search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

De ce insistăm să avem o astfel de ceremonie de tip comunism

0
0
Publicat:

Psihologic vorbind modalitatea de a sărbători Începutul Anului Școlar adunând toți elevii laolaltă cu părinții și profesorii (și ceva bunici) în curtea școlii, să asiste la câteva discursuri oficiale, superficiale și simple nu are niciun impact.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Avem în fiecare an imagini cu 800, 1000, 1800 de persoane într-o curtea (sau și mai mulți) care nu fac decât să fie neliniștiți. Din punct de vedere al discursului în public, impactul este zero. Niciun specialist în public speaking nu-ți va recomanda așa ceva,În primul rând, nu există nicio conexiune între vorbitori și public, dimpotrivă există o distanță fizică și socială între cele două tabere și nu ai cum să ai un discurs cu rezonanță și impact, dacă cei din fața ta nu sunt atenți și concentrați la ceea ce spui și nici nu-i interesează. În al doilea rând, nu ai cum să captezi atenția și concentrarea audienței nici pentru un minut. Cu alte cuvinte, este o activitate fără eficiență și inutilă. Ce se întâmplă de fapt? Învățătorii își caută cu curiozitate și își adună copiii (îi îmbrățișează, îi pupă, îi întreabă cum le-a fost vacanța), diriginții încearcă să-și liniștească elevii adolescenți gălăgioși cu glume dis-de-dimineață, părinții foarte curioși se bucură de reîntâlnirea cu alți părinți și pe toată durata desfășurării ceremoniei vorbesc nonstop, știri, bârfe, noutăți, chestii din concedii, temeri, dorințe, iar bârfe despre noul prof, etc.

Copiii? Copiii sunt cei mai neinteresați de discursurile directorilor și ale oficialităților. Cei mici sunt activi, agitați și nerăbdători și cei mari sunt plictisiți și stau pe telefon. Nu au nicio curiozitate. Cei din rândurile din spate chiar nu văd și nu aud nimic. M-am gândit deseori la mine, astăzi, nu îmi amintesc nimic, nicio frază din vreun discurs în cei 12 ani de școală, îmi amintesc doar tipul de emoții, când eram mic mă grăbeam să nu fiu în întârziere și cu florile în mană alergam spre școală și apoi stăteam în mulțime pană mă dureau picioarele. La liceu nu auzeam nimic, nu pentru că nu erau boxe, ci pentru că nefiind în primul rând, să fii ținta privirilor directe, nu aveai cum să auzi ce se declara, deoarece în jurul tău colegii vorbeau mult mai tare și mai mult și erau gălăgioși, veșnica reacție ”ne mai ține mult aici!!!”.

Și atunci mă întreb: de ce insistăm să avem o astfel de ceremonie de tip comunism dacă ea în realitate este complet ineficientă și nu își atinge scopul, ba mai mult aduce multă plictiseală și respingere?

P.S. În sinea lor, eu nu cred că vorbitorii (directorul, polițistul, preotul, politicianul) simt că sunt ascultați și că discursurile lor pregătite chiar au fost auzite și apreciate. Au nevoie doar de 5 secunde să privească adunarea și să constate cat (dez)interes se întrezărește. În fiecare clasă, ar fi cu totul altceva....  

Opinii

Mai multe de la Mihai Copăceanu

Cum putem avea un An Nou Fericit?
Opinii
Semnal de alarmă: Crește mult consumul de alcool în rândul fetelor în preajma Sărbătorilor. 10 recomandări pentru părinți
Opinii
De ce peste 2 milioane de români au votat Călin Georgescu ? 10 adevăruri!
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
stirileprotv.ro
image
Când ÎNCEP PLOILE. Veste ŞOC de la ANM
gandul.ro
image
Început de an școlar atipic: Sindicatele din educație organizează un marș de protest în prima zi de școală, între Guvern și Cotroceni
mediafax.ro
image
Fotbalistul român care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia. Motivul incredibil pentru care a renunțat la bolid: „Am dus mașina înapoi la reprezentanţă”
fanatik.ro
image
Vladimir Putin vrea să atace „călcâiul lui Ahile al NATO”. „Ar fi un dezastru pentru aliați”
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
A fost filmat! Reacția total neașteptată a lui Donald Trump, în timp ce Carlos Alcaraz era în extaz
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
Zeci de mașini din beton vor fi puse pe fundul oceanului pentru a se transforma în recife de corali. Cum arată instalația unică în lume
antena3.ro
image
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
observatornews.ro
image
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni
cancan.ro
image
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
prosport.ro
image
Cum elimini petele negre de pe trandafiri. Trucul simplu al grădinarilor pentru a scăpa rapid de problemă
playtech.ro
image
Câți bani a dat Ministerul Apărării pentru achiziția de armament în 2025. Suveraniștii, speriați că-i trimite Bolojan la război
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce au făcut invitații în momentul în care mirele a aprins o torță la o nuntă din Cluj
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
Noul an școlar, deschis cu proteste! Conducerea unei școli deja a demisionat
kanald.ro
image
Ce pensie ar trebui sa incaseze un batran in Romania in medie încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
Se renunță la CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Anunțul ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Cetatea care nu se află în România, dar poate fi văzută perfect și din țara noastră. Drumul până la ea este o încântare
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
Caterian Murino foto Profimedia jpg
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop luni, 8 septembrie. Partenerii de viață ai Balanțelor caută nod în papură! Relația lor suferă schimbări colosale
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
Regele Charles, prima apariție după detaliile actualizate despre cancerul care îl chinuie: ”Nu mai merg rotițele la 76 de ani”

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică