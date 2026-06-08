Între bruiajul rusesc și vulnerabilitățile românești: cazul dronei din Constanța (o explicație)

Zilele acestea, de la evenimentul din Portul Constanta, pe ecranele televiziunilor de știri au fost tot felul de comentarii despre ce si cum s-a întâmplat, de ce și din ce cauză nu am luat măsuri de oprire a evenimentelor cu drone ucrainene. Răspunsurile și comentările au mers pe întreaga scală de la aberații la realitatea cruda din zona strategică a Românie la Marea Neagră. Au apărut și specialiști din forțele speciale(!?) care ne-au explicat cum au lucrat rușii cu sisteme de război electronic. Unii dintre specialiști militari sau civili ne-au îndreptat cu gândul că rușii sunt de vină alți au insinuat că ucraineni sunt de vină. Părerea mea este că noi suntem principali vinovați pentru vulnerabilitățile constatate în Postul Constanta și pentru lipsa de strategie bazată pe evoluția fenomenului militar la nivel global cel care îngurgitează lecțiile războiului din Ucraina. Suntem uneori prea creduli la explicațiile altora. La noi pe ”Plaiul Mioritic” încă plătim polițe politice celor care au o părere diferită față de a noastră (vezi evenimentele de la apărare). Romania traversează, în aceste săptămâni, cel mai important program de înzestrare militara din istoria sa postbelica. Șaptesprezece miliarde de euro prin instrumentul european SAFE. Contracte cu Rheinmetall, cu șantierele navale olandeze, cu producătorii de elicoptere europene. O tara care, în sfârșit, cheltuie serios pe apărare. Si totuși - în același timp - un scandal diplomatic cu o companie americană, un șef al Statului Major cercetat penal, un guvern interimar care ia decizii de miliarde fără un mandat electoral clar, și un vid de putere politica care pune umbre adânci peste tot ce se construiește. Acesta este paradoxul României militare din iunie 2026: niciodată mai bogata în resurse pentru apărare, niciodată mai fragila în clasa ei politica. Lăsând la o parte politica am încercat să fac o documentare asupra fenomenului Constanța. Hai sa vedem ce am reușit.

Cum încearcă Rusia să preia controlul dronelor ucrainene:

Arsenal, tehnici și limitele războiului electronic modern

Pe frontul invizibil al războiului din Ucraina, o bătălie fără zgomot de tunuri și fără imagini spectaculoase decide soarta sutelor de drone care străbat cerul în fiecare zi. Este războiul electromagnetic: un conflict dus în spectrul radio, în GPS și în frecvențele de control, unde Rusia a investit decenii și miliarde de dolari pentru a construi cel mai sofisticat arsenal de război electronic din lume. Întrebarea centrală a analiștilor occidentali și a comandanților ucraineni este simplă și îngrijorătoare: poate Rusia să preia efectiv controlul dronelor inamice? Răspunsul, documentat din surse militare occidentale și exemple concrete de pe câmpul de luptă, este DA – dar cu limite cruciale care schimbă tabloul.

Războiul care nu se vede: ce este lupta electronică

În prima lună a invaziei la scară largă, în februarie 2022, dronele Bayraktar TB2 ucrainene zdrobeau coloane blindate rusești cu o eficiență devastatoare. Dar victoria a fost scurtă. În decurs de câteva săptămâni, Rusia a activat sisteme de război electronic pe care nu le mai testase niciodată la o asemenea amploare, iar Bayraktarele au dispărut practic de pe câmpul de luptă. Războiul electronic – prescurtat EW (Electronic Warfare) – se referă la un set de acțiuni militare duse în spectrul electromagnetic. Concret: bruiaje care inundă frecvențele radio cu zgomot; falsificarea semnalelor GPS (GPS spoofing), care păcălesc drona să creadă că se află în alt loc; și, în cazurile cele mai avansate, preluarea efectivă a controlului asupra unui aparat inamic. „Războiul electronic joacă un rol crucial în războiul modern”, a declarat pentru Business Insider unitatea specială de drone a Ucrainei, Typhoon. „Totul este normal, iar dintr-odată comenzile sunt moarte, imaginile dispărute – și drona e pierdută.”

