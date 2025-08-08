Cutremur la Untold. Trupa Paraziții se retrage de la festival. Artiștii anunță că își anulează toate concertele. Reacția fanilor

Trupa Paraziții a anunțat, pe neașteptate, retragerea de la ediția din acest an a Untold Festival și anularea tuturor concertelor viitoare. Decizia survine după controversa lui Cheloo, implicat recent într-un incident tensionat în București. Anchetele sunt în desfășurare.

Trupa Paraziții a surprins fanii și scena muzicală din România printr-un anunț șocant: formația nu va mai participa la ediția din acest an a Untold Festival și suspendă toate aparițiile live viitoare.

Concertele trupei Paraziții, anulate pe perioadă nedeterminată



Potrivit trupei, motivele acestei decizii sunt independente de voința lor, iar membrii Paraziții au ales să își anuleze toate concertele pentru o perioadă nedeterminată.

„Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediția din acest an a Untold Festival. Totodată, trupa PARAZIȚII a luat decizia să suspende următoarele apariții live. Vă mulțumim pentru înțelegere.” au scris reprezentanții trupei pe Facebook.

Reacția fanilor

Această situație a creat un val de reacții din partea fanilor. Mulți susținători își exprimă în comentarii speranța că artistul și trupa vor depăși momentul dificil și se vor întoarce pe scenă în cel mai scurt timp.

„Sunt aici să vă susțin ca de fiecare data, capul sus băieți!!!” a scris cineva. În timp ce alții au întrebat: „Ne poate spune cineva ce s-a întâmplat?” Un internaut a lăudat decizia trupei spunând „Foarte bine faceți. Noi vă ascultăm în continuare.”.

Anunțul vine la doar o săptămână după scandalul de la Catedrala Mântuirii Neamului

Anunțul vine la doar o săptămână după ce Cheloo, al cărui nume real este Ștefan Cătălin Ion, a fost testat de poliție după un scandal în curtea Catedralei Mântuirii Neamului din București.

Incidentul a început când un bărbat a sesizat autoritățile și a reclamat comportamentul recalcitrant al artistului, care refuza să părăsească curtea bisericii. La sosirea poliției, Cheloo a fost supus unui test pentru consumul de alcool și droguri. Rezultatul testului pentru alcool a fost negativ, însă cel pentru droguri a ieșit pozitiv, fapt ce a determinat autoritățile să îl ducă pe artist la Institutul Național de Medicină Legală pentru prelevarea de probe biologice suplimentare, care să confirme consumul substanțelor interzise.