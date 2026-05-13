search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Câte lebede negre sunt în Marea Neagră

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Poate redeveni Marea Neagră ceea ce era înainte de epoca războaielor din secolul 21? Cine poate garanta libera navigație și echilibrul acestei regiuni? Și ce poate face România pentru a se apăra?

Preşedintele României, Nicuşor Dan, alături de Ionel Niţu, preşedintele New Strategy Center
Preşedintele României, Nicuşor Dan, alături de Ionel Niţu, preşedintele New Strategy Center

„Atunci când vorbim despre Marea Neagră și Delta Dunării, trebuie să ne asigurăm că sunt protejate și vor fi protejate și în viitor” a declarat ministra de Externe, Oana Țoiu la dezbaterea despre pacificarea și dezvoltarea regiunii pontice organizată de The New Strategy Center. Au mai participat și vorbit despre situația regională președintele Nicușor Dan, numărul 2 din ierarhia diplomației turce, Mehmet Kemal Bozay, fostul premier rus trecut în opoziție și fugit în Vest, Mihail Kasianov și alți experți în politică externă, securitate, energie și infrastructură.

Mihail Kasianov: Europenii trebuie să se replieze înainte ca SUA și Rusia să dezbine și mai mult UE

Orice se întâmplă în regiunea Mării Negre are un impact „enorm” asupra securității regionale și asupra Mediteranei, a declarat viceministrul turc de Externe care a vorbit și despre o eventuală mediere între Rusia și Ucraina explicând că Ankara are avantajul de a fi în legătură cu ambele părți, spre deosebire de statele europene. Fostul premier rus, Mihail Kasianov, a insistat că americanii nu înțeleg despre ce e vorba în ambiția lui Vladimir Putin și că europenii trebuie să se replieze înainte ca Statele Unite și Rusia să dezbine și mai mult Uniunea Europeană.

„Tot ceea ce eșuează la nivelul  securității se transferă imediat, uneori pe termen mediu sau lung, în prețurile de zi cu zi, în competitivitate și în standardul de viață”, a mai adăugat șefa diplomației române, descriind Marea Neagră ca pe o „mare sigură”. Autorii volumului colectiv „Black Swans in the Black Sea” (Lebedele negre în Marea Neagră), lansat în deschiderea Forumului privind securitatea Balcanilor și a Mării Negre (Black Sea and Balkans Security Forum), relativizează sau chiar contrazic declarația ministrei Țoiu.

"Black Swans in the Black Sea" coord. Lt. Gen (ret) Ben Hodges şi George Scutaru (ed)
"Black Swans in the Black Sea" coord. Lt. Gen (ret) Ben Hodges şi George Scutaru (ed)


Lebedele negre care ar putea disturba Marea Neagră

Spre exemplu, Tacan Ildem, fost reprezentant al Turciei la NATO scrie că invazia rusă în Ucraina din 2022 a fost doar cea mai dramatică fază a unui proces care a dus la deteriorarea securității la Marea Neagră începând cu războiul din Georgia (2008) și apoi cu anexarea Crimeei (2014). Autorul vorbește despre felul în care Ucraina i-a obligat pe ruși să-și retragă navele din Sevastopol în Novorosiisk, dar în același timp notează că Rusia își menține în peninsulă capabilitățile A2/AD (sisteme de apărare aeriană, de coastă, anti-navă ce pot avea inclusiv o componentă nucleară) și care fac din Crimeea un loc greu de cucerit. Colonelul american în retragere, Robert E. Hamilton, șeful Centrului de Cercetări Strategice Delphi se întreabă de altfel dacă Marea Neagră este o mare nucleară și consideră că agresiunea rusă în regiune a început în anii 1990 cu intervențiile din Abhazia (un teritoriu rupt din Georgia și transformat în enclavă rusească) și Transnistria (o altă enclavă rusească pe care R. Moldova nu reușește să o integreze).