De știut: cum funcționează GPS spoofing

Un sistem de spoofing transmite semnale GPS false, mai puternice decât cele reale venite de la sateliți. Drona, incapabilă să distingă falsul de real, acceptă coordonatele false și începe să navigheze către o destinație greșită – care poate fi un teren sub control rusesc, o zonă de apă sau pur și simplu o locație fără sens tactic. Ucraina a folosit exact această tehnică pentru a devia 95 de drone Shahed într-un singur atac rusesc din noiembrie 2024. Deci există acest posibil scenariu și pentru evenimentul de la Constanța.

Arsenalul rusesc: patru niveluri, zeci de sisteme

Rusia nu are un singur sistem de război electronic – are o arhitectură stratificată pe patru niveluri, de la sisteme strategice cu rază de 5.000 de kilometri până la pistoale anti-dronă purtate de soldații din tranșee. Fiecare nivel are o funcție precisă, iar împreună creează o rețea de negare electromagnetică pe întreaga adâncime a câmpului de luptă.

Nivelul 1 – Strategic: orbirea adversarului la scară continentală

Murmansk-BN este cel mai puternic sistem EW din arsenalul rusesc. Proiectat pentru bruiaj HF pe distanțe uriașe, cu o rază declarată de 5.000 de kilometri, a afectat navigația aeronavelor civile și militare din Scandinavia. În ianuarie 2025, efectele sale au fost detectate pentru prima dată pe teritoriul norvegian – dovadă că Rusia nu ezită să folosească aceste sisteme dincolo de zona de conflict.

Krasukha-4 este sistemul emblematic, cel mai menționat în presa militară occidentală. Poate bruia radare aeropurtate la distanțe de peste 200 de kilometri, poate perturba comunicațiile prin satelit în orbită joasă și poate cauza daune permanente sistemelor electronice prin emisii de mare putere. La începutul războiului, a degradat dramatic eficacitatea dronelor Bayraktar TB2. Operează pe benzile X (7,9–8,4 GHz), Ku (10,9–14 GHz) și Ka (18–40 GHz).

Krasukha-2 se concentrează pe banda S și este special conceput pentru a proteja sisteme critice – inclusiv lansatoarele de rachete balistice Iskander – de detecția radar aeropurtată. Poate analiza radarele adverse și crea ținte false, păcălind atacatorii.

Nivelul 2 – Operațional: supresie GPS și control electromagnetic

Borisoglebsk-2 a jucat un rol esențial în războiul din Donbas încă din 2014. Sistemul este mobil, montat pe nouă vehicule blindate MT-LB, și suprimă comunicațiile prin satelit și GPS. Ucraina a capturat un sistem Borisoglebsk-2 și l-a folosit împotriva forțelor rusești – o inversare ironică care a furnizat date tehnice prețioase.

R-330Zh Zhitel este bruiatorul de zonă largă. Nu are nevoie să identifice o țintă specifică: creează o zonă de supresie de zeci de kilometri pătrați în care receptoarele GPS returnează date eronate, telefoanele prin satelit nu se pot conecta, iar rețelele celulare se sting. Operatorii ucraineni FPV au raportat că ratele de lovire au scăzut de la 40–60% în 2023 la 20–30% sau mai puțin în sectoarele puternic bruiate la mijlocul lui 2024.

Moskva-1 funcționează ca „creierul” sistemului EW rusesc – centrul nervos care monitorizează emisiile electronice pe o rază de 400 de kilometri în timp real, pe toate gamele de frecvențe, și coordonează acțiunile celorlalte sisteme.

Avtobaza-M este sistemul de interceptare pasivă care a făcut istorie în 2011, când o versiune exportată în Iran a fost implicată – conform rapoartelor neconfirmate oficial – în capturarea dronei americane furtive RQ-170 Sentinel. Detectează pasiv, fără să emită semnale proprii, radare și sisteme de ghidare, acoperind 360 de grade la 150 de kilometri.

Pole-21 creează un „dom GPS” în jurul obiectivelor strategice, cu rază de 25–60 de kilometri. Ucraina a atacat și distrus mai multe sisteme Pole-21 în operațiuni cu drone.

RB-341V Leer-3 este un sistem hibrid care combină bruiajul EW cu drona de recunoaștere Orlan-10. Interceptează semnale 3G/4G și GPS și poate transmite mesaje SMS false – o tehnică folosită din 2014 pentru propagandă și dezinformare tactică.

