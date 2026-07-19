Caz-școală: Jens Spahn, homosexual și președintele grupului parlamentar al conservatorilor germani demisionează în urma unui scandal ciudat

Chiar că e ceva care depășește nivelul unei știri de scandal.

Jens Spahn, personajul în centrul scandalului care ar putea să fie înscris la loc de frunte în manualele de guvernanță politică, homosexual conservator cu perspective până acum care îi deschideau calea spre funcția de Cancelar, fost ministru al sănătății a anunțat că demisionează din toate funcțiile sale în urma scandalului de mari proporții declanșat de nașterea fiului său născut de o mamă purtătoare în SUA.

În mesajul transmis Cancelarului Merz, scrie că : „în aceste ultime zile, am înțeles că fericirea mea personală care constă în a fonda o familie alături de soțul meu și să devin părinte, este ceva incompatibil cu funcția mea politică”. La nivel legal, nimic nu interzice nici menajul homosexual. Dar, în Germania, există o interdicție ca cineva să apeleze la procedeul „mamei purtătoare”, iar unul dintre partizanii liniei politice de susținere ferventă a acestei interdicții (inclusiv prin poziția partidului adoptată în februarie acest an) au fost tocmai cei din CDU pe care, până acum, îi reprezenta Spahn în Bundestag.

În rezoluția din luna februarie, cei din CDU spuneau în mod clar că „în lumina problemelor etice, legale și practice legate de procedeul mamei purtătoare, partidul CDU din Germania reafirmă cererea sa ca procedeul acesta – inclusiv bazat pe motivații altruiste- să rămână interzis în Germania pentru a se evita abuzurile, exploatarea și riscurile de sănătate”.

Asta la partid, poate și la ei una se zice, alta fac aleșii în practica de fiecare zi, pe un model care nouă ne este atât de familiar? Poate, pentru că politicianul Spahn, acum descoperitor al valențelor vieții de familie alături de soțul său, s-a pronunțat public în termeni foarte severi împotriva principiului „mamelor purtătoare”. Iată ce spunea, ca un adevărat conservator creștin: „În calitate de bărbat homosexual și de creștin, personal găsesc că este extrem de dificil să te împaci cu ideea unui „pântece de închiriat”, subliniind mai apoi faptul că procedeul respectiv „este deosebit de problematic în sensul identității copilului”.

Problema reală nu mai este acum Jens Spahn și nici măcar duplicitatea extremă a politicianului conservator. Asta este partea cea mai nevinovată a scandalului, aparent rezolvat prin forțarea demisiei respectivului lider politic și retragerea în brațele soțului său pentru a crește astfel copilul cu care s-au întors din SUA.

Chestiunea fundamentală este, din nou și din nou, valoarea identității și convingerilor creștine pe care se bazează în mod foarte explicit doctrina partidului german și care motivează multe dintre politicile sale și alegerile unor lideri chemați acum să schimbe vechea echipă de conducere.

Desigur, dincolo de asta, la nivelul întregii societăți europene și cu deosebire al cele occidentale, pe fond, apar explicații pentru o problemă urgent de rezolvat, refuzul tinerilor de a credita partidele politice tradiționale cu urmări așteptate curând și traduse în alegeri politice dintre cele mai neașteptate, favorizând pozițiile extreme.

Acesta este contextul în care cazul Spahn este chiar unul-școală, relevant pentru urmările pe care încep să le aibă diversele legislații în domeniul de care discutăm azi, niciodată armonizate și, în consecință, devenite bombe politice cu explozie întârziată.