici un rând de alegeri, însă PNL va candida la toate cele patru scrutine electorale: locale, europarlamentare, parlamentare şi prezidenţiale. Şi va trebui să câştige voturi!

În scandalul provocat de plagiatul şi demisia lui Sorin Câmpeanu, Iohannis ar fi trebuit să pună pe primul loc interesul electoral al PNL, partidul care l-a susţinut de două ori pentru funcţia de preşedinte al României, apoi pierderile de imagine pe care le-a suferit el pentru că a garantat o catastrofă, precum Sorin Câmpeanu. Astfel, Iohannis trebuia să facă un pas în sapte şi să le ofere liberalilor şansa să se revanşeze faţă de electoratul dezamăgit de prestaţia unui ministru provenit din rândul lor pe o temă atât de delicată şi de importantă, cum este educaţia, nu să dărâme cu buldozerul poarta de la ministerul Educaţiei şi să-şi instaleze propria consilieră.

Rocada Câmpeanu – Deca, pusă la cale de Palatul Cotroceni, ar trebui să fie un duş rece pentru liberali. Iar aceştia să înţeleagă că Iohannis nu este şi nu va fi niciodată un om de echipă. Tandemul Iohannis – PNL a existat atâta timp cât fostul primar al Sibiului a avut nevoie de o locomotivă electorală care să-l tracteze până la Cotroceni. În curând, când liberalii nu vor mai prezenta niciun interes electoral pentru acesta, vor fi lăsaţi de izbelişte. Fără lideri, măcinaţi de disensiunile interne, sufocaţi de guvernarea alături de PSD şi fără să mai prezinte interes pentru electorat, aceştia vor ajunge direct la groapa de gunoi a istoriei.

După aproape un an de la instalarea „Guvernului Meu” PNL – PSD – UDMR, liberalii au pierdut ca dintr-un foc doi miniştri, ambii acuzaţi că au plagiat, iar premierul Ciucă are şi el ştreangul plagiatului agăţat de gât, fiind doar o chestiune de timp până când cineva îi va împinge scaunul de sub picioare, în timp ce PSD-iştii controlează guvernarea cu mână de fier şi zburdă prin sondajele de opinie. În acest context, pare că singurul obiectiv pe care îl mai are Iohannis până la sfârşitul mandatului său de preşedinte are legătură cu revitalizarea electorală a ”Ciumei Roşii” în perspectiva alegerilor din anul 2024 şi îngroparea liberalilor. Pas cu pas!