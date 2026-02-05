search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
În ce războaie este implicată România pe frontul intern

Pe lângă războiul cibernetic și alte forme de război neconvențional-fake news-uri, manipulare, dezinformare- la care este supusă coninuu România, în anul 2026, avem parte de niște bătălii pe frontul unui război mixt, care se intensifică tot mai tare pentru atingerea obiectivelor taberelor combatante, inclusiv prin strategii noi de atac.

Ședințele camerelor reunite ale Parlamentului României organizate pentru asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, în București. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Bătălia pentru justiție continuă după ce la sfârșitul anului trecut, președintele Nicușor Dan, a deschis dezbaterea publică privind situația din sistem și consecințele acesteia, cu implicarea și developarea problemelor grave din sistem de către o parte a unor magistrați curajoși, care și-au asumat riscul de a spune adevărul despre ”justiția capturată”, devenind ulterior ținte pentru cei care sunt la butoanele sistemului.

Acesta se anunță un război greu, de durată, care implică nu doar reprezentanți ai sistemului judiciar, ci mai ales factori politici cu influență și atribuții importante, inclusiv pe partea legislativă, singura soluție viabilă de rezolvare a problemelor din domeniu.

Pe lângă disputele cunoscute, continuă bătăliile cu forțe și strategii noi pe două fronturi importante:

1- bătălia pentru reforma statului, a administrațiilor centrale, locale și a instituțiilor bugetofage de unde se suge continuu de către căpușele abonate la bani publici, unde coaliția politică formată din patidele la guvernare PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale este în pragul imploziei divizată de hăis și cea-ul intereselor diferite ale organizațiilor și găștilor de interese. Pe de o parte, premierul supranumit de adversarii politici ”Ilie sărăcie” și susținătorii lui din guvern și propriul partid-adepți ai reformei- și tabăra pesedistă, udemeristă și parțial penelistă, care trage cu dinții să-și păstreze privilegiile ciolanului la ”măcelăria” România, mai ales acum că începe să se mai adune ceva la sacul bugetar de la plătitorii de taxe și impozite, de unde privilegiații vor să se înfrupte în continuare.

2 - o altă bătălie importantă a început pe frontal așa zișilor suveraniști, cu o nouă strategie indusă de laboratoarele de influență externă, care au pus tunurile pe UE, acuzând-o de implicare în alegerile de anul trecut din România, dar și din alte țări europene, printr-un așa zis raport american, care le este servit și care a fost preluat pe nemestecate de presa românească. Astfel, în locul implicării Rusiei în alegerile din țara noastră au adus țapul ispășitor UE, care ar trebui să le redea acum și ”turul doi înapoi” cu tot cu ”președintele” mesianic acuzat de propaganda legionară.

Noua strategie de luptă a suveraniștilor cu drumuri și tăieri de torturi groenlandeze prin America magaioată, se împletește perfect cu propaganda sondajelor manipulative, care dau formațiunea AUR cum zboară pe primul loc în opțiunea alegătorilor români pe calul alb al președintelui din ”turul doi napoi”.

Și pentru că tot au revenit parlamentarii români la serviciu după o lună și jumătate de vacanță, a început și circul de stat în Legislativ, susținut cu forțe proaspete de actorii de aur și de tinichea.

Anul acesta se anunță mari bătălii în Parlament în special pentru reforma justiției, pe de o parte și păstrarea ”justiției capturate”, pe de altă parte.

Aici se vor disputa nu doar proiectele de legi reformatoare sau cu dedicație, ci și initiative de schimbare a Constituției, dar se va decide și soarta Guvernului Bolojan, mai precis continuarea guvernării cu actuala coaliție a partidelor din actuala coaliție sau formarea unor noi coaliții politice la guvernare.

Se mai ia în calcul și eventualitatea unui guvern minoritar în cazul în care se rupe actuala coaliție guvernamentală.

Alte două bătălii foarte importante se dau în aceste zile pentru numirea șefilor celor două servicii secrete, SRI și SIE, unde președintele Nicușor Dan are un cuvânt important de spus, doar că propunerile sale vor trebui avizate de un parlament a cărui majoritate ar putea avea alte preferințe și interese decât ale României.

Foarte importante vor fi și numirile noilor șefi la conducerea DNA, DIICOT și a Parchetului General, mai ales în contextul dezbaterii pe starea și reforma justiției, dar și pe lupta anticorupție.

Tabloul bătăliilor și războaielor pentru România  este amplu și esențial pentru viitor într-o societate tot mai divizată din toate punctele de vedere, cu mari frământări și probleme atât interne, dar și externe, cu provocări și amenințări tot mai puternice la adresa securității naționale.

Opinii

Mai multe de la Paul Stan

Opinii
Opinii
Opinii

