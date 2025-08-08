search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cutremur la Untold. Trupa Paraziții se retrage de la festival. Artiștii anunță că își anulează toate concertele. Reacția fanilor

0
0
Publicat:

Trupa Paraziții a anunțat, pe neașteptate, retragerea de la ediția din acest an a Untold Festival și anularea tuturor concertelor viitoare. Decizia survine după controversa lui Cheloo, implicat recent într-un incident tensionat în București. Anchetele sunt în desfășurare. 

Trupa Paraziții a făcut anunțul într-o postare pe Facebook / Sursa foto: ParazitiiOfficial
Trupa Paraziții a făcut anunțul într-o postare pe Facebook / Sursa foto: ParazitiiOfficial

Trupa Paraziții a surprins fanii și scena muzicală din România printr-un anunț șocant: formația nu va mai participa la ediția din acest an a Untold Festival și suspendă toate aparițiile live viitoare. 

Concertele trupei Paraziții, anulate pe perioadă nedeterminată 


Potrivit trupei, motivele acestei decizii sunt independente de voința lor, iar membrii Paraziții au ales să își anuleze toate concertele pentru o perioadă nedeterminată. 

„Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediția din acest an a Untold Festival. Totodată, trupa PARAZIȚII a luat decizia să suspende următoarele apariții live. Vă mulțumim pentru înțelegere.” au scris reprezentanții trupei pe Facebook. 

Reacția fanilor 

Această situație a creat un val de reacții din partea fanilor. Mulți susținători își exprimă în comentarii speranța că artistul și trupa vor depăși momentul dificil și se vor întoarce pe scenă în cel mai scurt timp.

„Sunt aici să vă susțin ca de fiecare data, capul sus băieți!!!” a scris cineva. În timp ce alții au întrebat: „Ne poate spune cineva ce s-a întâmplat?” Un internaut a lăudat decizia trupei spunând „Foarte bine faceți. Noi vă ascultăm în continuare.”.

Anunțul vine la doar o săptămână după scandalul de la Catedrala Mântuirii Neamului

Anunțul vine la doar o săptămână după ce Cheloo, al cărui nume real este Ștefan Cătălin Ion, a fost testat de poliție după un scandal în curtea Catedralei Mântuirii Neamului din București.

Incidentul a început când un bărbat a sesizat autoritățile și a reclamat comportamentul recalcitrant al artistului, care refuza să părăsească curtea bisericii. La sosirea poliției, Cheloo a fost supus unui test pentru consumul de alcool și droguri. Rezultatul testului pentru alcool a fost negativ, însă cel pentru droguri a ieșit pozitiv, fapt ce a determinat autoritățile să îl ducă pe artist la Institutul Național de Medicină Legală pentru prelevarea de probe biologice suplimentare, care să confirme consumul substanțelor interzise.

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000 lei
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Camioanele lui Elon Musk din oțel inoxidabil, folosite la testele de lansare a rachetelor. Decizia neașteptată luată de Forțele Aeriene ale SUA privind Tesla
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
observatornews.ro
image
Femeie de afaceri, găsită moartă pe o barcă de lux! Condițiile misterioase i-au uluit pe anchetatori
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
playtech.ro
image
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul ”Habar n-am cine e”
digisport.ro
image
Rusia revine în forță în țările din fosta Uniune Sovietică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
romaniatv.net
image
Decizie privind CASS pentru români! Cât trebuie să plătim din luna august
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Mihai Trăistariu, țepuit la bani de o turistă: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea o dau la Poliție!” Ce regulă strictă impune din 2026
click.ro
image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăcea piesa Așa beau oamenii buni” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu jpeg
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?