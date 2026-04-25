Sâmbătă, 25 Aprilie 2026
Adevărul
Într-un târziu, Europa își amintește de propriile sale reguli. De ce acum? De ce refuzul care anulează speranțele lui Zelenski?

Aproape împotriva tuturor pariurilor care-l dădeau pe Zelenski câștigător detașat și premiant cu coroniță în cursa cu obstacole în care deja singur își anunțase recompensa – aderarea Ucrainei la UE „pe repede sau foarte pe repede înainte” – liderii europeni au redevenit brusc logici, pragmatici și au anunțat că nici vorbă să se întâmple așa ceva.

„E absolut limpede pentru toată lumea că, desigur, este imposibilă o aderare imediată a Ucrainei, declara Cancelarul german Frederich Merz, secondat imediat de Antonio Costa, Președintele Consiliului European care afirma că aderarea unei țări la UE este „un proces lung și foarte dificil, nu putem încerca să fixăm termene artificiale spunând că asta se va întâmpla în trei luni sau în zece ani”....

Clar? Desigur.. În traducere, deci, mesajul pentru Zelenski este „ura și la gară”? Nu cred, mi ales că acum UE oferă acei 90 de miliarde de Euro pe care-i va găsi cumva pe piețele internaționale. Deci, care ar fi sensul mesajului real dat de liderii europeni/ Căror urechi îi este adresat și cine ar trebui să aibă o reacție?

După părerea mea, mișcarea asta vrea să spună că UE a ajuns la limita tipului de angajament pe care e gata să-l fcă în favoarea Ucrainei pe care acum n-o lasă să ardă etapele și să obțină rapid statutul de membru, excat în momentul în care europenii se pregătesc pentru o formă de „Schengen militar”. Formulă sui generis ivită și ea ca o reacție de necesitate la ezitările amenințătoare proferate sau sugerate de Trump în raport cu viitorul NATO.

În acest context,k cred, trebuie judecată poziția exprimată ce Donald Tusk, premierul polonez, care a semnalat „vulnerabilitatea nesiguranței majore” pe flancul de est al NATO.

partajat între liderii continentului nostru, de unde vine șocul pe. Care l-au produs afirmațiile lui Tusk?Chestiunea depășește chiar nivelul actualității imediate din NATO și UE și dă mesajul foarte clar că, fie că vor sau nu, decidenții politici relevanți au acum obligația de a răspunde la modul foarte concret, schimbând, modificând chiar din temelii conceptul strategic al NATO și, implicit, relația la nivel politic și de securitate cu UE, revizuind termenii vechilor înțelegeri și construind din temelii una nouă, având în centru interesele și forțele europene. Dacă acceptați asta, atunci vedeți că Tusk a deschis deja ușa către etapa a doua a unui posibil răspuns la nivel  instituțional.

Foarte importantă etapă, decisivă în sensul că este cu totul nouă. Constituirea NATO și, mai apoi, în condițiile de securitate garantate de Tratatul de la Washington, a elementelor care aveau să fuzioneze în formula ce a dus la Uniunea Europeană de azi, a avut la bază, dincolo de orice alte considerente, convingerea absolută a liderilor că alianțele, faptul că ei ca oameni politici dar și popoarele pe care le reprezentau descoperiseră valoarea loialității ca garanțe  pentru dezvoltarea în comun a unei noi lumi de prosperitate și armonie în democrație, cum spuneau ei atunci.

Acum însă, după ce Trump spune, precum Mao în 1967,  dacă SUA ar părăsi organizația, că NATO nu e altceva decât  „un tigru de hârtie”, apare cu foarte mare claritate o nouă vulnerabilitate, aș zice chiar existențială, la nivelul Alianței Atlanticului de Nord: am numit-o „vulnerabilitatea nesiguranței majore” și spune că, pe fond, relațiile dintre aliații de acum sunt posibil să involueze extrem, extrem de rapid în cazul apariției unei situații conflictuale reale de mare intensitate. Atunci când europenii, poate pe drept cuvânt, se așteaptă să fie lăsați singuri.

