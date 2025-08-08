Un bărbat de 77 de ani și-a înjunghiat soția. Femeia avusese în trecut ordin de protecție împotriva lui

Un bărbat în vârstă de 77 de ani din Pitești și-a înjunghiat soția, cu un an mai tânără, în casa în care locuiau.

Potrivit primelor informații, ce-i doi au început să se certe, iar la un moment dat bărbatul a luat un cuțit din bucătărie și și-a rănit soția în zona pieptului, relatează Știrile ProTV.

Deși sângera, femeia a reușit să scape și a sunat la 112 pentru a cere ajutorul autorităților.

Acestea au ajuns la fața locului, iar femeia a fost dusă de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Polițiștii prezenți la locul faptei l-au găsit pe bărbat în sufragerie, iar acesta a fost audiat. Cel mai probabil, va fi cercetat pentru tentativă de omor.

Potrivit polițiștilor, incidentul nu este unul izolat. Anul trecut, femeia a obținut un ordin de protecție împotriva propriului soț pe o perioadă de trei luni. După ce această perioadă s-a încheiat, bărbatul s-a întors acasă.

Apropiații cuplului spun că este posibil ca bărbatul să sufere de o formă de demență și că a mai fost internat în spital.