Fără precedent în istorie: speriate de criză, instituțiile federale americane vor garanta totalitatea depozitelor bancare din băncile falimentare

Sperietura este într-adevăr mare și, pentru a preveni contagiunea și panica, instituțiile federale americane au decis să garanteze totalitatea depozitelor bancare din Silicon Valley Bank și Signature Bank din băncile care au fost acum închise, din moment ce se comunicase că peste 90% dintre acestea nu erau asigurate.

Printr-un declarație comună, U.S. Treasury, Federal Reserve și Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) au comunicat că vor trece la „acțiuni decisive” pentru a întări încrederea publicului în sistemul bancar american, demers confirmat prin intervenția personală a Președintelui Biden. Iată comunicatul lor de presă:

Washington, DC -- The following statement was released by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen, Federal Reserve Board Chair Jerome H. Powell, and FDIC Chairman Martin J. Gruenberg:

Today we are taking decisive actions to protect the U.S. economy by strengthening public confidence in our banking system. This step will ensure that the U.S. banking system continues to perform its vital roles of protecting deposits and providing access to credit to households and businesses in a manner that promotes strong and sustainable economic growth.

After receiving a recommendation from the boards of the FDIC and the Federal Reserve, and consulting with the President, Secretary Yellen approved actions enabling the FDIC to complete its resolution of Silicon Valley Bank, Santa Clara, California, in a manner that fully protects all depositors. Depositors will have access to all of their money starting Monday, March 13. No losses associated with the resolution of Silicon Valley Bank will be borne by the taxpayer.

We are also announcing a similar systemic risk exception for Signature Bank, New York, New York, which was closed today by its state chartering authority. All depositors of this institution will be made whole. As with the resolution of Silicon Valley Bank, no losses will be borne by the taxpayer.

Shareholders and certain unsecured debtholders will not be protected. Senior management has also been removed. Any losses to the Deposit Insurance Fund to support uninsured depositors will be recovered by a special assessment on banks, as required by law.

Finally, the Federal Reserve Board on Sunday announced it will make available additional funding to eligible depository institutions to help assure banks have the ability to meet the needs of all their depositors.

The U.S. banking system remains resilient and on a solid foundation, in large part due to reforms that were made after the financial crisis that ensured better safeguards for the banking industry. Those reforms combined with today's actions demonstrate our commitment to take the necessary steps to ensure that depositors' savings remain safe.

De notat că, între timp, a falimentat și a treia bancă, Silvergate Bank, de mai mici dimensiuni dar foarte interesantă deoarece era specializată în cripto monede.

O intervenție absolut firească și necesară?

Desigur că era necesară dacă toți liderii instituțiilor din sistemul financiar doresc exact același lucru ca președintele american pe timp de creștere masivă a neîncrederii în sistemul bancar american, afirmând că „poporul american și mediul de afaceri din SUA trebuie să aibă încredere că depozitele lor bancare le sunt la îndemână atunci când au nevoie de ele” – cum a afirmat Joe Biden care, prudent dar fără multe alte amănunte, a promis și că „sunt pe deplin decis să-i fac să răspundă pe cei cărora li se datorează aceste probleme și să ne continuăm eforturile pentru a a întări supravegherea și reglementare marilor bănci astfel încât să nu se mai găsească din nou în situația asta”.

Absolut firesc și necesar demers pentru a mai salva ce se mai poate? OK, dar se repetă, la indigo, situația atât de mult blamată în perioada precedentei crize globale: guvernele, băncile centrale au injectat sume enorme pentru a salva băncile cu probleme și pentru a nu le lăsa să se declare în faliment. S-a spus atunci, pe drept cuvânt, că se fundamenta o foarte primejdioasă „cultură a intervenționismului” care dădea băncilor cu probleme grave de management garanția finală că, oricât de grave le-ar fi fost pierderile, va exista mereu statul-providență care va deschide porțile fluxurilor de bani lichizi care să le alimenteze casieriile. Și apoi, din motive politice ușor d înțeles, avea să se facă liniște pe baza faptului că, oftând de ușurare că nu au rămas fără banii din conturi, deponenții își vor relua viața și vor uita de episodul neplăcut.

Problema foarte gravă este că, și de data asta, decizia politică acum confirmată și de președintele Biden, este ca, pentru a rezolva criza, se apelează la fonduri federale ceea ce, de facto, înseamnă că pentru managementul defectuos care a produs falimentul celor două bănci vor plăti tot contribuabilii, operațiunea de intervenție anunțată acum fiind garantată de cele trei instituții care operează cu bani publici.

Întrebarea momentul este dacă reglementarea comunicată pentru a intra în vigoare în cazul depozitelor din băncile americane va fi extinsă și pentru toate filialele băncilor respective. SVB, spre exemplu, are filiale în UK (acum închisă foarte rapid după o decizie a Bank of England), Canada, Chile, Danemarca, Germania, Israel, India și Suedia. Mari companii din Asia, relatează Bloomberg sunt acum sub presiune deoarece dețineau conturi (cu valoare încă necomunicată) la banca SVB: cel puțin câteva zeci de companii din Hong Kong, apoi Japan SoftBank Group Co., Sumitom Mitsui Trust Holdings, iar din China companiile Hanghi Pudong Development Bank și Andon Health Co. În Coreea de Sud este invocată participarea fondului de pensii național care are o participare de 0,17% în SVB, sau trei companii australiene (Xero Ltd, și SiteMinder Ltd).

Simple speculații? În această perioadă de crize multiple și suprapuse, absolut orice este posibil. Dar, dacă doriți părerea avizată a unui dintre marii actori americani în domeniu – e vorba despre Martin Gruenberg, președintele Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – vă invit să lecturați intervenția sa în care, pe 6 martie, anunța deja posibilitatea unui dezastru iminent. Că nu a vrut nimeni să audă, asta este acum evident. Dar de ce nu a vrut să audă? De ce nu au existat instrumentele de alertă timpurie promise cu ocazia precedentei crize tocmai pentru a pune în gardă clienții potențiali ai băncilor față de investițiile de risc sau de mare risc (cum se dovedesc a fi, de regulă, cele în domeniile hi-tech) ? De nu și-au făcut oare treaba organismele federale care ar fi trebuit să realizeze analiza bonității unor asemenea prezentări ca cele făcute de SVB pentru clienții chemați să investească pe baza unor asemenea scheme generatoare de încredere în politica băncii?

Răspunsurile există dar sunt greu de procesat. Goana sălbatică după profituri în perioada pandemiei Covid 19 a adus băncilor profituri enorme împărțite rapid între acționarii care, în spațiul a câteva luni, au încasat averi uriașe. Nu a existat o reinvestire a profitului, nu au existat planuri în acest sens și nimeni n-a avut timp să se ocupe de asta. Acum se plătesc celelalte dividende și este foarte posibil ca multiplicarea crizei financiare să continue și să accentueze celelalte crize sociale în curs de desfășurare. Dar principiul de bază este că cei săraci sunt pierzătorii de serviciu ai istoriei, ai oricărei istorii, în timp ce băncile vor câștiga întotdeauna. Și se dovedește câtă dreptate avea Thomas Jeffreson atunci când spunea că „cine deține banii, acela controlează națiunea...cred că instituțiile bancare sunt mai primejdioase pentru libertatea noastră decât orice armată”.