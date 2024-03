Franța formează o forță de intervenție mobilă pentru protecția școlilor, prim răspuns occidental după atentatele de la Moscova

După atentatul de la Moscova care a demonstrat că amenințarea rețelelor teroriste jihadiste este din nou la nivel maxim, răspunsul țărilor Europei occidentale a fost rapid și în formule novatoare pentru continentul nostru, democrat și, de decenii, foarte dornic de a nu depăși oarecare limite auto-impuse de corectitudinea politică dusă la paroxism.

Franța, spre exemplu, ia niște măsuri inovative care deja au dus la apariția unei prime unități mobile speciale de securitate care să poată interveni operativ, extrem de rapid, în cazul școlilor „care se confruntă cu dificultăți” , asta după ce un director de școală și-a dat demisia în urma unor amenințări cu moartea. „Forța mobilă de securitate școlară”, spunea Nicole Belloubet ministrul francez al educației naționale,, nu este ceva creat repede și care urmează să dispară la fel de rapid. Va funcționa „pe o perioadă destul de lungă...pentru a liniști profesorii și echipele educative”.

Avec vous, professeurs et chefs d’établissements, à Bordeaux. Si notre École tient et ne recule pas, c’est grâce à vous. Face aux menaces, l’État est à vos côtés et ne vous abandonnera jamais. Tout est mis en œuvre pour garantir votre sécurité et celle des établissements.

3:05 pm · 29 Mar 2024

Foarte interesant este că ministrul francez mai se referă și la un aspect complementar dar esențial pentru asigurarea eficacității forței rapide de intervenție în mediul școlar: „din acest moment, statul se va institui în mod sistematic ca parte civilă atunci când se va depune o plângere” de către o școală sau un profesor în cazul unui atac cibernetic sau al unor atacuri fizice”...profesorii nu sunt singuri și noi formăm un scut în jurul lor, în jurul școlilor...nu va exista impunitate”.

Important este de precizat că această nouă dimensiune organizațională (posibil cu caracter permanent sau semi-permanent) vine în contextul mai larg a unei acțiuni de o amploare cu totul excepțională anunțată de toți responsabilii politici francezi care vor cu orice preț să transmită un mesaj de forță, liniștitor pentru populați dar și în aceeași măsură pentru partenerii externi înainte de Jocurile Olimpice de la Paris.

Primul Ministru Gabriel Attal (foto, în timpul unei vizite de informare la Gara Saint Lazare unde i se explică organizarea în cadrul Operaiunii Sentinelle) a spus că „amenințarea islamistă este reală și puternică...și nu a slăbit niciodată...lupta noastră împotriva terorismului nu este numai la nivel verbal. Este extrem de concretă și mâna noastră nu va tremura niciodată în fața terorismului”.

Cât de serioasă este problema? Se pare că aceste măsuri excepționale răspund unui nivel foarte ridicat de amenințare și iată ce primesc, spre exemplu, părinții elevilor din liceul Emile-du-Chatelet din Serris sunt informați prin platforma Protocole că s-au primit amenințări și copiii trebuie să rămână acasă:

Iată și mesajul transmis de Valerie Pecresse privind atac cibernetic și amenințări teroriste pe adresa unor școli din Ile-de-France::

Cyber attaque et cyber menaces terroristes sur les lycées d’Île-de-France : la région a saisi la police et la justice. Les brigades régionales de sécurité sont sur site pour aider à la levée de doute et à la sécurisation des sites. Je souhaite que les auteurs soient rapidement identifiés et sévèrement sanctionnés.

10:35 am · 21 Mar 2024

La finele anului trecut, colegii de la RTBF https://www.rtbf.be/article/attentat-a-paris-un-abc-des-groupes-islamistes-au-coeur-de-lactualite-11295898 prezentau un grafic cu explicații lămuritoare cu ceea ce ar fi și în acest moment harta prezenței johadiste în Occidentul european, cu celule active constituite de mult timp și beneficiind, după cum deja s-a probat în cazul unoir atacuri teroriste anterioare, de o vastă rețea de susținere care beneficiază de ajutoirul logistic sub diverse forme din partea elementelor radicalizate ale populației locale.

Cu siguranță, toată această presiune reprexzentată de eamenințările cteroriste ale organizațiilor afiliate ISIS și Al Qaeda va avea efecte masive asupra dezbaterilor deja foarte încinse asupra modului în care va evolua reforma Spațiului Schengen. Vom vedea dacă se fa merge spre formarea unjui spațiu de tip “Citadela Europa” cu măsuri din ce în ce mai restrictive în acceptarea de noi membri și de extindere a prevederilor legislative care să permită revenirea la sistemul închiderii frontierelor prin decizii unilaterale naționale. Sau, dimpotrivă, se va “merge pe încredere” că s-ar putea dezvolta sisteme euroipene comune bazate pe legislații novatoare extinse privind rolu, locul și puterile acordate orțelor de intervenție, inclusiv pentru protecția școlilor.

Este o problemă și un răspuns care ar fi util de studiat și la noi, am avea nevoie de asemnea forță de intervenție profesionistă? Nu cred, deoarece violența din școlile noastre nu mai trebuie să fie motivată de intervenția jihadiștilor, onorabililii noaștri elevi oricum se terorizează reciuproc și amenință și iau la bătaie cadrele didactice la modul tradițional, adică fără să pună prbleme de securitate vastului program prezidențial al “României Educate”.

În rest, ce treabă am avea noi și cu cine?