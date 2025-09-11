search
Joi, 11 Septembrie 2025
Banii sau viața? Consecințele canceroase ale unor măsuri guvernamentale

Publicat:

Pe lângă clasicele, tradiționalele, nelipsitele probleme și greutăți, scumpiri, taxe, impozite și alte dări cu care se confruntă românii la fiecare început de toamnă, pe lângă grevele ciclice din învățământ sau alte domenii de activitate, toamna aceasta ne-a adus cadou din partea guvernanților o creștere semnificativă a birocrației!

pacienti, foto shutterstock jpg

Și o dilemă în care se află românii care trebuie să aleagă-Banii sau Viața?

În ciuda digitalizării, care se face defectuos și în ritm de melc, în instituțiile publice, în administrațiile locale, în ANAF, în alte instituții centrale și locale care lucrează cu cetățenii birocrația este din ce în ce mai mare, mai stufoasă!

Cozile sunt tot mai mari la ghișee, hârtiile și actele solicitate de instituții dar și cele de care au nevoie cetățenii sunt din ce în ce mai multe și greu de obținut.

Chiar dacă există o reglementare care precizează că documentele emise de instituțiile publice necesare cetățenilor pentru alte instituții publice să fie transmise între instituții digital, lucrurile nu se întâmplă deloc așa!

Dimpotrivă, oamenii sunt nevoiți să alerge la instituții, să stea la cozi, să piardă timp, să se enerveze și agite pentru a-și rezolva problemele, să solicite și să ia acte de la o  instituție și să le ducă la alta!

Mai mult, măsurile guvernului Bolojan fac ca birocrația din instituțiile publice care lucrează cu cetățenii să ajungă la un nivel greu de anticipat, la care cred că cei care au făcut reglementările nu s-au gândit ori nu i-a durut nici măcar la bască de consecințele și problemele pe care le întâmpină oamenii la ghișee.

Să luăm doar un exemplu la care guvernul actual s-a gândit doar să ia bani oamenilor, nu și cum să pună eficient în practică măsura respectivă, prin care îngroașă serios birocrația nemuritoare, iar cetățenii sunt victimele acestor măsuri care pe lângă că le ia banii din buzunare, îi pun pe drumuri, pierd timp, se stresează la cozi și ghișee, ca în final să aibă parte de aceleași tratamente ca și înainte, ba chiar mai proaste.

Vorbesc de scoaterea coasiguraților din sistemul de sănătate și asigurarea acestora contraplată, pentru a beneficia în continuare de serviciile medicale esențiale.

Se presupune că existau circa 650. 000 cetățeni coasigurați, care, de la 1 septembrie trebuie să plătească statului o sumă importantă de bani.

Nu știu câți dintre acești oameni își vor permite și vor să plătească noua formă de asigurare medicală, dar cei care au început să-și plătească asigurarea în cauză, nici nu știau ce-i așteaptă!

Mai întâi drumul la ANAF pentru luarea formularelor respective ce trebuie completate în două exemplare, formulare care contrar asigurărilor guvernamentale nu se pot descărca de pe site!

După completare statul la cozi și ghișeele ANAF unde niciodată nu este liber, iar lucrurile se fac cu nervi, sub tensiune.

După ce rezolvă la ghișeu, oamenii trebuie să plătească cel puțin avansul asigurării, apoi cu dovada plății și documentele respective trebuie să meargă la  casa asigurărilor de sănătate de care aparține pentru a fi luat în evidență și a putea beneficia de serviciile medicale plătite!

Ținând cont că mare parte dintre foștii coasigurați medical au domiciliile în zone depărtate de orașele unde trebuie să meargă la ANAF, la trezorerie să plătească, la casa asigurărilor de sănătate, câte drumuri trebuie să facă, câți bani și cât timp trebuie să piardă oamenii pentru a-și asigura sănătatea?

Din cei 650. 000 de coasigurați de până luna trecută, câți vor mai fi asigurați în continuare?

Cred că mai puțini de jumătate!

Dar restul de neasigurați care vor rămâne pe dinafară ce vor face atunci când vor avea probleme de sănătate,  urgențe medicale?

Unde se vor duce aceștia, tot la cabinetele medicale, policlinicile, spitalele unde mergeau înainte, care se vor confrunta cu supraaglomerării și cu problemele bolnavilor neasigurați care îi vor implora să-i ajute?

Cum vor rezolva guvernanții noile probleme din sănătate create tot de ei doar din dorința de a aduna niște bani în plus la bugetul devalizat al statului, în detrimentul românilor bolnavi și neasigurați, care par că vor ajunge sigur cu un picior în groapă în caz de urgențe?

Opinii

