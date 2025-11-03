search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Drulă-succesorul și despre suspendarea lui Nicușor Dan

Nicușor Dan a venit să-l susțină pe candidatul USR la Primăria Capitalei pentru a le arăta alegătorilor cine îi va duce mai departe programul. AUR și PSD îl acuză pe șeful statului că a ignorat Constituția.

Cătălin Drulă este candidatul USR la Primăria Capitalei
Cătălin Drulă este candidatul USR la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă nu are încă un program propriu. Se prezintă mai degrabă ca fiind succesorul lui Nicușor Dan, continuatorul strategiilor lui, singurul dintre candidați care vrea să pună în aplicare referendumul organizat de fostul primar general prin care Bucureștiul să revină la bugetul unic, iar centralizarea capitalei să ofere mai multă coerență orașului.

Deputat USR de Timiș, fost ministru al Transporturilor și fost președinte al Uniunii Salvați România, Cătălin Drulă și-a lansat ieri candidatura pentru Primăria Generală după ce a primit prin vot suportul partidului.

Ce promite Cătălin Drulă

În discursul său a atacat direct partidele din coaliția de guvernare și implicit pe contracandidații săi din PNL și PSD: „Reţelele legate de partidele care nu votează acest referendum vor să menţină oraşul în starea actuală de subdezvoltare şi de fragmentare. Pentru ei e mai bine să aibă şase oraşe mici şi incoerente decât o metropolă”.

La fel ca fostul primar general, Drulă promite siguranță rutieră și urbanism responsabil. Bucureștenii încă așteaptă angajamentul lui Nicușor Dan din 2020 pentru sincronizarea semafoarelor, pentru aducerea semafoarelor inteligente. Cătălin Drulă preia ștafeta și vorbește și el despre (i) modernizarea bulevardelor; (ii)  extinderea liniilor de metrou și tramvai; (iii) programe antidrog în licee; (iv) parcuri noi; (v) refacerea infrastructurii unor clădiri pentru reducerea riscului seismic; (vi) planificare urbană mai eficientă.

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat în discursul lui pe Cătălin Drulă pentru implicarea sa parlamentară de transformare a referendumului în lege, în așa fel încât „infrastructura” să aibă prioritate în fața „panseluțelor”. Fostul primar general a spus că ultimii ani ai Bucureștiului pot fi definiți ca „lupta între infrastructură şi panseluţe”, fiindcă banii pe care i-ar fi putut folosi Primăria Generală pentru a integra metroul în rețeaua publică de transport în comun sau de a unifica producătorii de energie termică din București erau folosiți de primăriile de sector pentru investiții nesemnificative, cum ar fi fântânile muzicale și florile.

Nicușor Dan a fost acuzat de AUR și PSD că nu ar fi respectat Constituția
Nicușor Dan a fost acuzat de AUR și PSD că nu ar fi respectat Constituția


AUR și PSD critică prezența președintelui la lansarea candidatului USR

Dincolo de discursurile virulente ale liderilor USR împotriva PSD și PNL, prezența președintelui Nicușor Dan a fost considerată neconstituțională de AUR și PSD. Semn că cele două s-ar putea pregăti pentru acțiuni comune.

În România există însă această tradiție veche de 35 de ani în care șeful statului, independent prin Constituție, dar legat de fostul său partid, face mereu gesturi în favoarea formațiunii care l-a ajutat să ajungă la Cotroceni. De la Ion Iliescu la Klaus Iohannis, toți au făcut-o.

Senatorul Daniel Zamfir vorbește despre Constituția care ar fi ajuns „o hârtie fără nicio valoare”, despre președintele care „întinde coarda prea mult”. Senatorul social-democrat merge chiar mai departe și îi acuză pe „reziști” - cei care au creat mișcarea împotriva lui Liviu Dragnea când voia să-i amnistieze pe corupți – că „vor să pună stăpânire pe țară”, pentru că „au președintele lor, căruia nu-i pasă de nimic”.

Șeful AUR George Simion susține la rândul său că prezența lui Nicușor Dan e „total imorală, total neconstituțională, total în afara postului său” și că, „în alte vremuri”, un astfel de gest „ar fi provocat imediat suspendarea”.

Aproape 50% pentru suspendarea șefului statului

Tot ieri, a fost dat publicității un sondaj care arată că aproape jumătate dintre români ar susține o suspendare a președintelui. Cercetarea a fost făcută în perioada 14-26 octombrie 2025 de CURS și scoate la iveală că 22% dintre români declară că susțin puternic suspendarea, 27% o susțin într-o oarecare măsură, în vreme ce 22% se opun într-o oarecare măsură, iar 19% se opun puternic: practic, datele arată că tema suspendării produce o polarizare importantă, iar trendul ar fi împotriva lui Nicușor Dan.

Cine sunt cei mai vehemenți împotriva lui: în jur de 75% din votanții AUR și POT, peste 40% dintre votanții PSD, plus 25% dintre cei ai PNL ar vrea suspendarea președintelui.

Pe fondul neînțelegerilor din arcul de guvernământ, a inflației, a reformelor rămase în drum și a neimplicării președintelui în problemele cele mai grave pe care le consideră românii, radicalii cresc în sondaje. În schimb, partidele tradiționale sunt tot mai lipsite de credibilitate. Pe acest fond PSD se radicalizează, lăsând PNL și USR să-și dispute Primăria Generală și să se acuze reciproc de cele mai mari rele. 

Sabina Fati - DW

