Ce va coordona Sebastian Burduja la Guvern. Consilierul onorific al premierului Bolojan: „Mă voi ocupa de energie, externe și relația cu SUA”

Sebastian Burduja, numit recent consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, a explicat, în exclusivitate, care vor fi atribuțiile sale în noua poziție. Deși mandatul său nu este formal definit, Burduja a precizat că va avea un rol strategic în anumite domenii unde are experiență.

Sebastian Burduja a fost numit recent consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, în contextul în care România se confruntă cu multiple provocări atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Deși mandatul său nu are un cadru formal clar definit, Burduja a detaliat în exclusivitate pentru Adevărul.ro care vor fi ariile principale pe care se va concentra.

Pe ce domenii se va axa fostul ministru al energiei și digitalizării

Fostul ministru îl va consilia pe premierului Ilie Bolojan pe teme ce țin de sectorul energetic, relațiile externe, cu un accent special pe parteneriatul strategic cu Statele Unite, și în domeniul economic.

„Nu este o poziție cu mandat formal definit, însă, de principiu, mă voi ocupa de zona de energie, zona de externe, mai ales relația cu SUA, și de zona economică”, a declarat Sebastian Burduja.

Noul consilier onorific al premierului a subliniat într-o postare pe Facebook și caracterul neremunerat al acestei poziții.

„Pentru mine, serviciul public este o misiune. Nu se termină odată cu un mandat și nu începe printr-o numire. Este un drum pe care am ales să merg și pe care voi continua, cu același vis din prima zi: România democratică, dezvoltată și demnă” a scris în ziua numirii, Sebastian Burduja.