Citat-cheie – Kyiv Independent

„Rusia are o ramură separată a armatei dedicată războiului electronic care există încă din 1991, dezvoltând peste 60 de modele diferite de dispozitive EW cu scopuri și raze de acțiune variate. Cel puțin trei din cinci brigăzi de război electronic rusești, ai căror operatori au câștigat experiență în Siria, sunt implicate în războiul din Ucraina.”

Sistemele de captare activă: cum preia Rusia controlul

Diferența fundamentală în războiul electronic este între sistemele care bruiază (împiedică drona să funcționeze, forțând-o să se prăbușească) și sistemele care captează (redirecționează drona către un loc ales de operator). Această din urmă categorie este mult mai valoroasă – și mai rară.

Shipovnik-Aero: singurul sistem rusesc cu captare activă dovedită

Conform unui raport RUSI (Royal United Services Institute), Shipovnik-Aero este „cel mai important sistem tactic anti-UAS rusesc”. Funcționarea sa este precisă: când detectează o dronă, îi sunt necesare aproximativ 25 de secunde pentru a o clasifica tipologic, după care utilizează un emițător dedicat pentru a-i perturba frecvența de comandă pe un azimut de 3 grade. Capacitatea distinctivă a sistemului este posibilitatea de a redefini coordonatele bazei dronei la un punct aflat sub control rusesc. Rezultatul: drona, crezând că se întoarce acasă, aterizează pe teritoriu rusesc, unde poate fi capturată intactă, analizată tehnic și eventual refolosită. Poate angaja simultan două drone, cu o rază de acțiune de 10 kilometri.

Un studiu de specialitate citează: „Datorită capacității de a crea un câmp de navigație fals prin modificarea coordonatelor dinamice, Shipovnik-Aero poate plasa dronele adversarului sub controlul său în câteva minute.” Are însă un punct slab: timpul de desfășurare de 40 de minute îl face vulnerabil la atacuri cu drone înainte de a deveni operațional.

Sistemul CRAB (2025): ultima inovație capturată

În primăvara lui 2025, forțele ucrainene au capturat într-un raid un sistem EW atât de nou încât nici măcar informațiile militare ucrainene nu știau că există: sistemul CRAB. Desfășurat de Armata 49 rusă în zona Herson pentru a contracara atacurile dense cu drone FPV, CRAB reprezintă o generație nouă: conectează detectori cu rază lungă, receptori de precizie și bruiatoare puternice (inclusiv unități Silok-02) într-o rețea integrată care coordonează și drone de recunoaștere.

Nivelul vehicul/personal: protecție difuză la prima linie

Volnorez este un bruiator portabil de 13 kg, montat magnetic pe tancuri T-80BVM, acoperind 900–3.000 MHz în 360 de grade. Ucraina a capturat unul în Kursk în august 2024, împreună cu documentația tehnică completă.

Lesochek a fost modernizat în 2024 pentru a bruia atât dispozitive explozive radiocomandate, cât și drone comerciale folosite în misiuni de front. Poate fi instalat pe vehicule blindate sau purtat într-un rucsac.

Stupor (pistol anti-dronă) cântărește 5,5 kg și are o rază de supresie de 2 km prin puls electromagnetic direcționat.

Surikat-O este o „jachetă electronică” purtabilă de 2,75 kg, care detectează drone la 1 km și le bruiază la 300 m.

Ministerul rus al Apărării a impus prin doctrină fiecărui batalion și pluton să poarte cel puțin o formă de contramăsură electronică.

Dovezile de pe câmp: ce spun sursele occidentale

Cazul Iran–SUA (2011): precedentul care a schimbat tot

Cel mai celebru caz de captură activă a unei drone militare rămâne incidentul din decembrie 2011, când Iranul a revendicat capturarea în zbor a dronei RQ-170 Sentinel – o aeronavă furtivă americană de recunoaștere. Drona a aterizat intactă pe teritoriu iranian. Tehnica folosită: spoofing GPS care a păcălit sistemul de navigație al dronei să creadă că se afla deasupra bazei sale din Afganistan. Iranul a folosit ulterior drona capturată pentru a obține informații tehnice valoroase despre tehnologia furtivă americană.

