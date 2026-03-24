Intrarea în forță a UE pe terenul odinioară strict rezervat intereselor SUA

Semnarea acestui Tratat de liber-schimb survine după opt ani de negocieri intense și extrem, extrem de dificile deoarece semnificațiile și valoarea sa este departe să fie una subsumată economicului.

Poate, cred eu, mai ales că părțile semnatare au convenit să întărească în continuare și să ridice la un nivel superior cooperarea lor în domeniul apărării și, în plus, s-a convenit și realizarea unei mai mari deschideri pentru europeni la rezervele de minerale critice existente în Australia, totul trebuie analizat în primul rând din perspectiva unei deschideri excepționale obținute de UE în zona Asia-Pacific, fiind vorba despre al doilea mare acord de acest tip după cel semnat în urmă cu doi ani cu Noua Zeelandă.

Valoarea strategică a evenimentului este pe măsura tensiunilor și rupturilor succesive de sistem care zguduie zilnic fundamentul vechilor alianțe, fie ele politico-militare, fie acorduri economice, unele dintre acestea semnate chiar imediat după cel de-al Doilea Război Mondial. UE, astfel, acum, face o mișcare interesantă care securizează suplimentar accesul său la alte zone de aprovizionare cu materii prime critice, în primul rând litiul, reducând dependența sa tradițională, extrem de importantă, față de China și aduce un vector în plus de supraviețuire pentru propria industrie a bateriilor și stimulează tranziția energetică.

Și, în orice caz, nu trebuie ignorat faptul că semnarea Acordului vine în contextul „războiului tarifelor” declanșat de deciziile intempestive ale lui Donald Trump.

Să ne uităm puțin la cifrele generale, cu perspective la fel de semnificative pentru reorientarea competitivă a piețelor europene ca cele deschise (și care de-abia încep să se concretizeze) ca cele pe care le implică Acordul MERCOSUR. Acordul cu Australia va presupune reducerea cu peste 99% din taxele vamale pentru exporturile europene către Australia, companiile economisind astfel 1 miliard Euro. Efectul scontat este o creștere a exporturilor europene către Australia cu 33% în decursul următorului deceniu. Pentru Australia, a declarat Albanese, acest Acord va aduce beneficii în valoare aproximativă de 7 miliarde dolari. Din prima zi de aplicarea sa, Acordul implică anularea taxelor vamale australiene pentru vin, fructe, legume și ciocolată provenind din Europa, iar UE va suprima tarifele sale vamale pentru numeroase produse agricole australiene dar se vor păstra regimul de cote pentru unele dintre ele. În cazul cărnii de vită, UE va deschide două contingentări tarifare cu un total de 30.600 tone din care 55% va ei exceptat de taxe vamale.

Dar asta este doar teorie până când nu vom vedea dacă Parlamentul European va ratifica Acordul sau dacă, așa cum prevăd deja unele surse din mișcarea sindicală europeană, nu vom avea repetate, chiar la o scară mai intensă, protestele oarecum violente care s-au desfășurat în perioada când se discuta Acordul MERCOSUR. În plus – dar asta este o variantă opțional-națională – este posibil ca acest Acord să fie supus unei aprobări ulterioare și de către Parlamentele Naționale, lucru complicat deoarece anul viitor urmează alegeri importante în multe State Membre și protestele agricultorilor se vor transforma atunci în vot negativ. Prima treaptă-test este în această noapte când- țineți seamă de diferențele de fus orar – Ursula von der Leyen se va adresa Parlamentului de la Canberra care este primul chemat să voteze textul Acordului.

Cine are (sau va avea) cel mai tare de câștigat?

Răspunsul nu poate fi dat decât după ce vom vedea cum se vor desfășura sesiunile de discuții și vt care vor urma, dar este cert că totul se dezvoltă în funcție de noi poziționări de voință politică în care termenul de „colaborare prietenească” nu este decât un eufemism diplomatic pentru a acoperi o bătălie pentru controlul resurselor și protecția acestora față de un vecin hrăpăreț, inconstant și supărat pe toată lumea, mai ales pe aliați. Iar aceștia aleg să formeze noi prietenii, tot bazate pe interese, numai că ele s-ar putea să nu mai semene cu cele anterioare.