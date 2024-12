Formarea noului guvern, misiune aproape imposibilă

În urma numărării voturilor apar trei blocuri de putere, cu scoruri preliminare.

Blocul suveranist: AUR -19%, SOS -8%, POT -7% =34%

Blocul socialist: PSD -24%

Blocul de dreapta: PNL -16%, USR -13%, UDMR -7%=36%

Scorurile pot suferi mici modificări în funcţie de redistribuire, de minorităţile naţionale şi voturile din diaspora.

Se pare că blocul suveranist nu este dorit de nimeni la guvernare, pentru că este anti UE şi pro-rus. Orice alianţă pentru guvernare cu acest bloc va arunca România într-o ostilitate evidentă cu UE, iar pierderea banilor europeni ar fi prima consecinţă sigură.

Rămâne aşadar o alianţă Blocul socialist şi Blocul de dreapta, cu o majoritate de 60% în parlament.

Contextul în care s-ar face această alianţă

Situaţia fiscal-bugetară în care s-ar face această alianţă este praf, adusă aici de dezmăţul bugetar al PSD şi PNL în vechea conducere.

Deficit bugetar 8%

Datoria externă 54%

Inflaţia 5-6%

Dobânzi la credite, cele mai mari din Europa.

Riscul ca investiţiile străine, în primul rând împrumuturile, să îngheţe, iar România să devină nefinanțabilă ca în 2010.

Noul guvern va trebui să facă reduceri drastice ale cheltuielilor bugetare, pentru că încercările repetate de creştere a cheltuielilor bugetare au fost un eşec parţial: au crescut cu 11-12%, iar cheltuilelile statului cu 22%.

Cine ar face astfel de reduceri majore de cheltuieli?

După ce s-a „fript” cu alianţele reptate cu PSD, PNL, sub noua conducere, spune că doar un premier Ilie Bolojan şi cu programul său de guvernare politico-economic pot face astfel de reduceri. PNL nu mai acceptă o coaliţie pentru guvernare, cu premier PSD, şi nici o coaliţie cu premier Bolojan, dar care să ţină cont de principiile şi programul politic al PSD. Şi Bolojan şi liderii actuali ai PNL au declarat că nu mai repetă acest experiment.

USR nici atât nu intră la guvernare sub conducerea PSD, a mai fost odată şi a fost dat afară de liberali, cu atât mai mult de PSD.

PSD are problema că este câştigătorul alegerilor, şi nu poate intra la guvernare fără premier şi fără includerea în programul de guvernare al unei coaliţii a principiilor din propriul program de guvernare. Nici nu ar accepta propria sa clientelă politică şi primarii PSD să nu aibă acces la banul public, deşi este partidul câştigător în alegeri. Doar că în astfel de condiţii nu are cu cine face majoritatea, PNL s-a „fript” odată în coaliţii cu PSD şi de aici scorul foarte mic de 16%.

Nici dacă convinge UDMR să i se alăture la guvernare, PSD nu face majoritate: doar 31% şi nu-şi poate trece prin parlament guvernul.

Blocul de dreapta nu are singur majoritate parlamentară, dar nici PNL, şi cu atât mai puţin USR, nu vor intra într-o coaliţie cu PSD la conducerea guvernului. Nu există certitudinea că PSD va fi în stare să scadă masiv cheltuielile de funcţionare a statului, aşa cum promite că va face Bolojan. În acest caz au anunţat că preferă opoziţia, un lucru mult mai simplu comparativ cu efortul de redresare fiscal-bugetara a ţării.

Un cuvânt de sus în constituirea noului guvern are de spus şi CE. Care nu vrea că România să devină o nouă Ungarie, cu care are destule probleme. Iar CE are o armă imbatabilă: banii europeni. Indiferenet de promisiunile PSD, acest partid nu are capacitatea să reechilibreze situaţia fiscal-bugetara a ţării, pentru că ar trebui să lovească în propriul electorat, care l-ar fugări pe străzi, dacă ar tăia beneficiile bugetare de care se bucură astăzi.

Şi viitorul preşedinte al României, posibil Elena Lasconi, va avea un cuvânt de spus la desemnarea candidatului la funcţia de premier, care trebuie să dovedească că are o majoritate parlamentară în spate care să-l treacă de aprobarea parlamentului.

Lucrurile sunt extrem de complicate în acest moment, formare noului guvern se dovedește o misiune aproape imposibilă.