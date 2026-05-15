De la Pământ la Lună

Întâlnirea cu Peter Jackson a fost o lecție de cinema a unui pasionat, de când a filmat în grădina bunicii, cu un Super 8, varianta lui pentru King Kong, din 1933, văzută la TV, pe când avea 9 ani. Și așa, cu timpul, a ajuns la 13 Oscaruri, pentru Stăpânul inelelor. Concluzia: o cultură cinematografică solidă ajută exponențial în carieră. Și se pregătește de un Tintin, după cel al lui Spielberg, la care tot tatăl lui E.T. va fi producător.

Apoi The Match, un documentar extraordinar despre meciul Marea Britanie-Argentina, în plin conflict din Insulele Malvine/Falkland. Un Maradona justificând cu „Mâna lui Dumnezeu", o minunea cerească, handul său netaxat din 1986.

Une vie de femme, în competiția oficială, regia Charline Bourgeois-Tacquet, cu extraordinara Lea Drucker, de curând cesarizată, și care acum nu mai e polițistă, ci chirurg (n-avem feminin), implicată profesional, dar și gata să fie mamă vitregă (rău sună în română apelativul) și să încerce și o iubire de tip modern, cu... o romancieră. S-a lăsat cu aplauze. Are ingredinte pentru un premiu, inclusiv o mamă cu Alzheimer.

Noaptea s-a încheiat surprinzător, apoteotic, spre 3 dimineata, cu un clasic (?!): Fast and Furious, cu aplauze, țipete ca la concertele lui Michael Jackson, la 25 de ani de la premieră, cu Vin Diesel, Jordana Brewstewr în Palatul Lumiere, dar și cu fiica fermecătorului și regretatului Paul Walker, ori ravisanta Michelle Rodriguez ori cuceritoarea Jordana Brewster. Doamne cât seamănă cu Rebel fără cauză, cu un final de destin similar cu al lui James Dean, în realitate...