Ucraina–Rusia (noiembrie 2024): 95 de drone deviate într-o singură noapte

Una dintre cele mai concrete dovezi ale eficienței GPS spoofing a venit din propriul comunicat al Statului Major General ucrainean: în noaptea de 25–26 noiembrie 2024, din 188 de drone Shahed lansate de Rusia, 76 au fost distruse prin mijloace cinetice, iar 95 au fost deviate de la ținte prin manipularea coordonatelor GPS. 17 drone au ajuns pe teritoriul Belarusului, ceea ce l-a determinat pe președintele Lukașenko să recunoască public prezența dronelor rusești rătăcite, atribuind-o „mâinilor neexperimentate” și efectelor războiului electronic.

Rusia a bruiat avioane NATO și zboruri civile

Impactul sistemelor EW rusești a trecut mult dincolo de frontul din Ucraina. Estonia și Lituania au acuzat oficial Rusia de interferențe cu semnalele de navigație după ce două zboruri Helsinki–Tartu au experimentat bruiaj GPS. Ministrul britanic al Apărării, Grant Shapps, a raportat că GPS-ul aeronavei sale a fost bruiat de Rusia în timp ce survola Kaliningradul. Ministrul de externe eston, Margus Tsahkna, a catalogat bruiajul GPS drept „un atac hibrid deliberat” al Rusiei.

Adaptarea rapidă a Rusiei: Shahed prin Telegram

Într-o evoluție îngrijorătoare documentată de analiști occidentali la începutul lui 2025, noile versiuni ale dronei Shahed au renunțat parțial la navigația GPS în favoarea controlului prin rețele celulare – inclusiv prin boți pe aplicația Telegram, folosind infrastructura de telefonie mobilă ucraineană. Această tactică urmărește să ocolească sistemele tradiționale EW axate pe bruiaj GPS. Noile versiuni încorporează inteligență artificială pentru ajustarea autonomă a traiectoriilor și pot opera la altitudini de 2.000–3.000 de metri.

Răspunsul Ucrainei: cum contracarezi o rețea EW stratificată

Confruntată cu acest arsenal formidabil, Ucraina nu a stat pe loc. Inginerii ucraineni și partenerii occidentali au generat un ciclu de inovație fără precedent:

Drone cu fibră optică : drone legate de operator printr-un cablu de fibră optică, imune la orice bruiaj radio. Semnalul nu călătorește prin aer și nu poate fi blocat.

: drone legate de operator printr-un cablu de fibră optică, imune la orice bruiaj radio. Semnalul nu călătorește prin aer și nu poate fi blocat. Navigație AI vizuală : drone care folosesc recunoaștere vizuală prin inteligență artificială pentru a naviga fără GPS, identificând structuri de teren din imagini.

: drone care folosesc recunoaștere vizuală prin inteligență artificială pentru a naviga fără GPS, identificând structuri de teren din imagini. Swift Beat (proiect Eric Schmidt) : sistem AI cu recunoaștere optică pe timp de noapte, eficiență de 90% în interceptarea dronelor Shahed cu alte drone. Sistemul de comunicații proprietar este rezistent la bruiajul electronic rusesc.

: sistem AI cu recunoaștere optică pe timp de noapte, eficiență de 90% în interceptarea dronelor Shahed cu alte drone. Sistemul de comunicații proprietar este rezistent la bruiajul electronic rusesc. Bukovel-AD și SDR-uri americane : sisteme contra-dronă cu transceivere software-defined radio (SDR) care contracarează bruiajul rusesc prin salt de frecvență și protocoale securizate.

: sisteme contra-dronă cu transceivere software-defined radio (SDR) care contracarează bruiajul rusesc prin salt de frecvență și protocoale securizate. Atacuri la sursă : Ucraina a lovit cu succes fabrica din Ceboksari care produce antene CRPA – componentele care protejează dronele Shahed de acțiunea sistemelor EW.

: Ucraina a lovit cu succes fabrica din Ceboksari care produce antene CRPA – componentele care protejează dronele Shahed de acțiunea sistemelor EW. Drone interceptoare Caracatița: proiect ucraineano-britanic, viteze de peste 300 km/h, sistem AI de ghidare autonomă, rezistență la război electronic, funcționare 24/7. Patru producători au semnat contracte pentru 8.000 de exemplare.

Concluzie: poate fi preluat controlul dronelor?

