search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ce cerem de fapt când cerem depolitizarea educației?

0
0
Publicat:

Se spune obsesiv că primul lucru de făcut în educație e depolitizarea. Mi-e teamă că e un mit. Da, educația e politizată. Dar problema reală nu e implicarea politicului, ci calitatea de cele mai multe ori îndoielnică a oamenilor pe care politica îi împinge în sistemul de educație.

Ne revoltăm când inspectorii, directorii de școli sau șefii de instituții sunt numiți politic, și e corect să ne revoltăm. Dar adevăratele tragedii nu se petrec acolo, ci în sinecurile mici, ascunse, din școlile de la sate: soția primarului, cumnata preotului, nepotul afaceristului local. Toți cu posturi (de necalificat) ocupate fără concurs, în școli unde nici nu există catedre titularizabile, pentru că sunt prea puțini copii. Și atunci acei copii rămân fără nicio șansă – condamnați la profesori necalificați, la improvizații, la un orizont închis de la început. Și-apoi, în situații în care vorbim despre comasarea acelei școli cu alta mai mare, primarii vorbesc de dezrădăcinarea copiilor, când de fapt pe ei îi sperie pierderea sinecurilor.

ceremonie deschidere an scolar cumpana FOTO Mariana Iancu

În studiourile TV spunem „vrem depolitizare”. Dar ce-ar fi dacă profesorul copiilor ar fi Kennedy? Sau Obama? Tot oameni politici și ei. Nu statutul lor de „politician” ar fi problema, ci dacă sunt sau nu oameni de calitate, competenți în ceea ce fac. La noi, politica e plină de oameni de slabă calitate – și ei veniți, inevitabil, dintr-un sistem de educație care a produs pe bandă mediocritate și construiesc un sistem de educație inevitabil mediocru care produce absolvenți cel mult mediocri și așa mai departe până o opri cineva spirala asta. Acel sistem de care vorbim nostalgic, în timp ce uităm că el a crescut generațiile care azi cred în pământ plat, în chemtrails, în discursurile copiate din filme ale vreunui Guru și în tunelurile dacice.

Ce se poate face

Nu putem aștepta ca sistemul să se curețe singur. Trebuie tăiate câteva rădăcini:

  • Concursuri reale și transparente pentru toate posturile de conducere și pentru posturile didactice (inclusiv pentru cele din rural).
  • Audit anual al posturilor ocupate – cine sunt, ce calificări au, cum au ajuns acolo. Pe o platformă informatică unică, transparentă.
  • Clusterizare pentru școlile mici – N-am mai zis comasare că sună deja foarte rău, așa că folosesc nume diferite pentru același concept. Cred în ideea de conducere comună, profesori itineranți, resurse comune, laboratoare mobile.
  • Pachete de stimulente pentru profesori calificați care merg în zone defavorizate: bonusuri, cazare, carieră accelerată.
  • Transparență digitală: platformă națională cu toate posturile scoase la concurs, candidați, criterii și rezultate.
  • Reguli clare de incompatibilitate: nu voi merge pe ideea că soția premierului nu trebuie să predea. Dar voi spune că poate preda DACĂ ARE CALIFICAREA necesară, demonstrată prin concurs.

Nodul gordian

Nu mă iluzionez: toate astea sunt greu de făcut. E un nod gordian care leagă politicul de școală, comunitățile locale de rețelele de interese, nostalgia de ne-dorința de schimbare.

Dar tocmai pentru că e un nod gordian, el nu se va desface singur. Trebuie tăiat. Și da, încă mai cred că există cineva suficient de curajos ca să ridice sabia.

Opinii

Mai multe de la Gabi Bartic

De ce nu avem nevoie de festivități de început de an
Opinii
Copilul din petice și satul care a uitat să-l crească
Opinii
Interesul copiilor, sau paravanul după care ne ascundem
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile rusești în Ucraina: Își arată frica de dictator
digi24.ro
image
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic. El are calitatea de acuzat pentru infracțiuni grave
mediafax.ro
image
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată. Invocă patru motive pentru care s-ar „dori înlăturarea lui”
libertatea.ro
image
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
digi24.ro
image
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Politolog: Două ipoteze după ce Serviciile au eşuat în a opri operaţiunea rusă "Călin Georgescu preşedinte"
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
'La cât timp de la căsătorie am dreptul la pensie de urmaş?'. Avocaţii explică legea
playtech.ro
image
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce tragedie! A MURIT în urmă cu puțin timp! Toată lumea este în ȘOC!
kanald.ro
image
ANAF pune tunurile pe săracii cu firme mici, că e mai ușor. „Având același salariu, colegii preferă...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Asta da veste URIAȘĂ în showbiz! Laura Cosoi a făcut anunțul minunat! E în culmea fericirii: Dau naștere celui de-al cincilea copil
romaniatv.net
image
Ministerul Muncii, anunțul momentului pentru milioane de români! Se dau amenzi de până la 10.000 de lei. Se aplică până la finalul anului
mediaflux.ro
image
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
click.ro
image
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Trump Melania Kate și William GettyImages 2235355308 jpg
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă
okmagazine.ro
Sharon Stone foto Profimedia jpg
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO

OK! Magazine

image
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime