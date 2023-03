Creşte opoziţia din PNL faţă de o guvernare condusă de Ciolacu, perceput ca „L'État, c'est moi”

Încă nu e clar cine va conduce guvernul începând cu luna mai. Ciucă este decis să demisioneze, pentru că aşa scrie în Acordul de Coaliţie, şi pentru că s-a săturat de o funcţie pentru care nu are niciun fel de chemare sau abilităţile necesare. A aceptat-o doar la insistenţele președinelui Iohannis.

În PNL creşte opoziţia faţă de varianta Ciolacu premier, şi faţă de o guvernare alături de PSD.

Ciolacu se erijează deja în postura de „L'État, c'est moi”

Exclude posibilitatea de a nu fi desemnat premier în luna mai de către preşedintele Iohannis. Stabileşte deja viitoarele linii directoare ale politicii româneşti. El va ajunge preşedinte în 2024, susţinut şi de PNL, în tandem cu Ciucă premier. Ciolacu spune că varianta cea mai bună pentru România este o coaliție între PSD și PNL. El vede această colaborare și după 2024 și dă de înțeles că pentru ca acest lucru să se întâmple, ar fi bine să existe o alianță politică pentru alegerile de anul viitor. După luna mai îl trimite pe Ciucă preşedintele Senatului, pentru că acesta nu va ocupa un post de ministru, pe Grindeanu în locul lui ca preşedinte al Camerei Deputaţilor. Ciolacu a stabilit deja că este necesar un minister al Afacerilor Europene, şi că sunt prea multe ministere.

Este exemplul clasic al adevărului: când nu ai pregătirea filosofică necesară, puterea îţi ia minţile. Studiile lui Ciolacu au fost făcute la o facultate privată, neacreditata, cu licenţă susţinută la 9 ani după absolvire, ceea ce o face nulă. Legea spune că trebuie susţinută în maximum doi ani de la absolvire. De unde, atunci, pregătire filosofică la Ciolacu?

Relaţia lui Ciolacu cu Iohannis

Ciolacu nu dă doi bani pe preşedintele Iohannis, dar vrea ca acesta să-l desemneze premier. A declarat că nu are un parteneriat cu Iohannis, iar despre mandatele sale: „părerea mea că au fost ani de zile pierduți din cauza unor ranchiune și discuții politice și a unor decizii în acel moment”.

Preşedintele i-a replicat: „Câteodată, unii politicieni merg la televizor și îi iau gura pe dinainte. ... Când coaliția va decide să facă o schimbare de Guvern se vor prezenta toate forțele interesate, îmi vor prezenta punctele de vedere și în conformitate cu Constituția voi lua atunci decizia care mi se va părea cea mai bună pentru România”.

Premierul Ciucă îl contrazice pe Iohannis când declară: ”în momentul de faţă nu există altă soluţie şi nu există nici alt reper temporal decât acela al efectuării rocadei, aşa cum ne-am angajat în momentul în care am constituit această coaliţie”.

Problema esenţială pentru preşedintele Iohannis este că Ciolacu nu-i împărtăşeşte opiniile şi soluţiile în materie de politică externă. S-a văzut asta şi în vizita sa la Chişinău, când a evitat să se întâlnească cu Maia Sandu, din poziţiile faţă de refuzul Austriei în acceptarea României în Schengen şi faţă de canalul Bâstroe.

În calitatea de premier, Ciolacu nu poate colabora cu preşedintele Iohannis în problemele de politică externă şi securitate naţională, exact în perioada în care crizele externe solicită României o poziţie fermă şi precisă. Nu cred că preşedintele poate trece peste acest inconvenient major.

Întârzierea banilor din PNRR este încă o piedică la accederea lui Ciolacu în funcţia de premier. A şi spus colegilor săi din PSD:

„Nu este în interesul PSD să preia funcția de premier dacă nu există bani pentru punerea în aplicare a măsurilor asumate”.

În PNL creşte opoziţia faţă de o guvernare condusă de Ciolacu

După atacul lui Rareş Bogdan la ministrul Bogdan Aurescu, considerat omul lui Iohannis, şi replica acestuia care l-a comparat pe prim-vicepresedintele PNL cu Sputnik, mai mult lideri liberali s-au declarat oripilaţi de declaraţia lui Aurescu.

Nicolae Ciucă, actualul preşedinte al PNL şi omul prin care Iohannis dictează politica PNL, are şi el o vulnerabilitate mare: acuzaţia de plagiat. Până acum cercetarea oficială acuzaţiei a fost blocată în justiţie, dar odată plecat din funcţia de premier această blocare nu mai are motiv să continue. În consecinţă, şefii PNL nu mai au motiv să asculte de directivele lui Iohnnis transmise prin gura lui Ciucă.

Opoziţia PNL la alianţa cu PSD

Cea mai categorica opoziţie a exprimat-o Robert Sighiartău, vicepreședintele PNL.

„Nu este exclusă o alianţă de dreapta împotriva PSD. Pe noi ne interesează ce doreşte poporul, iar eu vă spun că poporul nu va dori un preşedinte de la PSD. Aşa cum nu şi-a dorit 20 de ani, nu va dori un preşedinte de la PSD. Din mai multe motive. Pentru că PSD, când pune mâna pe putere, dacă ne uităm în istoria recentă, iar funcţia de preşedinte este extrem de importantă, devine un partid periculos pentru democraţie”.

Apropos de candidatul la preşedinţie din partea PNL:

„De la Bolojan la Emil Boc şi la mulţi alţii care, dacă ar intra într-o luptă pentru prezidenţiale, au un profil occidental bun, au realizat ceva la nivel local, judeţean, şi pot să ofere ceva mult mai bun la nivel naţional”

Prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu nu este nici el de acord ca PNL să-l susțină pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, la alegerile prezidențiale din 2024, el spunând, într-o reacție pentru Digi24.ro, că „PNL trebuie să aibă candidat propriu”.

Secretarul General al PNL, Lucian Bode, este şi el împotriva lui Iohannis, deşi nu spune public acest lucru. Poziţia este generată de cererea preşedintelui de a-şi lămuri suspiciunea de plagiat până la rocada din mai.

PNL este la o răscruce politică

Pe care trebuie s-o tranşeze cât mai repede. După demisia lui Ciucă de la şefia guvernului, acesta îşi pierde susţinerea filialelor PNL, pentru că nu mai are bani de împărţit. Suspiciunea de plagiat la adresa lui Ciucă atârna ca o piatră de moară de gâtul PNL, iar venirea la conducerea guvernului a lui Ciolacu transformă PNL în partid irelevant. Pentru că premierul are ultimul cuvânt în deciziile guvernului.

O alianţă electorală PSD-PNL ar înstrăina dramatic alegătorii fideli ai PNL, care s-ar îndrepta spre USR şi alte partide dreapta.

Momentul adevărului este în luna mai, pentru toţi actorii politici importanţi, de la preşedintele Iohannis la şefii de partide şi la echipele de conducere ale acestora. Presupun că se caută soluții încă de pe acuma, pentru a nu fi luați cu toții pe nepregătite în luna mai.