Răspunsul onest al analiștilor militari occidentali este nuanțat: preluarea controlului este tehnic posibilă, demonstrată în câteva cazuri documentate, dar devine progresiv mai dificilă pe măsură ce ambele părți evoluează tehnologic. Sistemele GPS spoofing au demonstrat eficiență practică – 95 de drone deviate într-o singură noapte este o realizare operațională concretă, nu o teorie. Shipovnik-Aero poate captura efectiv drone inamice. Avtobaza-M a contribuit la capturarea celei mai sofisticate drone americane în 2011. Acestea nu sunt speculații. Dar contramăsurile se maturizează rapid. Dronele cu fibră optică sunt imune la orice bruiaj electromagnetic. Sistemele AI care navighează vizual nu au nevoie de GPS. Protocoalele de comunicație criptate cu salt de frecvență fac bruiajul convențional ineficace.

Fiecare vulnerabilitate a generat o soluție, iar Ucraina – sprijinită de ingineri din Silicon Valley și industria de apărare occidentală – este implicată într-o cursă tehnologică pe care președintele Zelenski a declarat-o prioritate națională. Lecția mai largă, deja asimilată de planificatorii militari NATO: războiul electronic nu este o capabilitate de suport – este câmpul de luptă invizibil care decide dacă toate celelalte tehnologii vizibile funcționează sau nu. O armată care domină spectrul electromagnetic poate reduce la zero avantajul adversarului în drone, muniții de precizie și sisteme de comandă. O armată care nu poate opera în medii electromagnetic contestate descoperă că armele scumpe performează la fel de prost ca muniția neghidată.

Concluzie analitică

Preluarea controlului dronelor inamice de către Rusia este posibilă în cazuri specifice (GPS spoofing, Shipovnik-Aero), în scădere ca eficiență generală (deoarece dronele noi abandonează GPS-ul) și practic imposibilă împotriva dronelor cu fibră optică sau navigație AI pură. Cursa tehnologică continuă, iar avantajul se schimbă în funcție de ciclul de inovare, care se măsoară acum în săptămâni, nu în ani.

Pot prelua rușii controlul dronei navale Măgura V?

Da, rușii pot afecta parțial controlul dronelor Măgura V ucrainene prin luptă electronică (EW), dar preluarea completă a controlului (hijacking activ) pare extrem de dificilă sau imposibilă în practică, conform surselor disponibile. Analiza se bazează pe rapoarte publice, analize militare occidentale și incidente documentate. Nu există dovezi clare de preluare activă a comenzilor de către ruși, ci mai degrabă de perturbare care duce la pierderea legăturii și derivă.

Sisteme de comunicații și navigație ale Magura V

Dronelor Magura V (și variantele V5/V6/V7) le oferă rezistență la EW:

Comunicații principale : Starlink (satelit), cu antene redundante + Kymeta. Mesh radio cu repetitoare aeriene sau satelit pentru canale multiple jam-resistente. Unele au router celular dual-SIM pentru zone costiere.

: Starlink (satelit), cu antene redundante + Kymeta. Mesh radio cu repetitoare aeriene sau satelit pentru canale multiple jam-resistente. Unele au router celular dual-SIM pentru zone costiere. Navigație : GPS + inertial (INS) + camere electro-optice FPV (two cameras). Autopilot și AI-assisted targeting în variante recente.

: GPS + inertial (INS) + camere electro-optice FPV (two cameras). Autopilot și AI-assisted targeting în variante recente. Alte caracteristici: Hull low-profile (dificil de detectat radar/termic), propulsie waterjet, autonomie parțială. Variante recente poartă drone FPV cu fibră optică (imune la jamming radio).

Aceste sisteme redundante fac jamming-ul total dificil, dar nu imposibil la distanțe apropiate sau cu EW puternic concentrat.

Modalități de intervenție rusă (EW și altele)

Rușii folosesc EW dens în Marea Neagră (cel mai dens mediu EW modern):

Jamming GPS și link-uri radio : Sisteme ca Zhitel, Volnorez, Lesochek creează "bule" de supresie (câteva sute de metri până la km). Afectează GPS, video FPV și control. Dronele trec pe inertial/autopilot, dar pierd precizia și controlul operatorului → derivă (idle drifting).