În consecință, deja, își iau măsurile de apărare. Și refuză cererea Ucrainei tocmai pentru că nu vor ca, eventual  de mâine, cu Ucraina stat-membru, să fie obligați să activeze protocoalele de apărare și să intre în război.

Mai țineți minte fraza celebră cu care s-a răspuns reproșurilor lui Trump că o europenii nu intră alături de el în conflict? „Nu e războiul nostru”...acum, același joc pentru a-i arăta lui Zelenski (dar și R.Moldova) unde se află, cel puțin deocamdată, limita europeană de înțelegere și suportabilitate. Clar?

Sigur, ascultați-l pe noul Prim Ministru al Ungariei care spunea cel mai limpede că Ucraina nu poate fi admisă deoarece s-ar încălca regula considerată absolută care spune că nu pot să adere țări care se află în mijlocul unui război și că, oricum, sunt obligate să încheie tratate de pace cu vecinii. Vă amintiți condiția asta sine qua non impusă României și cu ce cost final? Acum ar fi un replay, ca să spunem așa.

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Top articole

Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
digi24.ro
image
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
stirileprotv.ro
image
Drama cumplită a unui om de afaceri din Timiș căruia i-au pierit ambele fiice. Denisa a murit în mod misterios, în Malta, în 2023. Nici azi nu se știe cauza decesului, iar povestea pare desprinsă din filmele cu Mafia
gandul.ro
image
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
mediafax.ro
image
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”
fanatik.ro
image
Ce este pink tax, adaosul plătit de femei la produse similare cu ale bărbaților. Romina Nicoară, expert în marketing: „Sunt studii care au comparat sute de produse, raft cu raft”
libertatea.ro
image
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
Locul din România împânzit de narcise sălbatice. Cine pleacă acasă cu flori riscă amenzi de zeci de mii de lei
observatornews.ro
image
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
cancan.ro
image
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
prosport.ro
image
Admitere la liceu 2026 pentru olimpici: calendarul înscrierilor și lista completă a documentelor necesare
playtech.ro
image
Numele sub care a apărut Gică Hagi pentru prima oară în ziar. Părinții și apropiații îl strigau așa
fanatik.ro
image
Primele estimări de prognoză meteo pentru vară: Ce vreme ne așteaptă până la mijlocul lunii iulie. Fenomenul periculos al nopților tropicale devine „normalitate”
ziare.com
image
Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
DOCUMENT | Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii
stiripesurse.ro
image
Cum vede inteligența artificială criza politică din România? Scenarii și soluții de la ChatGPT și Claude
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Baba Vanga, profeții tulburătoare despre Războiul din Iran. Ce a prezis clarvăzătoarea că se va întâmpla
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea. Imagini inedite cu verigheta plină cu diamante
actualitate.net
image
Andreea Popescu spune tot după divorț! De ce a ales să tacă în fața zvonurilor: „Să încep să mă lamentez?”
click.ro
image
Durere în familia Clejanilor! Viorica vorbește despre Fulgy după internarea la Psihiatrie: „N-am primit un telefon sau un mesaj”
click.ro
image
Chitaristul lui Horia Brenciu l-a abordat pe Ilie Bolojan pe aeroport: „Singur la masă, fără SPP, efectiv singur”
click.ro
David Hasselhoff, profimedia 0140384089 jpg
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit
okmagazine.ro
Edward și Wallis Simpson profimedia 0210169534 jpg
Cealaltă Meghan Markle. Destinul crud al femeii care l-a "furat" pe Regele Angliei, după o viață trăită în lux și scandaluri
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Tel Faraoun site jpg
Statuia colosală a lui Ramses al II-lea descoperită în Delta Nilului
historia.ro
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
Andreea Popescu spune tot după divorț! De ce a ales să tacă în fața zvonurilor: „Să încep să mă lamentez?”

Cealaltă Meghan Markle. Destinul crud al femeii care l-a "furat" pe Regele Angliei, după o viață trăită în lux și scandaluri

Șocant! Soția lui Tom Hanks, Rita Wilson, a aflat că tatăl ei a avut o a doua familie în Bulgaria!

Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă