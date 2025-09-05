search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Hărțile viziunii globale a Chinei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Foarte adeseori, hărțile (cu poveștile lor fabuloase) reprezintă cea mai bună – chiar dacă uneori foarte complicată – poartă pentru înțelegerea exactă a tuturor elementelor care compun realitatea timpului pe care-l trăim, doar în aparență aleatoriu și, ca atare, extrem de surprinzător.  

Picture1 png

Asta deoarece hărțile consemnează transcrierea fidelă, firește cu mijloacele pe care le permitea epoca în care au fost create, a traseului unei expediții, cel mai adesea de cucerire dar și, foarte important, prezentând pentru posteritate modul în care se împlinea viziunea politică a conducătorilor unei țări sau unui imperiu. În cazul Chinei, viziunea s-a construit, structurat și amplificat timp de milenii, într-un ritm și cu reguli specifice, foarte greu de înțeles din exterior, dar extrem de coerent cu obiectivele transmise din generație în generație.

Un exemplu cu valoare excepțională, mai deloc cunoscut la noi îl reprezintă povestea tradusă în hărți a celor 7 expediții maritime ale Amiralului Zhen He desfășurate între 1405 și 1433, în perioada dinastiei Ming. A comandat o flotă colosală care număra 27.000 de oameni, având sub comanda sa o flotă care număra între 40 și 63 de nave, cele mai mari dintre acestea depășind în lărgime și înălțime oricare dintre navele din lemn create vreodată în istorie (în imagine, un model restaurat al unei nave de mărime mijlocie din flota amiralului chinez).

Expediții acestea au fost o combinație unică de scopuri diplomatice, militare și comerciale, stabilind contacte cu peste 30 de regate și regiuni de coastă, aducând de fiecare dată la curta Împăratului ambasadori și daruri din partea țărilor respective. Imediat după moartea sa în 1433, la Calicut în India, imensa flotă se întoarce în China și, din ordinul Împăratului, vasele sunt arse și toate, absolut toate documentele legate de călătoriile amiralului sunt ascunse, din acel moment China renunțând la orice expediție maritimă și adoptă o politică izolaționistă.

Hărțile acelea nu au dispărut, au fost puse doar la păstrare, exact cum s-a întâmplat și cu celelalte, cel care prezintă traseul variantei tradiționale a Drumului Mătăsii. Între timp. Noua viziune globală a Chinei a semnalat lumii că țara decisese relua celor două mari trasee ca parte a noii sale viziuni care actualmente schimbă în favoarea sa raporturile internaționale de putere. Suprapuneți vechea hartă a Amiralului Zhen peste aceasta cu cele două trasee, maritim și terestru, ale Noului Drum al Mătăsii și veți vedea cum se construiește marea aventură de acum a Chinei. Pentru a face un calcul corect, pentru prezent și viitorul fie și numai pe termen mediu, porniți de la statisticile care însoțesc hărțile. Pentru povestea noastră, cea mai relevantă mi se pare cea care spune că, în acest moment, China posedă cea mai mare flotă din lume, căutând acum parteneri europeni pentru utilarea porturilor principale în vederea primirii navelor gigant de containere. Nu există o discuție în acest sens cu România. De asemeni, reflectați la faptul că China a construit deja și exploatează o imensă rețea feroviară destinată transporturilor grele care ajung în terminalele europene. În cazul nostru, o asemenea perspectivă este doar o glumă tristă.

România a ales să nu figureze pe traseele respective, decizie politică majoră care va genera efecte multiple și de lungă durată. Poate este un calcul bun și merită să așteptăm conectori cu alte sisteme, numai că timpul trece și natura piețelor se schimbă accelerat, odată cu dezechilibrarea celor vechi și apariția marilor tentații generate de oferta imediată a „Sudului Global”. Nu știu cât timp mai avem de așteptat și care este capacitatea logistică reală a României de mâine în cazul în care continuă criza actuală.

Drept care, o întrebare simplă și foarte serioasă: are cineva din România o asemenea hartă însoțind propria viziune de dezvoltare?

Opinii

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
digi24.ro
image
O femeie din Australia a fost concediată după ce a antrenat fără să știe o inteligență artificială care să-i preia postul
stirileprotv.ro
image
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
gandul.ro
image
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
mediafax.ro
image
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi devin noii șefi. Motivul hilar invocat pentru excluderea unui fost director
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Burse şcolare în 2025 - 2026. Condiţii pentru bursa de merit şi socială
observatornews.ro
image
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
prosport.ro
image
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
playtech.ro
image
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat răspunsul pe loc lui Nick Kyrgios
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
Avocatul Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook pentru suspendarea contului său. „Se dă drept o celebritate”
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile de serviciu ale magistraților? Decizia va fi dată de CCR pe 24 septembrie
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Kate Middleton și William profimedia jpg
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?