: Sisteme ca Zhitel, Volnorez, Lesochek creează "bule" de supresie (câteva sute de metri până la km). Afectează GPS, video FPV și control. Dronele trec pe inertial/autopilot, dar pierd precizia și controlul operatorului → derivă (idle drifting). Spoofing GPS : Trimit semnale false pentru a devia ruta (comun la drone). Poate cauza pierderea controlului sau direcționare greșită.

: Trimit semnale false pentru a devia ruta (comun la drone). Poate cauza pierderea controlului sau direcționare greșită. Kinetic + EW combinat : Patrulare cu elicoptere, bărci rapide, interceptoare UAV. Captură fizică dacă drona derivă.

: Patrulare cu elicoptere, bărci rapide, interceptoare UAV. Captură fizică dacă drona derivă. Exemple concrete :

: Drone Magura pierdute/driftate capturate de ruși (ex. 2025, filmate pe social media rusești; una cu compartimente pentru drone fibră optică). Cauza: pierdere contact din EW.

Incident 2026: O dronă ucraineană (probabil Magura) a derivat în ape românești din cauza jamming rus; s-a auto detonat sau a fost neutralizată.

Alte capturi în Crimeea (2023-2025): Rușii le inspectează, dezasamblează (reverse engineering parțial), dar dronele aveau auto-distrugere (nu întotdeauna activată).

Preluare activă (control hijack): Nu sunt raportate cazuri confirmate. Ar necesita:

Decriptare/compromitere a legăturii criptate (Starlink e greu de spart; 256-bit encryption menționat).

Transmitere de comenzi false pe frecvențe exacte.

Vulnerabilități zero-day necunoscute.

Rușii reușesc mai bine negarea (denial) decât preluarea.

Ce spune presa militară occidentală?

USNI Proceedings, Naval News, CSIS, RAND, etc. : Magura a revoluționat războiul naval asimetric – prima dronă navală care a scufundat o navă de război (ex. corveta Ivanovets, Tsezar Kunikov). EW rus a forțat adaptări ucrainene (redundanță, fibră optică, autonomie mai mare), dar nu a oprit succesul (18+ nave lovite/deteriorate). Rusia îmbunătățește apărarea (patrulare, EW, kinetic), dar Magura rămâne eficientă datorită low-signature și swarm tactics.

: Magura a revoluționat războiul naval asimetric – prima dronă navală care a scufundat o navă de război (ex. corveta Ivanovets, Tsezar Kunikov). EW rus a forțat adaptări ucrainene (redundanță, fibră optică, autonomie mai mare), dar nu a oprit succesul (18+ nave lovite/deteriorate). Rusia îmbunătățește apărarea (patrulare, EW, kinetic), dar Magura rămâne eficientă datorită low-signature și swarm tactics. Analize EW : Rusia are EW puternic (densitatea maximă), reduce eficiența dronelor terestre FPV (hit rate de la 40-60% la 20-30%), dar la mare e mai greu din cauza distanței și redundanței satelit. Ucrainenii contra cu fibre optice și AI. Nu se menționează hijacking reușit al Magura.

: Rusia are EW puternic (densitatea maximă), reduce eficiența dronelor terestre FPV (hit rate de la 40-60% la 20-30%), dar la mare e mai greu din cauza distanței și redundanței satelit. Ucrainenii contra cu fibre optice și AI. Nu se menționează hijacking reușit al Magura. Limitări rusești: EW nu e omnipotent; dronele cu inertial + satelit rezistă. Capturile oferă intel (comunicații, design), dar ucrainenii evoluează rapid (V7 cu rachete AA, mothership roles).

Concluzie occidentală: Posibil să neutralizezi (jam + capture), dar nu să preiei controlul operațional. Războiul dronelor e o cursă de adaptare: EW vs. redundanță + autonomie.

Este posibil sau nu?

Da, parțial : Jamming/spoofing → pierdere control, derivă, captură. Rușii au obținut exemple fizice pentru analiză.

: Jamming/spoofing → pierdere control, derivă, captură. Rușii au obținut exemple fizice pentru analiză. Nu, preluare completă : Dificil din cauza Starlink, criptare, redundanță. Niciun raport credibil occidental sau ucrainean nu confirmă rușii comandând activ o Măgura împotriva Ucrainei.

: Dificil din cauza Starlink, criptare, redundanță. Niciun raport credibil occidental sau ucrainean nu confirmă rușii comandând activ o Măgura împotriva Ucrainei. Viitor: Cu AI mai avansat și fibre optice, ucrainenii reduc dependența de radio. Rușii vor continua EW + kinetic.