Dacă Statele Unite nu revin la un angajament mai solid în interiorul NATO e posibil ca ţările mari de la Marea Neagră, Turcia și Ucraina, de pildă, să-și dorească să aibă arme nucleare pentru a-și proteja teritoriul, conchide analistul militar. Un alt expert din Statele Unite, Phillip A. Petersen enumeră care ar fi lebedele negre care ar putea disturba Marea Neagră. Teoria lebedei negre așa cum a formulat-o Nassim Taleb se referă la un eveniment cu trei atribute: i) „un caz izolat aflat dincolo de tărâmul așteptărilor obișnuite, dat fiind că nimic din trecut nu i-a indicat în vreun fel posibilitatea”; ii) „un impact deosebit”; (iii) apoi, deși e vorba despre un caz izolat și neașteptat, după ce se întâmplă, oamenii găsesc explicații făcându-l predictibil retrospectiv (Nassim Taleb, Lebăda Neagră. Impactul puțin probabilului, Curtea veche, București, 2008).

Pot europenii preveni scenariile lebedelor negre?

Petersen, care este șeful Centrului pentru Studiul Războiului de Nouă Generație folosește teoria Lebedei Negre pentru a demonstra că 1) Moscova pierde războiul cu Ucraina, în ciuda faptului că are mai mulți militari, mai multe arme, mai mulți bani și că 2) Turcia nu mai face parte din cultura politică europeană din cauză că Uniunea Europeană nu a înțeles Kemalismul gândit ca o formulă de întrerupere a despotismului tradițional oriental, lăsându-l pe Recep Tayyip Erdogan să treacă de la autoritarismul competitiv la cel hegemonic. În viitor - scrie analistul american -n-ar fi deloc exclus ca Rusia să piardă supremația la Marea Neagră, iar Turcia, unde jihadismul se extinde, să intre într-un conflict cu Europa și să revină în forță în regiunea pontică, folosind în acest scop inclusiv cheile Strâmtorilor Bosfor și Dardanele.

Pot europenii preveni scenariile lebedelor negre descrise în volumul editat de New Strategic Center (Lt. Gen (ret) Ben Hodges, George Scutaru (ed), Black Swans in The Black Sea, Tritonic, București, 2024)? Se pot transforma aceste exerciții intelectuale în pericole imediate? Doar dacă NATO își pierde din anvergură și putere, doar dacă Europa se fragmentează sub presiunile rusești, chinezești și americane, doar dacă sferele de influență revin și statele de la periferia continentului se pierd din nou în zone gri, cum s-a mai întâmplat în istorie.

Sabina Fati - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor, găsit în pădure după trei zile
digi24.ro
image
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
gandul.ro
image
Inflația a urcat la 10,7% în aprilie. Electricitatea, motorina și cafeaua, între cele mai mari scumpiri
mediafax.ro
image
O anomalie climatică îi șochează pe experți. Cele mai fierbinți 50 de orașe din lume, concentrate într-o singură țară
fanatik.ro
image
„E un miracol că l-au găsit viu!” Analiza cruntă a medicului pediatru în cazul băiețelului din Sibiu. Mai mult de 24 de ore nu rezista
libertatea.ro
image
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
digi24.ro
image
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
gsp.ro
image
I-a spus-o pe față lui Cristi Chivu, înainte de finala Cupei: "Râde toată Europa de tine!"
digisport.ro
image
Cine l-a găsit pe micuțul de 5 ani dispărut în Sibiu: „Am și eu doi copii. Emoția a fost maximă”
click.ro
image
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute
observatornews.ro
image
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
cancan.ro
image
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Ce este coplata din spitale și cine scapă de ea complet în 2026. Motivul pentru care plăteşti chiar dacă ai asigurare
playtech.ro
image
De ce s-a rejucat, de fapt, prima finală a Cupei României. Meciul care a produs 700.000 de euro, în banii de astăzi
fanatik.ro
image
Leguma care ajută digestia și face bine în gastrită și ulcer. Recomandarea nutriționistului Mihaela Bilic
ziare.com
image
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
digisport.ro
image
Antonia i-a făcut o declarație emoționantă lui Alex Velea de ziua lui. Ce imagini a publicat artista: „Nu le place să ne vadă împreună”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
UE pregătește măsuri împotriva TikTok și Instagram! Acuzații privind designul care creează dependență la copii
mediaflux.ro
image
Motivul pentru care campioana olimpică se retrage din sport pentru a fi asistentă medicală
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
VIDEO Băiețelul dispărut în pădurile din Sibiu, găsit viu după aproape două zile. Salvatorii au izbucnit în aplauze când l-au văzut
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Poveste uitată: frumoasa prințesă brunetă despre care s-a speculat, în anii '70, c-ar fi aleasa lui Charles e chiar Margareta

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul