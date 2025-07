Europa, între stagnare și soluții. Productivitatea scăzută, o amenințare reală. Soluții

În prezent, Europa este o insulă de stabilitate și prosperitate într-o lume tot mai turbulentă.

Cu toate acestea, în ultimii ani, creșterea economică a încetinit. Uniunea Europeană (UE) se confruntă cu un decalaj semnificativ în materie de productivitate în comparație cu Statele Unite și China. Acesta a crescut în ultimele decenii. Pierderea competitivității ne afectează capacitatea de a ne promova interesele și de a proteja și îmbunătăți nivelul de trai.

Dar știm ce este de făcut. În primul rând, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru consolidarea Pieței Unice, prin eliminarea fragmentării din sectoarele servicii, piețelor de capital și forței de muncă. Reglementarea fragmentată și excesivă trebuie redusă pentru a facilita crearea și extinderea companiilor în Europa. În al doilea rând, în fața unui vecin agresiv, Rusia, UE trebuie să fie unită pentru a dezvolta o piață unică veritabilă în domeniul apărării, cum ar fi prin stimularea dezvoltării de tehnologii de bază. În al treilea rând, Europa se confruntă cu problema birocrației. Comisia Europeană depune eforturi pentru a o remedia.

Mi s-a oferit sarcina de a conduce și a coordona activitatea Comisiei Europene în acest proces ambițios de simplificare.

În ultimii ani am fost martorii unei activități intense de reglementare pentru a atinge obiective precum tranziția verde și cea digitală. Acum, făcând bilanțul acestei activități, constatăm că acumularea de norme și complexitatea sporită a acestora sunt împovărătoare și, prin urmare, este nevoie de o simplificare amplă.

Trebuie să găsim o soluție pentru faptul că întreprinderile din UE petrec prea mult timp și energie pentru a respecta o birocrație din ce în ce mai complexă, în loc să își concentreze eforturile pe inovare și productivitate. Acest lucru este valabil în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, cărora le este cel mai greu să îndeplinească cerințele birocratice mai împovărătoare.

Comisia este hotărâtă să simplifice normele UE, să le facă mai ușor de înțeles, iar punerea lor în aplicare să fie mai rapidă. Avem o foaie de parcurs clară și deja acționăm într-un ritm susținut și hotărât. În doar câteva luni, am prezentat propuneri de simplificare în domeniile agricol, apărare, procesul de due diligence și raportarea în materie de sustenabilitate, iar cel mai recent, pentru etichetarea substanțelor chimice, a produselor cosmetice și îngrășămintelor. Acesta este un efort continuu, urmând ca în cursul acestui an să fie propuse și alte pachete.

Simplificarea înseamnă redefinirea normelor existente, pe baza experienței efective legate de punerea lor în practică. Pentru a face acest lucru, Comisia a început prin a asculta cu mai multă atenție pe toți cei implicați și întreprinderile relevante.

Această ascultare ne ajută să identificăm numeroasele elemente care funcționează bine în practică, dar și multe altele care nu funcționează cum s-a intenționat. De asemenea, ne permite să identificăm schimbările practice care pot aduce beneficii reale întreprinderilor și cetățenilor.

Să îi luăm ca exemplu pe fermieri. Propunerile noastre recente vizează efectuarea unei singure inspecții anuale la ferme, în locul mai multor controale împovărătoare pe parcursul unui an, cum se întâmplă în prezent. De asemenea, dorim să facilităm traseul tinerilor interesați de o carieră în agricultură. În plus, am luat măsuri pentru a proteja IMM-urile, care, în faza de extindere, se confruntă brusc cu aceleași obligații de conformare pe care le au întreprinderile foarte mari. Propunerea noastră privind „întreprinderile mici cu capitalizare medie” va contribui treptat la remedierea acestei situații, printr-o reglementare mai proporțională cu dimensiunea firmelor.

În mod similar, am propus simplificarea obligațiilor din procesul de due diligence, pentru ca întreprinderile să își concentreze resursele limitate în domeniile de risc. Aceasta le va permite să obțină rezultate mai bune, cu costuri mai mici, respectând mai eficient drepturile omului și mediul.

De asemenea, am propus norme mai simple pentru autorizarea, achizițiile publice și acordarea de licențe pentru apărare și securitate. Această simplificare ne va permite să atingem mai eficient obiectivele NATO, să promovăm o industrie a apărării cu adevărat europeană și să creăm rapid mijloace eficace de descurajare a unei Rusii agresive.

Prin replicarea în întreaga Europă, impactul cumulat chiar și al unor schimbări mici poate genera beneficii uriașe. Conform unei estimări prudente, economiile anuale care decurg din propunerile de simplificare prezentate deja în 2025 depășesc cu mult 8,5 miliarde euro pe an.

Iar acesta este doar începutul. Comisia va analiza întregul corp legislativ UE pentru a se asigura că avem norme viabile, mai eficace și coerente. Cu alte cuvinte, că vom fi mai în măsură să ne atingem obiectivele economice, sociale și de mediu ambițioase stabilite.

Obiectivul nostru general este acela de a reduce costurile administrative cu cel puțin 25 % pentru toate întreprinderile și cu cel puțin 35 % pentru IMM-uri. Aceasta înseamnă reducerea costurilor administrative anuale cu aproximativ 37,5 miliarde EUR până la sfârșitul mandatului actualei Comisii, respectiv în 2029.

Însă nu ne vom opri aici. Simplificarea trebuie să facă parte din ADN-ul tuturor noilor reglementări UE. Simplitatea normelor viitoare va fi avută în vedere încă din momentul conceperii acestora.

Aceasta înseamnă schimbarea mentalităților și a modului de funcționare a instituției noastre. Înseamnă să ne concentrăm atenția pe punerea în aplicare, nu pe crearea tot mai multor obligații de reglementare.

Aceasta este o Comisie Europeană care ascultă cu adevărat, reacționează și dă rezultate. Impulsionăm crearea unor schimbări reale prin intermediul agendei noastre ambițioase de simplificare.

Promisiunea noastră este că ne vom asigura că normele UE funcționează optim pentru toți cetățenii și toate întreprinderile, sprijinind-i să își valorifice potențialul.