Ucraina a produs zeci de Măgura, adaptându-se constant. EW rus e serios, dar Măgura a forțat Flota rusă să se retragă din Crimeea parțial. Pentru detalii tehnice mai profunde, analizele USNI/RAND sunt excelente.

Hai să încercăm o concluzie. Să fie foarte clar este doar o analiza independentă și nu este oficială. Este supusă unor posibile corecturi. Deocamdată, din analize, cauza principală a pierderii controlului dronei Măgura V (probabil varianta V5) în incidentul de la Constanța (5 iunie 2026) este bruiajul electronic rus (Electronic Warfare - EW).

Detalii oficiale

Atât Ucraina, cât și autoritățile române confirmă că:

Drona făcea parte dintr-un grup de 4-5 drone lansate într-o misiune împotriva țintelor rusești în Marea Neagră.

lansate într-o misiune împotriva țintelor rusești în Marea Neagră. A pierdut legătura de control (comunicații) și navigație (GPS/INS) din cauza interferențelor rusești intense .

(comunicații) și navigație (GPS/INS) din cauza . A intrat în mod autopilot/inerțial și a derivat (a plutit necontrolat) spre apele teritoriale românești.

și a (a plutit necontrolat) spre apele teritoriale românești. În final, s-a auto detonat în Portul Constanța (dana 77-78), lângă un terminal petrolier.

Ucraina a anunțat oficial: „Una dintre ambarcațiunile fără pilot a pierdut controlul sub influența războiului electronic inamic și a ajuns lângă coasta României.” Au informat autoritățile române „în timp util” pentru a evita victime.

Cum funcționează bruiajul în acest caz?

Jamming GPS + link-uri de control : Sistemele rusești (probabil Krasukha-4, Zhitel, Borisoglebsk-2 sau combinații din Crimeea) au suprimat semnalele satelitare (inclusiv Starlink) și legăturile radio/satelit de comandă.

: Sistemele rusești (probabil Krasukha-4, Zhitel, Borisoglebsk-2 sau combinații din Crimeea) au suprimat semnalele satelitare (inclusiv Starlink) și legăturile radio/satelit de comandă. Dronele Măgura au redundanță (Starlink + INS + camere), dar EW-ul dens din Marea Neagră poate crea „bule” de interferență suficient de puternice încât să forțeze trecerea pe mod autonom → derivă haotică .

. Nu există dovezi publice de preluare activă a controlului (hijacking) de către ruși — doar pierdere de control(denial).

Alte aspecte observate

Drona a reușit să manevreze o perioadă în port (după unele relatări), ceea ce sugerează că pierderea controlului nu a fost totală imediat sau că avea un anumit nivel de autonomie.

După o anumită perioadă fără contact, sistemele au declanșat auto detonarea (mecanism de securitate standard).

(mecanism de securitate standard). Incidentul similar cu alte drone care au explodat în larg confirmă efectul EW-ului rus asupra întregului grup.

Context mai larg

Acest tip de incident arată limitele dronelor chiar și cu tehnologie avansată (cum are Magura) în fața unui EW rus foarte dens în zona Crimeea – coasta de vest a Mării Negre. Ucrainenii au adaptat dronele cu fibră optică, AI mai bun și redundanță, dar bruiajul rămâne o amenințare serioasă la distanțe mari. Așteptăm concluziile oficiale. Ceea ce prezentam sunt numai opinii si analize pe baza surselor deschise.

Post Scriptum: Dronele ucrainene și aliații — Letonia și Grecia

Același tip de incident, consecințe diferite

Primăvara și vara lui 2026 au adus Ucrainei un dosar diplomatic incomod: dronele sale de război ajung, tot mai frecvent, pe teritoriul și în apele statelor aliate. Două cazuri ies în evidență — Letonia și Grecia — și împreună conturează o lecție politică clară: în diplomație, reacția contează mai mult decât gravitatea incidentului.

