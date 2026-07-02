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Germania: S-a deschis prima facultate de teologie islamică

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Universitatea Münster este prima instituţie de învăţământ superior de stat din Europa care are începând din iulie o facultate de teologie islamică. Este un eveniment care suscită interes şi la nivel internaţional.

Campusul Religiilor din cadrul Universităţii Münster se află încă în faza de construcţie
Campusul Religiilor din cadrul Universităţii Münster se află încă în faza de construcţie

Multe sunt încă în faza de construcţie. Din 2021 se lucrează deja la Münster, oraş din provinica Westfalia, la un "campus al religiilor" în cadrul Universităţii. Acesta va fi inaugurat în 2027. Noua clădire va adăposti facultăţile de teologie catolică, protestantă şi islamică, precum şi facultatea de ştiinţe religioase.

Astfel, pentru prima dată există în Germania şi Europa în cadrul unei universităţi de stat o facultate autonomă de teologie islamică.

"Am onoarea să contribui la un eveniment fără precedent", a declarat pentru DW teologul mahomedan Mouhanad Khorchide. După 15 ani de muncă asiduă în cadrul Universităţii Münster, el simte o gratitudine profundă. În acelaşi timp, profesorul în vârstă de 54 de ani a vorbit despre o mare responsabilitate. "Vrem să folosim această şansă unică pentru a ne implica în favoarea unui islam progresist, cu deschidere spre lume". Aceasta va avea rezonanţă în toată Europa, dar şi în lumea islamică, a adăugat el. 

Pentru Khorchide multe se schimbă începând din 1 iulie, chiar dacă va lucra în continuare în aceleaşi încăperi provizorii din cadrul universităţii. Până acum, sociologul şi pedagogul religios a fost directorul Centrului pentru Teologie Islamică (ZIT) din cadrul Universităţii Münster. Acum este oficial decan fondator al noii facultăţi.

Mouhanad Khorchide este primul decan al noii facultăţi de la Münster
Mouhanad Khorchide este primul decan al noii facultăţi de la Münster


Transformarea ZIT în facultate conferă teologiei islamice un nou statut în cadrul universităţii, având şi importanţă de ordin ştiinţific. Până acum ZIT era mereu dependent de o altă facultate. Acum facultatea de teologie islamică are drept propriu de promovare şi abilitare. Şi atragerea de fonduri din surse terţe pentru finanţarea cercetării devine acum mai facilă.

Pe viitor vor fi înscrişi mai bine de 500 de studenţi

Khorchide îşi aminteşte că ZIT, înfiinţat în 2012, avea la început 15 studenţi şi trei colaboratori. Pe viitor el se aşteaptă ca numărul studenţilor să crească la peste 500. Deja de pe acum numărul profesorilor a crescut la opt şi cel al colaboratorilor la peste 50. Decanul este încredinţat că locurile de studiu vor fi la mare căutare.

În Germania se introduc ore de religie islamică în şcolile publice. Doar landul Renania de Nord-Vestfalia are nevoie de 3000 de profesori, din care dispune acum de numai 330. Astfel, noua facultate oferă şi o perspectivă profesională foarte concretă.

Începând din 2027, Khorchide vrea să ofere studii de masterat sub titulatura "Islam şi Muncă Socială". Şi aici va exista cerere mare, cu perspectiva asistenţei sociale în rândul tineretului, în spitale şi cămine de bătrâni.

Prin statut, facultatea se obligă între altele la compatibilitatea dintre credinţă şi democraţie, la o abordare ştiinţifică şi în spirit contemporan a Coranului şi la dialog interreligios. În plus, facultatea se delimitează de extremismantisemitism şi islamism. "Ne implicăm împotriva oricărei forme de violenţă cu motivaţie religioasă şi a ideologizării", se arată în statut.

Coranul este cartea sfântă a religiei islamice
Coranul este cartea sfântă a religiei islamice


Khorchide s-a declarat impresionat de interesul stârnit de înfiinţarea facultăţii. Chiar şi mass media din state africane şi asiatice au relatat despre eveniment, de exemplu în Indonezia, ţara musulmană cu cea mai numeroasă populaţie.

Münster şi Sarajevo

"Universitatea Münster a fost mereu puternică în domeniul teologiei", a declarat pentru DW Norbert Robers, purtătorul de cuvânt al instituţiei. Acum pentru prima dată cele două facultări de teologie creştină vor funcţiona sub acelaşi acoperiş cu facultatea de teologie islamică, vor avea bibliotecă şi cantină comună. "Aceasta are valoare de simbol", a adăugat el.

La Münster există prima facultate de teologie islamică din Europa de Vest şi prima în cadrul unei universităţi de stat din întreaga Europă. La Sarajevo există de mai multă vreme o astfel de facultate, dar ea nu este legată de stat.

Robers a elogiat şi munca profesorilor. Khorchide şi teologul islamic Ahmad Milad Karimi au "legături şi relaţii extraordinare la nivel internaţional". Este un fapt demonstrat şi de cererea mare de stagii temporare şi de schimburi academice. Purtătorul de cuvânt a precizat că noua facultate va fi inaugurată pe 24 septembrie printr-o ceremonie ce se va desfăşura în sala festivă a universităţii.

Politiciana creştin-democrată Annette Schavan, care a fost ministru federal al Învăţământului în perioada 2005-2013, şi care s-a implicat în favoarea înfiinţării de facultăţi de teologie islamică în universităţi germane, a calificat evenimentul actual drept "bornă de hotar".

Deschiderea facultăţii de teologie islamică înseamnă "o întărire a teologiei ştiinţifice în ansamblu", a scris ea pe portalul postului de radio al catedralei din Köln. "Facultatea va fi luată în considerare la nivel european", a asigurat fosta ministră.

Christoph Strack - DW

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