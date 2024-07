În fine, și SUA se aliniază tendinței globale de acordare a imunității pentru președinți

O decizie logică a Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite care pune capăt scandalurilor juridice care se succed în ce-l privește pe Donald Trump.

În plină campanie pentru realegere la Casa Albă, fostul președinte solicitase Curții Supreme să se pronunțe în ce privește acțiunile juridice începute împotriva sa pe motivul că ar fi încercat să modifice rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020

Curtea Supremă răspunde acum printr-o decizie luată cu 6 voturi la 3, afirmând că imunitatea totală nu este valabilă decât pentru deciziile luate în cadrul funcțiilor prezidențiaIe dar că nu se poate aplica unor eventuale delicte comise în cadru privat.

„Am decis că, în cadrul structurii noastre constituționale de separare a puterilor în stat, natura puterii prezidențiale cere ca fostul președinte să beneficieze de o anumită imunitate în raport cu condamnări penale pentru acte oficiale comise pe durata mandatului său...Cel puțin în ce privește exercitarea atributelor sale prezidențiale, această imunitate trebuie să fie absolută. Pentru restul acțiunilor sale prezidențiale, este de asemenea beneficiar de imunitate”.

Extrem de importante consecințe pentru Trump, pentru democrația americană și exemplu ce va fi utilizat intensiv de către toate sistemele de justiție, în orice caz în cele din spațiul euro-atlantic. Drept care, ca primă mișcare declanșată imediat după pronunțarea acestei decizii a Curții Supreme, avocații lui Trump au cerut anularea imediată a condamnării pronunțate în unanimitate de un juriu pe 30 mai: Trump era recunoscut vinovat de 34 delicte presupunând ascunderea unor plăți făcute unei starlete porno pentru a o determina să nu vorbească, oferind (cum a făcut-o) tot felul de detalii picante. Dar, mai departe, ținta este anularea sau întârzierea procedurilor inițiate împotriva lui Trump în legătură cu favorizarea insurecției care a dus la ocuparea prin violență a Capitoliului.

This is a sad day for America and a sad day for our democracy. The very basis of our judicial system is that no one is above the law. Treason or incitement of an insurrection should not be considered a core constitutional power afforded to a president.

Breaking News: The Supreme Court ruled that Donald Trump is entitled to some level of immunity from prosecution, a decision that may effectively delay the trial on charges against him of plotting to subvert the 2020 election. https://nyti.ms/4co5flY

Ok, dar unde-i marea problemă? Ea apare din decizia Curții Supreme care trimite instanțelor inferioare, multe, statale și împărțite în interpretarea faptelor, să decidă ce înseamnă, da sau nu „acțiune oficială. După asta, cândva, ar putea începe un proces federal dar, evident, vorbim despre dezbateri juridice care ar putea cere ani de zile.

Pe fond, nu e vorba despre știința avocaților de a inventa nenumărate, chiar infinite chichițe juridice pentru a întârzia un proces, pentru a obține decizii parțiale la nivelul unui stat și care să devină precedente în judecarea cazului respectiv la nivel federal. Cu atât mai folositoare dacă ar fi contradictorii... Nu asta ne interesează în acest caz și nu acesta este motivul pentru care s-au născut atâtea discuții inflamat, chiar dacă, din motive ușor de înțeles, nu sunt reluate în spațiul public de la noi și, Doamne ferește, nu sunt invocate de politicienii dâmbovițeni.

Este vorba, pe fond, despre definiții suplimentare a ceea ce înseamnă un sistem democratic funcțional. Ce s-a petrecu acum e caracterizat de Biden drept o rușine națională, dar este salutat de Trump ca o „mare victorie a democrației americane”.

Ne place sau nu, cred că explicația cea mai bună a dat-o Brett Kavanaugh, membru al Curții care a spus că a fost redactată „o regulă pentru posteritate...este o chestiune care are implicații enorme pentru viitorul președinției și a țării”.

Să așteptăm cu încredere pasul următor, adică definiția care va lista actele oficiale care beneficiază de imunitate și apoi să vedem dacă asta va ajunge în Europa și, astfel, se vor încheia discuții inutile care, iată, s-ar putea dovedi inutile și pierdere de vreme pe banii cetățenilor.

Cum se schimbă democrația americană? Cred că, foarte curând, chiar Trump va da un răspuns convingător exact în sensul celor pe care profețea nu cu mult timp în urmă: ” dacă voi pierde alegerile, asta va însemna sfârșitul democrației!”.

Chiar nu-i de joacă.