Letonia: dronele care au doborât un guvern

Două drone ucrainene au pătruns dinspre Rusia în spațiul aerian al Letoniei și s-au prăbușit peste un depozit de petrol din orășelul Rēzekne, provocând avarii la rezervoare. Ministrul de externe al Ucrainei a confirmat că dronele vizau ținte de pe teritoriul Rusiei, dar sistemele rusești de război electronic le-au deviat deliberat spre spațiul aerian leton. Consecința internă a fost devastatoare. Premierul Evika Silina l-a demis pe ministrul apărării, Andris Spruds, pentru gestionarea defectuoasă a incidentului, iar Partidul Progresiștilor a anunțat că își retrage sprijinul, lăsând premierul fără majoritate parlamentară. Guvernul a căzut. Ironia tragică: Finlanda și statele baltice s-au numărat printre cei mai vocali susținători ai Ucrainei, oferind sprijin militar și financiar consistent și susținând politici dure împotriva Kremlinului. Cu alte cuvinte, un guvern profund pro-ucrainean a plătit politic pentru un incident cauzat, indirect, de război electronic rusesc — exact scenariul pe care Moscova l-a urmărit. Efectele s-au resimțit și economic: numărul rezervărilor anulate în stațiunile din estul țării a ajuns la 60%, industria turismului confruntându-se cu cea mai gravă criză de la pandemie, potrivit Asociației de Turism din Latgale. Răspunsul lui Zelenski a fost pragmatic: Ucraina va trimite în Letonia experți care să contribuie la apărarea antiaeriană, promițând că va încheia acorduri similare și cu România, Estonia și Lituania. Un gest de bună-credință, dar care nu adresează cauza reală — capacitatea Rusiei de a devia electronic dronele ucrainene peste granițele NATO.

Grecia: protest ferm, scuze obținute

Cazul grecesc este diferit ca natură — o dronă navală, nu aeriană — dar revelator prin dinamica diplomatică. Pescari greci au descoperit la începutul lunii mai o dronă navală în apropierea insulei Lefkada. Atena a transmis un semnal oficial Ucrainei, cerând rechemarea imediată a tuturor ambarcațiunilor fără echipaj care s-ar putea afla în apropierea coastei grecești. Grecii nu s-au mulțumit cu un singur protest: Ucraina a prezentat scuze Greciei la aproape o lună după incident, după ce MAE de la Atena înaintase două proteste pe această temă. Rezultatul: scuze oficiale din partea Kievului, recunoașterea incidentului și angajamentul de a evita repetarea situației.

Lecția politică: fermitatea obține rezultate

Două incidente cu drone ucrainene, dar Zelenski a prezentat scuze doar Greciei, nu și României. Diferența a fost reacția diplomatică: Grecia a protestat vehement, în timp ce autoritățile române au preferat o politețe exacerbată față de vecinii ucraineni. În cazul României, a fost vorba despre 4 drone care au explodat — un incident mult mai grav decât cel din Grecia — fără ca Kievul să transmită vreun mesaj similar. Tabloul de ansamblu este îngrijorător pentru coeziunea flancului estic NATO. Potrivit oficialilor din regiune, Rusia folosește sisteme de război electronic pentru a bruia și devia dronele ucrainene către state vecine membre NATO. Mai mulți oficiali au avertizat că repetarea unor astfel de incidente ar putea afecta treptat susținerea publică pentru Ucraina. Iar Moscova tocmai asta urmărește: Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a sugerat că statele baltice ar trebui să invoce articolul 5 al NATO împotriva Ucrainei — mesaje care fac parte, potrivit oficialilor europeni, dintr-o strategie mai amplă a Kremlinului de a provoca fricțiuni între Kiev și aliații săi occidentali.

Concluzie

Dronele rătăcite devin o armă diplomatică în mâinile Rusiei. Fiecare incident nerezolvat transparent erodează exact capitalul politic pe care Ucraina și l-a construit cu greu în Europa. Răspunsul lui Zelenski — experți trimiși în țările afectate, scuze selective, explicații tehnice — este insuficient atât timp cât problema de fond, vulnerabilitatea la războiul electronic rusesc, rămâne nesoluționată. Grecia a demonstrat că fermitatea diplomatică funcționează. Letonia a demonstrat că absența ei poate costa un guvern.

Analiză realizată pe baza surselor deschise. Toate informațiile sunt din surse publice disponibile.Surse: RUSI, Kyiv Independent, DefenseRomania.ro, AFCEA, Military Machine, TechRxiv, Glocal Robotics, UAWire, The Record (Recorded Future News), Inside Unmanned Systems, Army Recognition, Defence Ukraine, Indian Strategic Studies.